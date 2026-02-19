Unsichtbar krank: Wie die Schilddrüse Millionen Deutsche ausbremst

Müde, antriebslos, frustriert - und doch "alles normal"? Ein kleines Organ am Hals bremst Millionen Deutsche aus. Warum die Schilddrüse oft unterschätzt wird.

Müdigkeit, Gewichtszunahme, depressive Verstimmungen, Konzentrationsprobleme - Symptome, die oft als Stress, Überlastung oder "einfach das Alter" abgetan werden. Doch bei Millionen Deutschen liegt die Ursache in einem unscheinbaren Organ am Hals: der Schilddrüse.

Mit ihrem Buch "Neustart für die Schilddrüse" lenkt Dr. med. Dorothea Leinung, Fachärztin für Innere Medizin, den Blick auf eine Erkrankung, die zwar weit verbreitet ist, aber häufig unterschätzt wird. Schilddrüsenunterfunktion und die Autoimmunerkrankung Hashimoto-Thyreoiditis betreffen vor allem Frauen - oft im beruflich und familiär besonders anspruchsvollen Lebensabschnitt.

Wenn "normal" nicht normal ist

"Ihre Werte sind im Normbereich" - dieser Satz fällt in Arztpraxen täglich. Doch viele Betroffene fühlen sich trotz unauffälliger Laborbefunde alles andere als gesund. Sie kämpfen mit chronischer Erschöpfung, innerer Antriebslosigkeit, Gewichtszunahme und dem Gefühl, nicht ernst genommen zu werden.

Dr. Leinung beschreibt in ihrem Buch, warum eine rein laborbasierte Betrachtung häufig zu kurz greift. Die Schilddrüse steuert zentrale Prozesse des Stoffwechsels, beeinflusst Herzfrequenz, Temperaturregulation, Hormonhaushalt und psychisches Wohlbefinden. Gerät dieses fein abgestimmte System aus dem Gleichgewicht, sind die Auswirkungen vielschichtig - und oft schwer einzuordnen.

Ein gesellschaftliches Problem

Die Dimension geht weit über individuelle Schicksale hinaus. Chronische Erschöpfung und reduzierte Leistungsfähigkeit wirken sich auf Arbeitsleben, Familienalltag und gesellschaftliche Teilhabe aus. Fehlt die Energie, leidet nicht nur die Lebensqualität des Einzelnen, sondern auch die Produktivität - ein Aspekt, der in Zeiten steigender Krankentage zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Schilddrüsenerkrankungen zählen zu den häufigsten hormonellen Störungen in Deutschland. Schätzungen gehen von mehreren Millionen Betroffenen aus - mit einer hohen Dunkelziffer. Besonders Hashimoto entwickelt sich schleichend und bleibt oft lange unerkannt.

Mehr als ein Ratgeber

"Neustart für die Schilddrüse" versteht sich nicht als kurzfristiger Diät- oder Lifestyle-Guide. Vielmehr plädiert Dr. Leinung für einen differenzierten Blick auf Stoffwechsel, Hormonregulation und individuelle Belastungsfaktoren wie Stress oder Autoimmunprozesse. Sie verbindet medizinische Expertise mit praktischen Handlungsempfehlungen und ermutigt Betroffene, ihre Symptome ernst zu nehmen.

Dabei richtet sich das Buch nicht nur an Patientinnen und Patienten, sondern auch an ein Gesundheitssystem, das chronische Erschöpfungszustände oft fragmentiert betrachtet. Die Autorin fordert mehr Sensibilität für komplexe Zusammenhänge und eine individuellere Begleitung.

Ein kleines Organ mit großer Wirkung

Die Schilddrüse wiegt kaum 20 Gramm - doch ihre Bedeutung für das körperliche und psychische Gleichgewicht ist enorm. Wird ihre Funktion gestört, kann das gesamte Leben aus dem Takt geraten.

Dr. Leinungs Buch trifft damit einen Nerv: Es macht ein unsichtbares Leiden sichtbar - und liefert zugleich konkrete Perspektiven für einen "Neustart".

