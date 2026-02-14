Kennen Sie das? Sie sind so tief in einer Story drin, dass alles andere egal wird. Sie müssen einfach wissen, wie es weitergeht – diese Neugier ist wie ein Motor, der Sie durch die Seiten peitscht. Dieses Prickeln, wenn es immer spannender wird, muss man einfach selbst erlebt haben. Das ist pures Leseglück!

ElfenZauberei

Frederic wird von seiner Mutter ständig mit Geschenken überhäuft, sodass er eigentlich wunschlos und zufrieden sein müsste.

Als er eines Nachts außer sich vor Wut einen Wunsch ausspricht, der umgehend in Erfüllung geht, wird sein bisher sorgenfreies Leben total umgekrempelt.

Schon bald beginnt er darüber nachzudenken, worauf es wirklich ankommt, um glücklich sein zu können.

Ob eine Elfe mit etwas Zauberei nachgeholfen hat?

ASIN: B00OKZ559M

Oma Frieda rockt das Altersheim

Einfach abgeschoben?

Mit 76 Jahren wird Oma Frieda, nachdem sie in ihrer Küche einen Schwelbrand auslöste, von Tochter Iris kurzerhand ins Altersheim verfrachtet. Nur Enkelsohn Alex scheint noch zu ihr zu halten. Die alte Dame, die sich zuerst gar nicht so recht einleben mag, bringt durch ihre außergewöhnlichen Ideen bald frischen Wind ins Seniorenheim. Sie beweist, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Dabei geht es allerdings nicht ohne Pannen und Turbulenzen ab. Eine Geschichte, die Leser aller Altersgruppen zum Schmunzeln aber auch zum Nachdenken bringen soll.

ISBN-13: 978-3758329876

Pferde erzählen

„Pferde wurden in den weiten Steppen der urzeitlichen Welt durch den Menschen gejagt. Umso erstaunlicher, dass diese auf Flucht spezialisierten Huftiere die Nähe des ehemaligen Jägers nicht nur zulassen, ja sogar suchen – und mit dem früheren Feind tiefe Bindungen eingehen können.

Diese faszinierende Verbindung höchst zerbrechlicher Natur machte der Mensch sich im Verlauf der Jahrtausende in vielerlei Hinsicht zunutze.

Ob Rennpferd, Pony, Wildpferd oder Gnadenhofbewohner – illustriert und aus dem Blickwinkel des Vierbeiners erzählt, offenbaren sich hier unterschiedliche Schicksale dieser eleganten und treuen Geschöpfe. Lesenswert für Herzen ab 9 Jahren, die bereits für Pferde schlagen – und insbesondere solche, die es zukünftig werden, denn:

Wo sonst liegt das Glück dieser Erde … wenn nicht auf dem Rücken der Pferde?“

ISBN-13:? 978-3961116188

Neue Abenteuer mit Nepomuck und Finn

Kobold Nepomuck und Mäuserich Finn nehmen Dich auf spannende Abenteuer mit.

Sei gewiss, wo die zwei auftauchen, ist immer etwas los. Sie haben es nämlich faustdick hinter den Ohren und sind stets zu neuen Späßen aufgelegt. Freundschaft und gegenseitiges Vertrauen sind sehr wichtige Aspekte in dieser Geschichte. Denn, wer wünscht sich nicht einen Freund, auf den er sich voll und ganz verlassen kann?! Zusätzlich gibt es passende Ausmalbilder zum Text.

So kannst Du Deiner Kreativität freien Lauf lassen und das Buch nach Deinen Vorstellungen mitgestalten.

Natürlich warten am Ende auch noch ein paar tolle Überraschungen auf Dich!

Neugierig geworden?

Dann nichts wie los!

ISBN-13: 978-3749454280

Die Goldene Feder

In diesem Buch vereinen sich Geschichten voller Zauber, Herz und Lebensweisheit. Es erzählt von mutigen Kindern, sprechenden Tieren, kleinen Feen und weisen alten Männern, die den Weg des Guten weisen. Jedes Märchen öffnet ein Fenster in eine andere Welt – manchmal heiter, manchmal nachdenklich, immer mit einer Botschaft, die berührt. Hier begegnen wir Wesen, die uns lehren, was Freundschaft, Mitgefühl und Mut bedeuten. Es sind Geschichten für Kinder und Erwachsene, für Träumer, Suchende und jene, die noch an Wunder glauben. Mit liebevoll erzählten Abenteuern, poetischer Sprache und warmem Humor lädt dieses Märchenbuch dazu ein, die Welt wieder mit staunenden Augen zu betrachten – so wie früher, als Geschichten noch Magie atmeten und jedes „Es war einmal…“ der Anfang von etwas Großem war Ein Buch voller Fantasie und Gefühl – zeitlos, herzerwärmend und ideal zum Vorlesen, Träumen und Nachdenken. Für Jung und Alt, die spüren wollen, dass die Magie niemals vergeht.

ISBN-13: 978-3565071937

Finstere Visionen: Mystery Kurzgeschichten

24 überraschende und erschreckende Geschichten. Albträume werden wahr, die keiner erleben möchte, und Verdammte finden auch im Tod keine Ruhe.

In diesem Buch sind die Kurzgeschichten aus den E-Books „Der schwarze Edelmann“, „Der Hustende vom Moor“ und „Verurteilt als Kindsmörderin“ zusammengefasst.

ASIN:? B08RSQNK9K

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/