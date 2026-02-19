REV kündigt die Monetarisierung von Vermögenswerten, eine Umfirmierung und ein Marketingprogramm an

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

- REV-Transaktion mit Major Gold Corp. wird Wert der Goldvorkommen in Chibougamau freisetzen

- Unternehmensumfirmierung wird REV-Projekt Aden Dome und dessen Ausrichtung auf die nördlichen Great Plains-Staaten Amerikas für Helium und natürlichen Wasserstoff hervorheben

- REV behält mit dem Besitz von 6 Millionen Aktien der MAX Power Mining Corp. eine starke Präsenz bei den ersten Entdeckungen von natürlichem Wasserstoff in Kanada in Saskatchewan.

New REV Corporate Video:

youtu.be/biOHmBtI8ns

Vancovuer, BC - 19. Februar 2026 / IRW-Press / REV Exploration Corp. (REV oder das Unternehmen) (TSXV: REV - WKN: A410MR - OTCQX: REVFF), freut sich, eine strategische Transaktion bekannt zu geben, mit der der Wert der Goldvorkommen des Unternehmens im Norden von Quebec freigesetzt werden soll, um sich intensiv auf das Aufwärtspotenzial seiner Helium- und natürlichen Wasserstoffvorkommen in den nördlichen Great Plains Amerikas, einschließlich entlang der Grenze von Montana zu Alberta und Saskatchewan, konzentrieren zu können. Gleichzeitig hat REV eine Umfirmierung mit einem neuen Logo und einer bald startenden neuen Website eingeleitet, um die Bekanntheit von REV Exploration in den Vereinigten Staaten und Europa zu steigern ( www.REVexploration.com) .

Strategische Verwertung von Vermögenswerten - Vereinbarung mit Major Gold Corp.

- REV hat mit Major Gold Corp. (MGC), einem börsennotierten Unternehmen aus British Columbia, einen Kaufvertrag über Mineralienvorkommen abgeschlossen, wonach MGC eine 100-prozentige Beteiligung an den Bergbaukonzessionen von REV (die Vermögenswerte) erwerben wird, die sich über eine Fläche von etwa 50.000 Hektar in der Region Chibougamau in Quebec erstrecken.

- REV erhält 12.400.000 Stammaktien am Kapital von MGC (die Transaktion) und wird voraussichtlich zum Mehrheitsaktionär von MGC werden. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte REV eine Ausschüttung von Aktien von Major Gold als Sonderdividende an die Aktionäre von REV in Betracht ziehen.

- Major Gold Corp. plant, in den kommenden Wochen ein Bohrprogramm im Chibougamau Camp zu starten, und beabsichtigt außerdem, eine Notierung seiner Stammaktien an der TSX Venture Exchange (TSXV) zu beantragen.

Helium und natürlicher Wasserstoff - Northern Great Plains

- REV stellt ein Paket hochwertiger Bohrziele für Helium und natürlichen Wasserstoff an der Grenze zwischen Montana und Alberta und Saskatchewan zusammen, wobei das bohrbereite Projekt Aden Dome im Vordergrund steht, und hat außerdem ein Landakquisitionsprogramm gestartet, das auf die Entdeckung von Helium und natürlichem Wasserstoff in den Northern Great Plains in Amerika abzielt (siehe Pressemitteilung vom 4. Februar 2026).

- Steve Halabura, Chefgeowissenschaftler von MAX Power, ist der leitende technische Berater von REV und verfügt über fundierte Kenntnisse über Industriegase und darüber, wie sich Strukturen, die Helium- und Naturwasserstoffvorkommen beherbergen, von Saskatchewan und Alberta bis in die nördlichen Great Plains-Staaten Amerikas erstrecken.

- REV besitzt 6 Millionen Aktien oder etwa 5 % von MAX Power Mining Corp. (CSE: MAXX; OTC: MAXXF), das kürzlich Kanadas erste Bohrentdeckung eines natürlichen Wasserstoffsystems in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, gemeldet hat.

Unternehmens-Rebranding und Marketingprogramme

- REV hat ein neues Unternehmenslogo vorgestellt, das die Ausrichtung auf die nördlichen Great Plains-Staaten der USA widerspiegelt, und wird in Kürze eine neue Website unter www.REVexploration.com starten, um ein viel größeres Publikum in den Vereinigten Staaten und Übersee anzusprechen.

- Im Anschluss an die am 3. Oktober 2025 bekannt gegebene Vereinbarung hat REV die Zahlung von 250.000 US-Dollar an die in Florida ansässige Firma i2i Marketing Group, LLC abgeschlossen, die für REV Dienstleistungen im Bereich Unternehmensmarketing und Investorenbewusstsein erbringen wird.

- REV hat eine Vereinbarung mit Stockchain Capital, LLC geschlossen, um auf ein deutsches Publikum zugeschnittene Investor-Relations-Dienstleistungen anzubieten (weitere Details siehe unten).

Jordan Potts, CEO von REV Exploration, kommentierte: Die Transaktion mit Major Gold ist wertsteigernd, da REV einen großen Aktienanteil an einem Unternehmen erwerben wird, das sehr aggressive Explorationspläne für ein Portfolio von Grundstücken hat, die nach IAMGOLD zu den größten Landpositionen im gesamten Chibougamau Gold Camp gehören. Dadurch kann REV seine Energien und sein Kapital darauf konzentrieren, ein führendes Helium- und Naturwasserstoffunternehmen zu werden, das sich auf die nördlichen Great Plains Amerikas und die Grenzgebiete zwischen Montana und Alberta sowie Montana und Saskatchewan konzentriert. Nach Abschluss einer Privatplatzierung in Höhe von 5,8 Millionen Dollar im Januar 2026, bei der Eric Sprott als Lead Order fungierte, verfügt REV Exploration über eine starke Finanzlage, einen Anteil von 5 % an MAX Power und eine attraktive Aktienstruktur mit nur 53 Millionen ausgegebenen Aktien und 4,2 Millionen Optionsscheinen. Die Umfirmierung des Unternehmens zielt darauf ab, den Bekanntheitsgrad von REV bei Investoren in den Vereinigten Staaten deutlich zu steigern.

REV-Major Gold Mineral Property Kaufvertrag

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird REV 100 % der Anteile an den Vermögenswerten an MGC übertragen und erhält im Gegenzug 12.400.000 Stammaktien am Kapital von MGC (die Transaktion). Nach Abschluss der Transaktion wird REV voraussichtlich der Mehrheitsaktionär von MGC sein. Darüber hinaus sieht die Vereinbarung vor, dass REV das Recht hat, zwei Mitglieder für den Vorstand von MGC zu benennen. Im Zusammenhang mit der Transaktion fallen keine Vermittlungsgebühren an.

MGC plant derzeit die Notierung seiner Stammaktien an der TSX Venture Exchange (TSXV), vorbehaltlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und des Abschlusses einer zusätzlichen Finanzierung.

REV betrachtet die Transaktion als eine strategische Gelegenheit, den Wert des Chibougamau-Vermögenspakets, das bisher nicht im Mittelpunkt der aktuellen Explorationsstrategie des Unternehmens stand, zu erschließen und gleichzeitig durch eine bedeutende Beteiligung eine bedeutende Präsenz und Einflussnahme zu behalten. REV beabsichtigt, ein starker, langfristiger und unterstützender Aktionär von MGC zu bleiben und eng mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, um die Vermögenswerte auf kapitaleffiziente Weise weiterzuentwickeln. Nach Abschluss der Transaktion wird REV seine Bemühungen zur Weiterentwicklung seines Flaggschiff-Vermögens Aden Dome und anderer Helium- und natürlicher Wasserstoffbeteiligungen, die es möglicherweise erwerben wird, weiter beschleunigen.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt weiterhin den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange, soweit zutreffend.

Marketing-/Investor-Relations-Vereinbarung

Mit Wirkung zum 13. Februar 2026 hat REV eine Beratungsvereinbarung (die Vereinbarung) mit Stockchain Capital, LLC (Stockchain) geschlossen, um Investor-Relations-Dienstleistungen in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Vorgaben der TSXV und anderen geltenden Wertpapiergesetzen zu erbringen.

Stockchain ist ein Kapitalmarktberatungs- und Kommunikationsunternehmen, dessen Geschäftsführer Hai Nam Tran ist. Die Geschäftsadresse von Stockchain lautet 3833 Powerline Rd., Suite 801-T, Fort Lauderdale, Florida, 33309, USA, und das Unternehmen kann unter llc@stockchain.io kontaktiert werden.

Weder Stockchain noch seine Geschäftsführer besitzen derzeit Wertpapiere des Unternehmens; sie können jedoch von Zeit zu Zeit Wertpapiere des Unternehmens zu Anlagezwecken erwerben.

Stockchain und seine Geschäftsführer stehen in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Stockchain Investor-Relations-Dienstleistungen für deutsche Investoren erbringen und vom Unternehmen genehmigte Informationen verbreiten, um die Öffentlichkeit gemäß den geltenden Wertpapiervorschriften zu informieren.

Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von zwölf (12) Wochen und sieht eine Beratungsgebühr in Höhe von 240.000 US-Dollar vor, die in einer einzigen Rate aus dem Betriebskapital des Unternehmens zu zahlen ist. Die Vereinbarung unterliegt der Genehmigung durch die TSXV.

Über REV Exploration Corp.

REV ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio an strategischen Bergbauaktiva und einer bedeutenden und wachsenden Präsenz in den Bereichen Helium und natürlicher Wasserstoff im Westen Kanadas und im Westen der Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hat eine 100-prozentige Beteiligung an einer Reihe von PNG-Pachtverträgen entlang der Grenze zwischen Alberta und Montana erworben, darunter das bohrbereite Aden Dome-Projekt, und besitzt außerdem 6 Millionen Aktien oder etwa 5 % der MAX Power Mining Corp., die kürzlich Kanadas erste Bohrentdeckung von natürlichem Wasserstoff in Saskatchewan gemacht hat.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.REVexploration.com und in den kanadischen Aufsichtsunterlagen auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca .

REV Exploration Corp.

Suite 410 - 325 Howe Street

BC, V6C 1Z7

Tel: +1-604-682-7970

info@revexploration.com

www.revexploration.com

Jordan Potts, CEO & Director

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: info@revexploration.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter www.akt.ie/nnews .

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet). Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen über: den Abschluss der im Kaufvertrag für das Mineralgrundstück vorgesehenen Transaktion; die Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen und den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Genehmigungen der TSX Venture Exchange; die voraussichtliche Eigentumsposition und die Governance-Rechte von REV an Major Gold Corp. nach Abschluss der Transaktion; die Absicht von Major Gold Corp., eine Notierung an der TSX Venture Exchange anzustreben und eine zusätzliche Finanzierung abzuschließen; den voraussichtlichen Fortschritt, die Entwicklung und den potenziellen Wert des Vermögenswerts für REV und/oder seine Aktionäre; die zukünftigen Explorations-, Entwicklungs- und Kapitalallokationspläne von REV, einschließlich der fortgesetzten Konzentration auf das Aden Dome-Projekt; und die erwarteten Vorteile der Transaktion für REV und seine Aktionäre.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung bestehenden angemessenen Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Schätzungen des Managements, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit der Parteien, die Transaktion zu den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen, die Abschlussbedingungen zu erfüllen, alle erforderlichen behördlichen und Börsenzulassungen zu erhalten, alle notwendigen Finanzierungen abzuschließen und die allgemeinen geschäftlichen, marktbezogenen, regulatorischen und wirtschaftlichen Bedingungen aufrechtzuerhalten.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: das Risiko, dass die Transaktion nicht wie erwartet oder überhaupt nicht abgeschlossen wird; das Risiko, dass erforderliche behördliche, börsliche oder dritte Genehmigungen nicht rechtzeitig oder zu akzeptablen Bedingungen erteilt werden; Finanzierungsrisiken; Veränderungen der Marktbedingungen; Schwankungen der Rohstoffpreise; Explorations- und Betriebsrisiken; Risiken in der Frühphase des Projekts; das Fehlen definierter Mineralressourcen oder -reserven; Unsicherheiten, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind; Umwelt-, Genehmigungs- und regulatorische Risiken; die Abhängigkeit von wichtigen Führungs- und technischen Mitarbeitern; sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind.

Weitere Risiken und Ungewissheiten, die für das Unternehmen gelten, sind ausführlich in der zuletzt eingereichten Jahresinformationserklärung, der Managementdiskussion und -analyse sowie anderen kontinuierlichen Offenlegungsdokumenten beschrieben, die unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Lesern wird empfohlen, diese Unterlagen zu lesen, um sich ein vollständigeres Bild von den Risiken zu machen, denen das Unternehmen ausgesetzt ist. Zukunftsgerichtete Informationen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

REV Exploration Corp.

Jordan Potts

Suite 410 -325 Howe Street,

V6C 1Z7 Vancouver, BC

Kanada

email : info@revexploration.com

Pressekontakt:

REV Exploration Corp.

Jordan Potts

Suite 410 -325 Howe Street,

V6C 1Z7 Vancouver, BC

email : info@revexploration.com