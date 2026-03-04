High Tide und NuLeaf Naturals treten dem U.S. National Compassionate Care Council als Gründungsmitglieder bei

CALGARY, AB, 4. März 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) - ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten, und seine US-Tochtergesellschaft NuLeaf Naturals, ein Marktführer im Handel mit Hanf-CBD-Produkten, haben heute bekannt gegeben, dass sie dem National Compassionate Care Council (NCCC) als Gründungsmitglieder beigetreten sind.

Die US-Bundespolitik im Bereich Cannabis befindet sich derzeit in einem bedeutendem Wandel, erläutert Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide. Dank unserer Erfahrung beim Aufbau gesundheitsorientierter Marken wie NuLeaf Naturals und FAB CBD verfügen wir über ein beachtliches Knowhow in der Versorgung von Konsumenten, die nach Wellnessprodukten auf Cannabinoidbasis innerhalb eines verantwortungsvollen regulatorischen Rahmens suchen. Es ist uns eine große Freude, dem NCCC beizutreten. Damit bekommen High Tide und NuLeaf die Möglichkeit, in den Vereinigten Staaten einen entsprechenden Beitrag zur bundesstaatlichen und einzelstaatlichen Entwicklung von Rahmenrichtlinien für medizinisches Cannabis zu leisten, die von Weitblick geprägt sind. Gleichzeitig können wir Maßnahmen unterstützen, die Patienten in den gesamten Vereinigten Staaten den Zugang zu Cannabinoidtherapien erleichtern, fügt Herr Grover hinzu.

Der NCCC hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Modernisierung von Gesundheitsstandards und die Förderung evidenzbasierter Richtlinien Patienten einen besseren Zugang zu Cannabinoidtherapien zu ermöglichen. Im NCCC sind Organisationen der Gesundheitsversorgung aus dem medizinischen Cannabissektor vertreten, für die Produktqualität, Forschung und das Patienten-Outcome oberste Priorität haben.

Neben High Tide und seinen Tochtergesellschaften NuLeaf Naturals und FAB CBD zählen auch die Firmen Feals, Medterra CBD LLC, Tilray Inc., Realm of Caring, Lazarus Naturals, Constance CBD und Equilibria zu den Gründungsmitgliedern.

Die jüngsten Initiativen der US-Bundesregierung zur Neuklassifizierung von Cannabis und zur Prüfung einer allfälligen Kostenrückerstattung für aus Hanf gewonnene Cannabinoidprodukte durch Medicare signalisieren eine mögliche Wende in der US-Gesundheitspolitik, die erhebliche Auswirkungen auf High Tides US-Tochtergesellschaften, die Hanf-CBD-Produkte vertreiben, haben könnte. Durch die Mitgliedschaft im NCCC möchte High Tide sein Branchen-Knowhow einbringen und außerdem weitergreifende Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs der Patienten zu sicheren und wirksamen Cannabinoidtherapien unterstützen.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna CabanaTM ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 219 inländischen Geschäftsstandorten. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten und beansprucht einen Marktanteil von 12 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene CBD-Produkte angeboten werden.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen, das sich auf den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen spezialisiert hat. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinisches Cannabis ist Remexian international am breitesten aufgestellt und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 19 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2025 zum fünften Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange (die TSXV) zu einem Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com , um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Weder die TSXV noch ihre Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

ÜBER NULEAF NATURALS

Die im Jahr 2014 in Denver (Colorado) gegründete Firma NuLeaf Naturals zählt zu Amerikas führenden Cannabinoidunternehmen. Seit seiner Firmengründung ist das Unternehmen bestrebt, die hochwertigsten Cannabinoidprodukte der Welt in ihrer reinsten und potentesten Form herzustellen. Die meisten Produkte von NuLeaf werden in der unternehmenseigenen cGMP-zertifizierten Betriebsanlage erzeugt, die es dem Unternehmen ermöglicht, bahnbrechende Cannabinoidformulierungen zu produzieren und dabei den höchsten regulatorischen Anforderungen mehr als zu genügen. Die Cannabinoidprodukte des Unternehmens werden direkt über die eigene Webseite an die Kunden verkauft, sind aber auch in ausgewählten stationären Läden in den Vereinigten Staaten erhältlich. Das Unternehmen ist bestrebt, sichere und wirksame Produkte von gleichbleibender Qualität anzubieten und kann sich auf ihrer Online-Handelsplattform bereits über mehr als 35.000 verifizierte 5-Sterne-Bewertungen der Kunden freuen.

