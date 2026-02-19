ZenaTech-Tochter ZenaDrone leitet Green-UAS-Zertifizierungsverfahren für ZenaDrone 1000 ein und stärkt damit ihre Chancen im US

Vancouver, British Columbia, (19. Februar 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Lösungen für Unternehmen sowie Quanteninformatik spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft ZenaDrone das offizielle Antragsverfahren für eine Green UAS-Zertifizierung (für unbemannte Luftfahrtsysteme) für seine Drohne ZenaDrone 1000 (ZD1000) eingeleitet hat. Das Vorzeigeprodukt von ZenaDrone ist eine für schwere Lasten ausgelegte KI-Drohnenplattform, die mehrere Funktionen erfüllt und nach erfolgreicher Zertifizierung für eine mögliche Aufnahme in zugelassene Beschaffungsprogramme für Ankäufe durch das US-Kriegsministerium (DoW) und die US-Regierung vorgesehen ist.

Die Einleitung des Antragsverfahrens für eine Green UAS-Zertifizierung für unsere Drohne ZenaDrone 1000 ist ein entscheidender Schritt zum weiteren Ausbau unserer Geschäftsbeziehungen mit dem Verteidigungssektor und der Regierung der Vereinigten Staaten, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. Sichere und NDAA-konforme Drohnensysteme werden zunehmend zu einem Grunderfordernis im bundesweiten Beschaffungswesen. Mit dem Durchlaufen des Green UAS-Zertifizierungsverfahrens für unsere Drohne ZD1000 bringen wir unsere Schwerlastplattform auf den Weg, um im Rahmen von Verteidigungsmissionen kritische Aufklärungs-, Überwachungs- und Erkundungsdienste (ISR) sowie Transportaufgaben zu übernehmen. Mit der Einleitung dieses Antragsverfahrens stellen wir einmal mehr unser Bekenntnis zu Cybersicherheit, Lieferkettenintegrität und innovationsgetriebenen Lösungen im Einklang mit US-amerikanischen Sicherheitsanforderungen unter Beweis.

Die Green UAS-Zertifizierung ist ein Compliance- und Cybersicherheits-Rahmenwerk, das von der AUVSI - dem führenden Handelsverband für die Branche der unbemannten Systeme - in Zusammenarbeit mit dem US-Kriegsministerium entwickelt wurde. Sie stellt sicher, dass Drohnen keine Bauteile von ausländischen Gegenspielern beinhalten und den strengen Standards für Cybersicherheit, Datenschutz und Lieferkettenintegrität entsprechen. Das Green UAS-Zertifizierungsverfahren soll im Rahmen der jüngsten Dekrete (Executive Orders) entsprechend gestrafft werden, um raschere Genehmigungen zu ermöglichen. Dies wird den Weg für eine bessere Angleichung der Green UAS-Zertifizierung an die Blue UAS-Zertifizierung ebnen, für die erstere eine Grundvoraussetzung darstellt. Die Blue UAS-Zertifizierung baut insofern auf der Green UAS-Zertifizierung auf, als sie eine höhere Sicherheit für missionskritische Verteidigungseinsätze gewährleistet. Sie ermöglicht eine effizientere DoW-Beschaffung, raschere Auftragserteilungen sowie die Verwendung in sensiblen und klassifizierten Betriebsumgebungen und stellt sicher, dass zertifizierte Plattformen für Einsätze auf Verteidigungs- und Bundesebene absolut vertrauenswürdig sind.

ZenaDrone 1000 ist als moderne, KI-gestützte Schwerlastplattform für Senkrechtstart und -landung (VTOL) konzipiert und wurde für Verteidigungszwecke entsprechend optimiert. Diese Drohne punktet mit ISR-Funktionen wie Echtzeitüberwachung, taktische Aufklärung und sichere Datenerfassung und eignet sich zudem für den Frachttransport sowie die Bereitstellung missionskritischer Nutzlasten. Das modulare Design ermöglicht eine rasche Konfiguration für Operationen mit mehreren Missionen in risikoreichen Gebieten und kann in der Infrastrukturüberwachung ebenso eingesetzt werden wie in der Betriebslogistik.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Anwendungen in den Bereichen Wirtschaft, Regierung und Verteidigung spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Kundeninspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu mehr Geschwindigkeit, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen ist mit seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten weltweit tätig und baut sein DaaS-Geschäft in den USA sowie sein globales Netzwerk von Standorten durch Übernahmen aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für Vermessung, Überwachung, Inspektion, Ortung, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet, die IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Hochdruckreinigungen und Inspektionen im kommerziellen und staatlichen Bereich entwickelt wurde und die IQ Quad wird für Landvermessungen eingesetzt.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie können, werden, sollten, erwarten, planen, vorhersehen, anstreben, suchen, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für die derzeit in Erwägung gezogenen Märkte zu entwickeln; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift Risk Factors auf Formblatt F-1 und Formblatt 20-F des Unternehmens bzw. anderen Unterlagen, die es bei der United States Securities and Exchange Commission (die SEC) auf EDGAR über die Webseite der SEC, www.sec.gov , eingereicht hat, beschrieben sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

