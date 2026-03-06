Deo-Balsam - Gegen Schweißgeruch, für ein angenehmes Miteinander

Auf mineralischer und pflanzlicher Basis entwickelt. Deo-Balsam mit dermatologisch getesteter 24-Stunden Wirkung . Vegan und ohne Aluminiumsalzverbindungen. Leistungsfähig und sehr sparsam anzuwenden.

Deo-Balsam mit Langzeiteffekt

Unangenehmer Körpergeruch muss nicht sein. Auf der Basis mineralischer und pflanzlicher Bestandteile hat die Firma Badestrand Kosmetik GmbH einen Deo-Balsam mit dermatologisch getesteter 24-Stunden Wirkung entwickelt.

Geeignet ist der Balsam für die Achsel, den äußeren Intimbereich und zur Fußpflege.

Schweißgeruch entsteht durch die Oxidation von Schweiß, Bakterien und Fettsäuren bei Luftkontakt. Durch die Verwendung von Zinkoxid in Verbindung mit einem Kräuterextrakt aus Rosmarin, Ringelblume, Hopfen- und Schachtelhalmextrakt, eingebunden in eine pflanzliche Balsamgrundlage wird die Schweißzersetzung aufgehalten. Der Schweiß bleibt frisch und riecht nicht. Die Nutzung eines leistungsfähigen Deodorants unterstützt positiv das soziale Miteinander.

Im Vergleich zu vielen anderen marktgängigen Deos wird bei dem Deodorant der Firma Badestrand Kosmetik GmbH der natürliche Schweißfluss der Hautporen nicht behindert, die Poren bleiben frei und Irritationen durch Verengungen oder Verstopfungen können nicht entstehen. Dies kennzeichnet auch die hautärztlich festgestellte besonders gute Verträglichkeit.

Der Badestrand Deo-Balsam ist aufgrund seiner fast wasserfreien Konsistenz hochkonzentriert und sehr sparsam anzuwenden. Ein einmal tägliches Auftragen genügt. Angeboten wird der Deo-Balsam in einem umweltfreundlichen Braunglastiegel mit 30 ml Inhalt.

- Wasserfreie, ergiebige Formulierung.

- Die 24-Stundenwirkung und die beste Verträglichkeit sind dermatologisch belegt.

- Die besondere, problemlösende Wirkung beruht auf den pflanzlichen und mineralischen Inhaltsstoffen; Ideal für Achsel, äußeren Intimbereich und Füße.

- Vegan und ohne Aluminiumsalzverbindungen.

Anwendung:

Sehr sparsam und maximal dünn 1 x täglich auftragen.

Im Vergleich mit anderen Deodorantien wirkt der Badestrand Deo Balsam ausschließlich dem Schweißgeruch entgegen. Porenverengende und schweißstoppende Deos können unangenehme Hautirritationen durch Porenverstopfungen hervorrufen. Dies ist bei dem Badestrand Deo Balsam nicht der Fall.

Wissenswertes zu Thema Hautschweiß:

Die Wissenschaft geht von bis zu 2 Millionen Schweißdrüsen auf der menschlichen Haut aus. Pro cm² rechnet man im Achselbereich mit 750, auf der Handinnenfläche mit 400, an den Fußsohlen mit 600, an der Brust mit 200 und am Gesäß mit 50 - 100 Schweißdrüsen.

Der Schweiß dient der Körpertemperaturregelung und ist absolut gesundheitsrelevant. Durch Verdunstungskälte wird die Hautoberfläche gekühlt und die Körpertemperatur auf optimale 37 °C gekühlt.

Bei einem Erwachsenen Menschen beträgt die Verdunstung durch Schweiß ca. 0,5 Liter / Tag. Bei Belastung durch Hitze oder Sport kann der Wasserverlust bei 10 Liter / Tag betragen. Der Kochsalzanteil im Hautschweiß liegt durchschnittlich bei 0,7 %. Aus diesem Grund ist es bei hohem Schweißverlust äußerst wichtig, salzhaltige, elektrolythaltige Getränke zu sich zu nehmen um einen Kollaps zu vermeiden.

