Zwischen Barrick und Newmont: Goldjagd im Schatten der Giganten Nevadas

Lodestar Metals steht mit seinem Goldprojekt im US-Bundesstaat Nevada vor dem Bohrstart - und das mitten in einem der produktivsten Goldkorridore der Welt. Für Anleger eröffnet sich damit eine Einstiegschance in einen Goldexplorer mit erfahrenem Team.

Das kanadische Unternehmen Lodestar Metals (ISIN: CA54020J2002, WKN: A41MZL) treibt mit seinem Goldprojekt Gold Run eine Entdeckung in einer der bekanntesten Goldregionen Nordamerikas voran. Das 516 Hektar große Projektgebiet liegt eingebettet zwischen den Weltklasseminen Turquoise Ridge und Twin Creeks - betrieben vom Branchenriesen Nevada Gold Mines, einer Kooperation von Barrick und Newmont. Die Nähe zu diesen Lagerstätten ist kein Zufall. Geologische Übereinstimmungen, historische Funde und neue geophysikalische Daten sprechen dafür, dass auch das Gelände von Lodestar erhebliches Goldpotenzial besitzt.

Bislang war Gold Run ein weitgehend unerschlossener Schatz. Zwar gab es seit den 1960er-Jahren zahlreiche Untersuchungen durch verschiedene Unternehmen, doch eine systematische Exploration mit modernen Methoden fand nie statt. Genau das ändert Lodestar nun. Mit einem erfahrenen Team aus Geologen und Kapitalmarktexperten, ausreichend finanziellen Mitteln und einem strukturierten Explorationsplan will das Unternehmen in den kommenden Monaten bohren, analysieren - und idealerweise nachweisen, dass sich das Projekt zu einem ernstzunehmenden Kandidaten für eine wirtschaftliche Goldlagerstätte entwickeln kann.

Ein Projekt mit Geschichte, das jetzt Fahrt aufnimmt

Die Ausgangslage für Lodestar ist viel versprechend: Rund 130 historische Bohrlöcher, über 800 Gesteinsproben, geologische Kartierungen und erste Geophysikdaten liefern ein Fundament, auf dem zielgerichtet aufgebaut werden kann. Besonders im Fokus steht das Zielgebiet Robber Knob. Dort wurden in der Vergangenheit Goldgehalte von bis zu 37,8 Gramm pro Tonne erbohrt - ein außergewöhnlich hoher Wert, der nun durch neue Bohrungen tiefer und systematischer untersucht werden soll.

Auch die anderen Zielzonen des Goldprojekts liefern Indizien für Gold- und Silbermineralisierung über mehrere Kilometer hinweg. Lodestar hat bereits mehrere geophysikalische Untersuchungen erfolgreich abgeschlossen und dabei Anomalien festgestellt, die typischerweise mit goldhaltigen Gesteinen assoziiert sind. Die Bohrziele sind also nicht bloß Wunschdenken, sondern folgen klaren Daten und Mustern.

Ein zielorientiertes Bohrprorgramm soll nun in der ersten Jahreshälfte 2026 beginnen, gefolgt von einem Folgeprogramm im zweiten Halbjahr. Parallel dazu läuft die Ressourcenmodellierung in den Schlüsselzonen an - ein Schritt, der das Potenzial hat, das Projekt erstmals mit konkreten Mengenangaben zu untermauern.

Nevada: Goldstaat Nummer eins

Dass Lodestar sich für Nevada entschieden hat, ist kein Zufall. Der US-Bundesstaat ist nicht nur historisch einer der wichtigsten Goldförderer der Welt, sondern zählt auch heute noch zu den attraktivsten Regionen für Bergbaufirmen. Rund 80 % der gesamten US-Goldproduktion stammen aus Nevada. Im Jahr 2023 lag die Gesamtproduktion bei über 4,2 Millionen Unzen. Die politischen Rahmenbedingungen gelten als stabil, die Infrastruktur ist hervorragend ausgebaut, Genehmigungsprozesse sind klar geregelt.

Doch Nevada bietet nicht nur geologische Vorteile. Der Staat steht auch bei institutionellen Anlegern hoch im Kurs. Projekte in dieser Region genießen ein deutlich höheres Maß an Aufmerksamkeit, was sich oft maßgeblich in höheren Bewertungen der dort tätigen Unternehmen widerspiegelt. Zumal die Marktbedingungen für Gold derzeit nach wie vor äußerst günstig sind. Der Preis des Edelmetalls hat zuletzt deutlich zugelegt, viele Analysten sehen langfristig Kurse jenseits der 6.000USD-Marke als realistisch. Getrieben wird dieser Trend durch geopolitische Spannungen, Inflationssorgen und die Nachfrage nach sicheren Häfen.

Finanzierung gesichert, strategische Partner an Bord

Exploration ist kostenintensiv - das weiß auch Lodestar Metals. Umso wichtiger war es, dass das Unternehmen sich rechtzeitig finanzielle Spielräume geschaffen hat. Zwei erfolgreiche Privatplatzierungen im November 2025 und Januar 2026 brachten jeweils 1,5 Mio.CAD ein. Das reicht, um die geplanten Bohrprogramme im Jahr 2026 durchzuführen und die ersten Ressourcenmodelle zu erstellen.

Darüber hinaus konnte Lodestar strategische Allianzen nutzen. So wurde 2025 eine frühere Verbindlichkeit gegenüber Silver One Resources in eine Beteiligung umgewandelt. Seither ist Silver One nicht nur Großaktionär, sondern potenziell auch Partner mit Branchenkenntnis und Marktpräsenz. Solche Beteiligungsstrukturen sind im Explorationsgeschäft nicht ungewöhnlich und zeigen, dass andere Marktteilnehmer Vertrauen in die Strategie und das Management von Lodestar haben.

CEO Lowell Kamin bringt umfangreiche Erfahrung aus der Kapitalmarktfinanzierung mit und hat bereits zahlreiche Rohstoffunternehmen erfolgreich navigiert. Unterstützt wird er von einem Team aus erfahrenen Geologen, die in früheren Stationen maßgeblich an bedeutenden Rohstoffentdeckungen beteiligt waren. Die personelle Aufstellung ist damit deutlich professioneller als bei vielen anderen Unternehmen mit vergleichbarer Größe.

Zwischen Durchbruch und Übernahmekandidat

Lodestar Metals ist aktuell mit nur knapp 8 Mio. CAD bewertet, was die Story in Kombination mit den bereits vorliegenden Daten und den anstehenden Bohrprogrammen für spekulative Anleger interessant macht.

Sollten die Bohrungen im Gold Run Projekt erfolgreich verlaufen, wird dies nicht nur zu einer signifikanten Neubewertung am Markt führen, sondern auch das Interesse größerer Player wecken - insbesondere angesichts der strategischen Lage des Projekts zwischen zwei Großminen. Auch eine Partnerschaft oder gar eine Übernahme wären bei entsprechender Entwicklung realistisch.

Gleichzeitig arbeitet Lodestar daran, sein Portfolio zu diversifizieren. Neben dem Goldprojekt in Nevada besitzt das Unternehmen auch Rechte an einem Lithiumprojekt in Manitoba sowie an Silberprojekten im Eureka-Distrikt Nevadas. Auch hier wurden bereits erste Explorationsschritte eingeleitet, Analyseergebnisse stehen noch aus.

Fazit: Goldprojekt in Weltklasselage mit Hebelwirkung

Lodestar Metals positioniert sich damit als gut strukturierter Goldexplorer mit Fokus auf ein Projekt in Weltklasselage. Die umfangreichen historischen Daten, gepaart mit professionellem Management, gesicherter Finanzierung und einem klaren Explorationsplan schaffen dem Unternehmen eine solide Wachstumsbasis.

Der Bohrstart 2026 dürfte dabei zum Wendepunkt - und bei schnellen Erfolgen zum Wachstumsturbo werden. Je nach Ergebnissen könnten sich aus dem Projekt Gold Run nicht nur neue Ressourcen, sondern auch strategische Optionen ergeben - von Joint Ventures bis hin zur Übernahme. Wer frühzeitig in Explorationsprojekte mit spekulativem Hebel einsteigen will, findet in Lodestar Metals einen Kandidaten mit viel Potenzial und realistischem Zeitplan. Die kommenden Monate werden spannend und zeigen, ob der Griff nach dem Gold im Schatten der Giganten gelingt.

Weitere Informationen zu Lodestar Metals finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

Unternehmen: Lodestar Metals Corp.

TSXV: LSTR

ISIN: CA54020J2002

WKN: A41MZL

Webseite: lodestarmetals.ca

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der hanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf das jeweils genannte Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner besteht zwischen dem hier erwähnten Unternehmen oder mit ihm verbundenen Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: www.miningscout.de/disclaimer-agb/ .

Kontakt

www.miningscout.de ist ein Service von:

hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

Schönböckener Str. 28D

23556 Lübeck

Germany

Fragen und Anregungen bitte per Mail an: redaktion@miningscout.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Miningscout

Nils Glasmachers

Schönböckener Str. 28D

23556 Lübeck

Deutschland

email : redaktion@miningscout.de

Pressekontakt:

Miningscout

Nils Glasmachers

Schönböckener Str. 28D

23556 Lübeck

email : redaktion@miningscout.de