West Point Gold durchteuft 21,3 m mit 13,48 g/t Au ab 128,0 m und 32,0 m mit 4,48 g/t Au ab 152,4 m und erweitert die hochgradig

Vancouver, Kanada - 25. Februar 2026 / IRW-Press / West Point Gold Corp. (West Point Gold oder das Unternehmen) (TSX.V: WPG) (OTCQB: WPGCF) (FWB: LRA0) freut sich, die Ergebnisse aus vier Bohrlöchern in der hochgradig mineralisierten Zone Northeast (NE) Tyro bekannt zu geben, die im Rahmen des laufenden Bohrprogramms über insgesamt 15.000 Meter (m) im Vorzeigeprojekt Gold Chain in Arizona abgeteuft wurden. Das Unternehmen gibt die Untersuchungsergebnisse für vier Bohrlöcher (entspricht einer Bohrlänge von 954 m) bekannt: GC25-89, GC25-90, GC26-91 und GC26-93.

Highlights:

- Diese Bohrlöcher erweitern die Streichlänge der hochgradigen Zone in NE Tyro auf mehr als 300 m (Abbildung 2).

- Bohrloch GC26-91 ergab 21,34 m mit 13,48 g/t Au von 128,0 m bis 149,4 m und erweitert somit den hochgradigsten Abschnitt der Zone in NE Tyro in Richtung Nordosten.

- Bohrloch GC25-89 ergab 32,0 m mit 4,48 g/t Au von 152,4 m bis 184,4 m, ca. 30 m südlich von GC25-48 (41,2 m mit 4,33 g/t Au) und etwa 100 m unterhalb der an der Oberfläche aufgeschlossenen Gänge.

- Bohrloch GC26-93 ergab 30,5 m mit 3,09 g/t Au von 132,6 m bis 163,1 m und erweitert die hochgradige Zone in NE Tyro in Streichrichtung nach Nordosten.

- Bohrloch GC25-90 ergab 25,9 m mit 1,23 g/t Au von 256,0 m bis 281,9 m und erweitert die Mineralisierungszone in NE Tyro in Streichrichtung nach Südwesten bis in ein Gebiet, das bisher als schwach mineralisiert betrachtet wurde.

- Bisher wurden 9.898 m des laufenden Bohrprogramms über 15.000 m im Projekt Gold Chain abgeschlossen, wobei die Untersuchungsergebnisse für 4.194 m der Bohrungen veröffentlicht wurden. Für die Zielgebiete Tyro Main Zone, South Tyro, Red Hill Ledge, Black Dyke und Sheep Trail, also 30 Bohrlöcher, stehen die Ergebnisse noch aus.

- Ein drittes (Kern-) Bohrgerät wird Anfang März mit den Bohrungen in Gold Chain beginnen; dabei liegt der Fokus auf der Verbesserung unseres Verständnisses der hochgradigen Zone NE Tyro und auf der Erweiterung der Tyro Main Zone in die Tiefe.

Die Kontinuität und die durchgängig hohen Gehalte in NE Tyro sowie unsere Fähigkeit, die Zone noch mehr zu erweitern, sind positive Indikatoren für das Größenpotenzial dieser Zone. Die Bohrungen in Gold Chain werden fortgesetzt, da wir über ausreichende Mittel verfügen, um unsere beiden Explorationsziele für 2026 zu erreichen: Erstellung einer ersten Ressourcenschätzung für die Tyro Main Zone und eine Entdeckung an einem der mehreren Step-out-Ziele, die wir derzeit untersuchen, erklärte Derek Macpherson, President und CEO.

Tabelle 1: Bohrergebnisse

Bohrlöcher Von (m) Bis (m) Mächtigkeit (m) Gehalt (g/t Au)

GC25-89 152,4 184,4 32,0 4,48

GC25-90 256,0 281,9 25,9 1,23

GC26-91 128,0 149,4 21,3 13,48

GC26-93 132,6 163,1 30,5 3,09

Anmerkung: Alle angegebenen Mächtigkeiten sind Bohrlängen; die wahren Mächtigkeiten betragen etwa 50-75 % der Bohrlängen.

Abbildung 1: Planansicht des Erzgangs Tyro Main mit Darstellung der Geologie und der in den Jahren 2021, 2023, 2024, 2025 und 2026 absolvierten Bohrungen. Beachten Sie die Lage der Bohrlöcher GC25-89, GC25-90, GC26-91 und GC26-93.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83146/WPG_250226_DEPRcom.001...

Abbildung 2: Längsperspektive der Tyro Main Zone und der NE Zone mit den bis dato absolvierten Kern- und RC-Bohrungen. Die Bohrlöcher GC25-89, GC25-90, GC26-91 und GC26-93 sind hervorgehoben und nachstehend beschrieben.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83146/WPG_250226_DEPRcom.002...

Zusammenfassung

Die Bohrlöcher GC25-89, GC25-90, GC26-91 und GC26-93 erweitern erneut die hochgradige Goldmineralisierung in der Zone NE Tyro im Projekt Gold Chain des Unternehmens in Arizona und tragen zu deren verbesserter Definition bei. Die vier in dieser Pressemitteilung genannten Bohrlöcher machen 954,1 m der bisher im laufenden 15.000-m-Programm gebohrten 9.898 m aus.

Die untenstehenden Bohrlochbeschreibungen beleuchten kurz die zuletzt fertiggestellten Bohrlöcher im Erzgang NE Tyro, unter anderem die letzten beiden Bohrlöcher der Kampagne 2025 und die ersten beiden Bohrlöcher des Jahres 2026. Die hochgradige Zone Northeast Tyro wird von einem hochgradigen Kernbereich dominiert. Die gesamte Zone bleibt in der Tiefe und nach Nordosten entlang der Streichrichtung offen.

West Point Gold wird Anfang März mit Kernbohrungen sowohl in der Zone Northeast als auch in der Zone Tyro Main beginnen. Mit dem erwarteten Erhalt des Plan of Operations (POO) Anfang März wird mit den Bohrungen der Erzgang in Richtung Nordosten nach Frisco Graben hin und in die Tiefe weiterverfolgt. Die bisherigen Ergebnisse (Abbildung 2) zeigen, dass sich die hochgradige Goldmineralisierung bis in eine Tiefe von 200 m (unterhalb der Oberfläche) und über eine Streichlänge von mehr als 300 m erstreckt. Der Erhalt des POO wird die Ausführung von Kern- sowie RC-Bohrlöchern außerhalb der kontrollierten patentierten Claims ermöglichen und somit tiefere Tests und weitere Exploration in Richtung Nordosten und in Richtung des Zielgebiets Frisco Graben ermöglichen.

Bohrlöcher GC25-89 und GC25-90

Bohrloch GC25-89 war darauf ausgelegt, die sich abzeichnende hochgradige Zone an ihrem südlichen Ende genauer zu definieren. Das Bohrloch durchschnitt die Gangbrekzien-/Stockwork-Zone in einer Tiefe von 152,4 m bis 184,4 m (32,0 m) und enthielt 4,48 g/t Au. Diese Durchteufung liegt ca. 25 m südlich von Bohrloch GC25-48, das 41,2 m mit 4,33 g/t Au enthält, was eine gute Korrelation des Erzgehalts zwischen den beiden Bohrlöchern erkennen lässt. Abbildung 3 lässt auf eine wahre Mächtigkeit der mineralisierten Zone von etwa 20 m und ein Einfallen von etwa 74 Grad nach Südosten schließen. Der Mittelpunkt des Abschnitts liegt ca. 100 m unterhalb der Oberfläche.

Mit Bohrloch GC25-90 sollte ein Teil des Gangsystems erkundet werden, in dem niedrigere Gehalte über breitere Abschnitte vorhanden sind. GC25-60 ergab 33 m (wahre Mächtigkeit) mit 1,29 g/t Au in einer Quarz-Kalzit-Stockwork-Zone, die die Goldmineralisierung mit der Tyro Main Zone verbindet (Abbildung 2). Bohrloch GC25-90 (diese Pressemitteilung) kreuzte die Mineralisierungszone ca. 75 m neigungsabwärts von GC25-60 und durchschnitt 25,9 m (scheinbare Mächtigkeit) mit 1,23 g/t Au (Abbildung 2). Weitere Bohrungen in diesem Gebiet sind gerechtfertigt, müssen jedoch in größerer Tiefe und außerhalb der patentierten Claims angesetzt werden.

Abbildung 3. Geologischer Schnitt entlang GC25-89, der den Erzgang und die räumliche Beziehung zu GC25-48, GC24-34 sowie zur Oberfläche darstellt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83146/WPG_250226_DEPRcom.003...

Bohrlöcher GC26-91 und GC26-93

Bohrloch GC26-91 wurde von der nordöstlichen Ecke des patentierten Tyro-Claims aus gebohrt und senkrecht zur nordöstlich verlaufenden Tyro-Struktur orientiert. Ziel war es, die hochgradige Zone auf höherem strukturellem Niveau als Bohrloch GC25-88 (44,2 m mit 5,46 g/t Au), aber unterhalb von Bohrloch GC25-46 zu durchschneiden, in dem eine breite Zone einer Quarz-Chlorit-Alteration mit nur geringfügigen Quarzadern und vernachlässigbaren Goldwerten festgestellt wurde. Bohrloch GC26-91 durchschnitt einen ausgeprägten Quarz-Adularia-Erzgang und eine Gangbrekzie von 128,0 m bis 149,4 m (21,3 m) mit einem Gehalt von 13,48 g/t Au und einer geschätzten wahren Mächtigkeit von 11,5 m (Abbildung 4). Die geologische Interpretation, die in Abbildung 4 enthalten ist, deutet darauf hin, dass der Gang mit etwa 70 Grad einfällt. Bohrloch GC25-88 kreuzte den Gang etwa 30 m neigungsabwärts.

Bohrloch GC25-93 wurde vom gleichen Standort wie -91 in Richtung Norden gebohrt, um die nordöstliche Ausdehnung der hochgradigen Zone zu untersuchen. Das Bohrloch traf in einer Tiefe von 132,6 m bis 163,1 m (30,5 m) auf den Gang, der in etwa 120 m Tiefe unter der Oberfläche 3,09 g/t Au enthielt. Dieser Abschnitt stützt die Annahme von West Point Gold, dass die hochgradige Zone NE Tyro sich in Richtung des Zielgebiets Frisco Graben erstreckt und unterhalb einer breiten alluvial gefüllten Erosionsrinne in die Tiefe abfällt. Dieses Gebiet wird das erste Ziel für das Tiefbohrprogramm sein, das nach Erhalt des Plan of Operations (POO) beginnen soll.

Abbildung 4: Querschnittansicht von Bohrloch GC26-91 zwischen den Bohrlöchern GC25-46 und -88.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83146/WPG_250226_DEPRcom.004...

Tabelle 2: Standorte der Bohrlöcher und Beschreibungen

Loch-Nr. Azimut Neigung Easting Northing Länge (m)

(Grad) (Grad)

GC25-089 0 -55 732236 3901391 236,2

GC25-090 310 -80 732233 3901388 303,3

GC26-091 310 -80 732442 3901573 233,2

GC26-093 0 -70 732443 3901572 181,4

Qualifizierter Sachverständiger

Robert Johansing, M.Sc. Econ. Geol., P. Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger (QP) gemäß NI 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Johansing war auch für die Beaufsichtigung aller Phasen des Bohrprogramms verantwortlich, einschließlich der Protokollierung, der Etikettierung, der Verpackung und des Transports vom Projekt zu American Assay Laboratories in Sparks, Nevada. Die Bohrlöcher haben einen Durchmesser von ungefähr 10 cm, und die Proben haben ein ungefähres Gewicht von 5 bis 10 kg. Die Proben wurden anschließend getrocknet, zerkleinert und aufgespalten, und die Pulp-Proben wurden für die Analyse vorbereitet. Gold wurde durch eine Brandprobe mit ICP-Abschluss bestimmt; Proben, die über dem Grenzwert lagen, wurden durch eine Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss bestimmt. Silber und 15 weitere Elemente wurden mittels Königswasser-ICP-AES (IM-2A16) bestimmt; Proben, die über den Grenzwert hinausgehen, wurden mittels Brandprobe und gravimetrischem Abschluss bestimmt. Sowohl zertifizierte Standards und Leerproben wurden vor Ort eingesetzt als auch Duplikate, Standards und Leerproben, die von American Assay eingesetzt wurden. Die oben zusammengefassten Ergebnisse wurden unter Bezugnahme auf die QA/QC-Ergebnisse sorgfältig überprüft. Während der Bohr- und Probenahmekampagnen bis zur Lieferung an die Analyseeinrichtung wurden standardmäßige Verfahren zur Überwachung der Probenkette angewendet.

Über West Point Gold Corp.

West Point Gold ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Wertpotenzialen in vier strategisch günstig gelegenen Projekten entlang des produktiven Walker Lane Trends in Nevada und Arizona (USA) konzentriert und seinen Aktionären damit Zugang zu zahlreichen Entdeckungsmöglichkeiten in einer der produktivsten Goldregionen Nordamerikas bietet. Die kurzfristige Priorität des Unternehmens liegt auf der Weiterentwicklung seines Flaggschiffprojekts Gold Chain in Arizona.

