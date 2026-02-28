Cyber-Schwachstellen im Mittelstand: Die 7 größten Risiken für Unternehmen

Cyber-Schwachstellen im Mittelstand: Die 7 größten Risiken für UnternehmenPressetext verfasst von cybersicherheit am Sa, 2026-02-28 11:16.
Die Cyber-Schwachstellen im Mittelstand sind häufig weniger technischer Natur, als viele Unternehmen vermuten. Strukturierte Bewertungen zeigen immer wieder ähnliche Risikomuster: fehlende Priorisierung, unklare Verantwortlichkeiten und unzureichende Dokumentation.
Viele kleine und mittlere Unternehmen investieren in Firewalls, Virenschutz oder Backup-Lösungen. Dennoch bleiben grundlegende Schwächen bestehen, weil keine systematische Risikobewertung erfolgt.
Zu den häufigsten Cyber-Schwachstellen im Mittelstand zählen:
- fehlende strukturierte Risikoanalyse
- unklare Zuständigkeiten im Bereich IT-Sicherheit
- unzureichende Berechtigungsverwaltung
- fehlende oder ungetestete Notfallplanung
- gewachsene IT-Strukturen ohne aktuelle Dokumentation
- mangelnde Sensibilisierung der Mitarbeitenden
- keine regelmäßige Überprüfung der Sicherheitslage
Diese Schwachstellen erhöhen das Schadenspotenzial erheblich. Cyberangriffe nutzen selten exotische Sicherheitslücken – vielmehr greifen sie organisatorische Versäumnisse an.
Eine strukturierte Bewertung, beispielsweise im Rahmen eines CyberRisikoChecks nach DIN SPEC 27076, hilft Unternehmen dabei, Risiken transparent zu identifizieren und zu priorisieren.
