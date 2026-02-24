REA Card erneut als kununu Top Company 2026 ausgezeichnet

Fünfmal in Folge ausgezeichnet: REA Card ist kununu "Top Company 2026". Die wiederholte Auszeichnung unterstreicht Mitarbeiterzufriedenheit und eine starke Unternehmenskultur.

Die REA Card GmbH wurde von der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu erneut mit dem Siegel "Top Company 2026" ausgezeichnet. Damit zählt das Unternehmen bereits zum fünften Mal in Folge zu den bestbewerteten Arbeitgebern im deutschsprachigen Raum und bestätigt seine Position als attraktiver Arbeitgeber in der Payment-Branche.

Die Auszeichnung basiert ausschließlich auf anonymen Bewertungen aktueller und ehemaliger Mitarbeiter und wird nur an die besten fünf Prozent der auf kununu bewerteten Unternehmen vergeben.

Sie gilt als wichtiger Indikator für Mitarbeiterzufriedenheit und Unternehmenskultur. Für REA Card ist diese kontinuierliche Anerkennung ein starkes Signal für die Qualität der Arbeitsbedingungen und die positive Wahrnehmung als Arbeitgeber.

REA Card entwickelt und betreibt moderne Lösungen für den stationären und mobilen bargeldlosen Zahlungsverkehr und unterstützt Unternehmen mit zuverlässiger Technologie, persönlicher Beratung und maßgeschneidertem Service. Gleichzeitig setzt das mittelständische Unternehmen auf eine Arbeitskultur, die von Teamgeist, Eigenverantwortung und flachen Hierarchien geprägt ist. Kurze Entscheidungswege, offener Austausch sowie die Förderung individueller Weiterentwicklung schaffen ein Umfeld, in dem Mitarbeiter aktiv mitgestalten können.

"Ein großes Dankeschön an unsere Mitarbeitenden. Wir freuen uns darauf, auch in 2026 weiter gemeinsam erfolgreich zu sein - mit allem, was uns ausmacht: Qualität, Zuverlässigkeit und Teamgeist", betont Geschäftsführer Jörg Pauly.

Das wiederholte Erreichen des Top-Company-Status unterstreicht den Anspruch von REA Card, nicht nur innovative Payment-Lösungen zu entwickeln, sondern auch ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Menschen gerne arbeiten, Verantwortung übernehmen und gemeinsam wachsen können. Mit Blick auf die Zukunft setzt das Unternehmen weiterhin auf nachhaltige Entwicklung, Innovation und eine Kultur, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt.

Neugierig geworden? Werde Teil von Team REA und gestalte mit uns die Zukunft des bargeldlosen Zahlungsverkehrs!

REA Card zählt zu den führenden Anbietern innovativer Zahlungs- und Kassensysteme. Seit 1988 entwickelt und vertreibt das Unternehmen zuverlässige EC-Terminals, moderne Kassenlösungen und leistungsstarke Software für diverse Branchen - stets mit dem Anspruch an höchste Qualität, Sicherheit und persönlichen Service. Als familiengeführtes Unternehmen legt REA Card besonderen Wert auf langfristige Partnerschaften und individuelle Betreuung seiner Kunden.

