Cyber-Schwachstellen im Mittelstand: Die 7 größten Risiken für Unternehmen

Die Cyber-Schwachstellen im Mittelstand sind häufig weniger technischer Natur, als viele Unternehmen vermuten. Strukturierte Bewertungen zeigen immer wieder ähnliche Risikomuster: fehlende Priorisierung, unklare Verantwortlichkeiten und unzureichende Dokumentation.

Viele kleine und mittlere Unternehmen investieren in Firewalls, Virenschutz oder Backup-Lösungen. Dennoch bleiben grundlegende Schwächen bestehen, weil keine systematische Risikobewertung erfolgt.

Zu den häufigsten Cyber-Schwachstellen im Mittelstand zählen:

fehlende strukturierte Risikoanalyse

unklare Zuständigkeiten im Bereich IT-Sicherheit

unzureichende Berechtigungsverwaltung

fehlende oder ungetestete Notfallplanung

gewachsene IT-Strukturen ohne aktuelle Dokumentation

mangelnde Sensibilisierung der Mitarbeitenden

keine regelmäßige Überprüfung der Sicherheitslage

Diese Schwachstellen erhöhen das Schadenspotenzial erheblich. Cyberangriffe nutzen selten exotische Sicherheitslücken – vielmehr greifen sie organisatorische Versäumnisse an.

Eine strukturierte Bewertung, beispielsweise im Rahmen eines CyberRisikoChecks nach DIN SPEC 27076, hilft Unternehmen dabei, Risiken transparent zu identifizieren und zu priorisieren.

