Tiger Gold durchteuft 191,2 m mit 0,6 g/t Au bei Tesorito und identifiziert neue Vektoren in Richtung nicht überprüfter Erweiter

Vancouver, British Columbia (18. Februar 2026) / IRW-Press / Tiger Gold Corp. (TSXV: TIGR, FWB: D150; OTCQB: TGRGF) (Tiger oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse von drei Bohrungen seiner laufenden Diamantkernbohrkampagne in der Lagerstätte Tesorito seines Goldprojekts Quinchía in Kolumbien bekannt zu geben. Die Tesorito-Kampagne ist Teil des umfassenderen ersten 10.000-Meter-Phase-1-Bohrprogramms von Tiger, das auch die kürzlich begonnenen Bohrungen bei Dos Quebradas einschließt. Das Goldprojekt Quinchía befindet sich im produktiven Goldgürtel Mid-Cauca im Zentrum Kolumbiens, etwa 20 Kilometer südlich der Goldmine Marmato von Aris Mining und den Projekten Guayabales und San Antonio von Collective Mining.

Highlights:

· TSDH-74 durchteufte 191,2 m mit 0,6 g/t Au ab 22,8 m Bohrtiefe.

· TSDH-72 durchteufte 73,6 m mit 0,5 g/t Au ab der Oberfläche und 65 m mit 0,7 g/t Au ab 85 m.

· TSDH-73 durchteufte 125,35 m mit 0,4 g/t Au ab 60 m Bohrtiefe und endete in Mineralisierung.

· Neue starke Vektoren deuten darauf hin, dass Tesorito nach Süden und Südosten hin offenbleibt. Derzeit werden Bohrungen niedergebracht, um das südöstliche Ziel auf oberflächennahe Mineralisierung zu untersuchen.

· Zwei Bohrgeräte setzen die Infill- und Erweiterungsbohrungen bei Tesorito fort.

· Eine dritte Bohranlage setzt die Explorationsbohrungen bei Dos Quebradas fort und hat mit der zweiten Bohrung begonnen.

· Die Analyseergebnisse weiterer Bohrungen stehen noch aus und werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Robert Vallis, President und CEO, erklärte: Diese Ergebnisse spiegeln die disziplinierte Umsetzung unserer Strategie bei Tesorito wider - das Überprüfen von Erweiterungen und Randbereichen, das Schließen von Lücken und die Verringerung der Bohrabstände, alles mit dem Ziel, das Vertrauen in die Mineralressource zu stärken und zu verbessern und gleichzeitig vorrangige Ziele voranzutreiben. TSDH-74 sticht besonders hervor und liefert 0,6 g/t Au über 191,2 Meter, eine der besten Bohrungen, die wir bisher niedergebracht haben. Die Alteration, die Gangbildung und die Indikatormineralien stärken unser Vertrauen in die Vektoren, die wir im gesamten System beobachten. TSDH-72 unterstützt potenzielle Erweiterungen nach Süden und Südosten und durchteufte außerhalb des konzeptionellen Grubenumrisses der MRE eine höhergradige Mineralisierung als modelliert. TSDH-73 füllte eine wichtige Lücke im südlichen Zentrum, endete in Mineralisierung und lieferte Vektoren in Richtung eines nicht bebohrten Gebiets etwa 150 Meter südöstlich, das wir derzeit mit Bohrung TSDH-79 überprüfen. Insgesamt gewinnt das Programm weiter an Dynamik, während wir Tesorito in Richtung Vormachbarkeitsstudien vorantreiben und unseren Bestand an attraktiven Explorationszielen erweitern, darunter Dos Quebradas, wo wir unsere erste Bohrung abgeschlossen und mit der nächsten begonnen haben.

Die Bohrergebnisse sind in den Tabellen 1 und 2 unten zusammengefasst. Abbildung 1 zeigt die Lage dieser Bohrungen zusammen mit Bohrungen, für die die Analyseergebnisse noch ausstehen. Abbildung 2 zeigt einen Profilschnitt der gemeldeten Ergebnisse. Abbildung 3 ist eine regionale Karte, die die Lagerstätten und vorrangige Prospektionsgebiete des Goldprojekts Quinchía zeigt.

Bohrprogramm bei Tesorito auf Ressourcenwachstum und verbessertes Konfidenzniveau ausgerichtet

Ziel des Bohrprogramms bei Tesorito ist es, das Vertrauen in die Mineralressource zu verbessern und die Randbereiche sowie die Erweiterungen in die Tiefe zu erproben, um die bekannte Mineralisierung auszudehnen. Die Bohrungen umfassen sowohl Stepout- als auch Infill-Löcher, wobei die Infill-Bohrungen dazu dienen sollen, einen erheblichen Teil der vermuteten Mineralressource in die Kategorie angedeutet hochzustufen und das Projekt in Richtung einer Vormachbarkeits- oder Machbarkeitsstudie voranzubringen. Eine Zusammenfassung der Mineralressourcen und der wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) für das Goldprojekt Quinchía finden Sie nachstehend.

Weitere Ergebnisse werden in Kürze erwartet, da die Bohrarbeiten in Tesorito und Dos Quebradas andauern

Die Bohrarbeiten werden mit zwei Diamantkernbohrgeräten in Tesorito fortgesetzt, und weitere Analyseergebnisse werden in den kommenden Wochen erwartet. Ein drittes Bohrgerät hat kürzlich mit den Bohrungen in Dos Quebradas begonnen, womit der Plan des Unternehmens umgesetzt wird, vielversprechende Ziele im gesamten Goldprojekt Quinchía zu überprüfen und die Mineralressourcen zu erweitern.

Abbildung 1: Karte von Tesorito mit Bohransatzpunkten und Lage der Profilschnitte

Abbildung 2: Tesorito Profilschnitt A-A (Blickrichtung N040°)

Tabelle 1: Analyseergebnisse von TSDH-72, TSDH-73 und TSDH-74

Bohrloch- Von Bis Abschnitt Wahre Mächtigkeit Au

Nr. (m) (m) (m) (m) (g/t)

TSDH-72 0 73,6 73,6 57,4 0,5

und 85 150 65 55,8 0,7

TSDH-73 8 44 36 31,0 0,3

und 60 185,35 125,35 107,4 0,4

TSDH-74 22,8 214 191,2 160,3 0,6

einschl 56 62 6 5,1 1,0

einschl 118 130 12 10,1 1,0

einschl 158 164 6 5,0 1,0

1. Alle zusammengesetzten Abschnitte werden über eine Mindestbohrlänge von 10 m bei einem minimalen längengewichteten Gehalt von 0,2 g/t Au angegeben, wobei eine interne Verwässerung von bis zu 10 m unterhalb des Cutoff-Gehalts zulässig ist.

2. Alle angegebenen Abschnitte beziehen sich auf Bohrkernlängen. Die Schätzungen der wahren Mächtigkeit basieren auf der aktuellen Interpretation des Unternehmens.

3. Höhergradige Abschnitte, sofern vorhanden, werden alle Abschnitte mit einer Mindestlänge von 5 m und einem längengewichteten Mindestgehalt von 1 g/t Au gemeldet, wobei eine interne Verwässerung von bis zu 5 m unterhalb des Cutoff-Gehalts zulässig ist. Die Analyseergebnisse wurden nicht gedeckelt.

Tabelle 2: Angaben zum Bohrlochkragen (EPSG:32618)

Bohrloch- Easting Northing Höhe Länge Azimut Neigung

Nr. (m) (m) (m ü. d. M.) (m) (°) (°)

TSDH-72 423,750 584,345 1.257 164,3 130 -60

TSDH-73 423,625 584,455 1.298 185,35 130 -60

TSDH-74 423,680 584,400 1.290 217,15 130 -60

TSDH-74 liefert 191,2 m mit 0,6 g/t Au mit starker Alteration und Gangbildung

TSDH-74 durchteufte 191,2 m mit einem Gehalt von 0,6 g/t Au zwischen 22,8 m und 214 m Bohrtiefe, einschließlich 6,0 m mit einem Gehalt von 1,0 g/t Au (56-62 m), 12,0 m mit 1,0 g/t Au (118-130 m) und 6,0 m mit 1,0 g/t Au (158-164 m). Die Bohrung wurde durch geringmächtige Bodenbedeckung und Kolluvium niedergebracht, durchteufte überwiegend porphyrischen Andesit und endete nach der Marmato-Verwerfung in Sandstein.

Der wichtigste porphyrartige Abschnitt befindet sich zwischen 130 m und 215,55 m und ist durch eine mäßige Kali-Alteration (sekundärer Biotit und Kalifeldspat) gekennzeichnet, die lokal fleckig im Bohrloch auftritt und von einer Chlorit-Serizit-Alteration überprägt ist. Die Gangbildung wird von Gängen des M-Typs (in der Regel tigr@kincommunications.com-

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, erwartungsgemäß, schätzt, Budget, geplant, prognostiziert, projiziert, beabsichtigt, legt nahe, vorläufig, zuversichtlich, interpretiert, Ziele, zielt ab auf, nimmt an oder nimmt nicht an oder glaubt bzw. Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, sollten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Annahmen (die sich als unrichtig erweisen können) und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Tiger wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen.

Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu den Zielen, Vorgaben oder Zukunftsplänen von Tiger; Aussagen zu Explorationsergebnissen, potenziellen Mineralisierungen, potenziellen Feeder-Zonen und potenziellen Porphyrzentren, lateralen Ausdehnungen und dem Potenzial zur Erweiterung der Mineralisierung oder der Verbesserung des Gehalts, unter anderem durch Ergänzungs-, Erweiterungs- und Stepout-Bohrungen; die Pläne von Tiger zur Durchführung und zum Abschluss seiner Phase-1- und Phase-2-Explorationsprogramme, einschließlich Bohrprogrammen und Updates zur Mineralressourcenschätzung; Aussagen zu den geplanten Feldprogrammen und zukünftigen technischen Studien, einschließlich Studien auf Vormachbarkeits- und Machbarkeitsniveau; Explorations- und Projektentwicklungspläne für das Goldprojekt Quinchía und die Region; Aussagen zum regionalen Explorationspotenzial und zur Fähigkeit, Explorationsziele und Bohrziele zu entwickeln und Ressourcen zu definieren; den Aufbau von für beide Seiten vorteilhaften Partnerschaften mit lokalen und indigenen Gemeinschaften; dem Zeitpunkt der Aufnahme des Betriebs; und Schätzungen der Marktbedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die sich unter anderem auf die Verfügbarkeit von Bohrgeräten und anderen Gerätschaften, Auftragnehmern und Lieferungen, den fortgesetzten Zugang zum Projektstandort, den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, die Fähigkeit des Unternehmens, die Unterstützung der Gemeinde und der Interessengruppen aufrechtzuerhalten, sowie die Tatsache, dass die Explorations- und Bohrergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden, beziehen. Zu diesen zukunftsgerichteten Informationen gehören auch Aussagen zur wirtschaftlichen Erstbewertung des Goldprojekts Quinchía, die per definitionem vorläufigen Charakter hat und vermutete Mineralressourcen umfasst, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ gelten, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden, und für die keine Gewissheit besteht, dass die beschriebenen wirtschaftlichen Aspekte oder Ergebnisse realisiert werden. Die Wirtschaftlichkeit von Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, ist nicht nachgewiesen. Alle Verweise auf nahegelegene Projekte, Konzessionsgebiete oder Minen dienen lediglich der Veranschaulichung des regionalen Kontexts, und die Mineralisierung auf angrenzenden oder nahegelegenen Konzessionsgebieten ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung im Goldprojekt Quinchía.

Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, gehören unter anderem die Unfähigkeit, potenziell wirtschaftliche Mineralisierungsabschnitte zu durchschneiden; Unsicherheiten in Bezug auf die geologische Kontinuität, die potenzielle Mineralisierung und das Ausmaß der Mineralisierung, die möglicherweise keine wirtschaftlich rentablen Ergebnisse liefern; zusätzliche mineralisierte Zonen, die aufgrund geologischer Komplexität oder unzureichender Bohrdaten möglicherweise keine wirtschaftlich rentable Mineralisierung enthalten; das Risiko, dass die historischen Bohrdaten unvollständig, ungenau oder unzureichend sind; das Risiko, dass Feldprogramme reduziert, verzögert oder gar nicht durchgeführt werden können; das Risiko, dass das Unternehmen die Mindestanforderungen an die Ausgaben oder andere Arbeitsverpflichtungen im Rahmen seiner Konzessionsvereinbarungen (einschließlich Options- oder Earn-in-Vereinbarungen) erfüllen kann, was die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen könnte, seine Anteile an einem Projekt zu behalten oder zu erwerben; Verzögerungen bei der Probenverarbeitung oder Probleme bei der Datenvalidierung; die Unfähigkeit, Mineralressourcen zu identifizieren; der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse; Verzögerungen bei der Erlangung oder die Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen, umweltbezogenen oder anderen Projektgenehmigungen zu erlangen; Änderungen der staatlichen Vorschriften für Explorations- und Bergbauaktivitäten; politische Risiken und soziale Unruhen; die Unfähigkeit, Konsultations- oder Ausgleichsverpflichtungen gegenüber indigenen Völkern zu erfüllen oder konstruktive Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften aufrechtzuerhalten; Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel; Veränderungen an den Aktienmärkten; Inflation; Wechselkursschwankungen; Schwankungen der Rohstoffpreise; Verzögerungen bei der Weiterentwicklung von Projekten; eine erhebliche Abweichung der Kapital- und Betriebskosten von den Schätzungen, und andere Risiken, die der Mineralexplorations- und Mineralerschließungsindustrie innewohnen.

Tiger geht zwar davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Änderung seiner Einschätzung führen können, lehnt jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Einschätzung von Tiger zu einem Zeitpunkt herangezogen werden, der nach dem Datum dieser Pressemitteilung liegt. Obwohl Tiger versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die oben genannten Faktoren stellen keine vollständige Liste der Faktoren dar, die sich auf Tiger auswirken können. Weitere Faktoren sind unter Risk Factors in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen von Tiger aufgeführt, darunter in der Notierungserklärung und anderen Dokumenten, die unter dem Profil von Tiger auf SEDAR+ verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Tiger übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Vorsorglicher Hinweis zu nicht IFRS-konformen Kennzahlen

Das Unternehmen erstellt seinen Jahresabschluss gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS). Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Investoren bestimmte nicht IFRS-konforme Kennzahlen als Indikatoren zur Bewertung von Bergbauunternehmen und -projekten heranziehen. Diese dienen der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß IFRS erstellt wurden. Die in dieser Pressemitteilung verwendeten Begriffe Gesamt-Cash-Kosten pro Unze und nachhaltige Gesamtkosten pro Unze sind nicht IFRS-konforme Kennzahlen, die üblicherweise von Goldbergbauunternehmen verwendet werden, um die operative Leistung auf Basis der Produktionseinheiten und die Fähigkeit eines Unternehmens, Cashflow aus dem operativen Geschäft zu generieren, zu bewerten. Diese Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. In diesem Zusammenhang bestehen die Gesamt-Cash-Kosten aus den operativen Cash-Kosten zuzüglich Lizenzgebühren und externen Kosten (Veredelung und Transport). Die nachhaltigen Gesamtkosten setzen sich aus den Gesamt-Cash-Kosten zuzüglich der nachhaltigen Kapitalkosten zusammen, schließen jedoch Unternehmens- und Verwaltungskosten sowie aktienbasierte Vergütungen aus.

