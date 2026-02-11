11.02.26 08:02

298 Mio. Unzen Silber entdeckt

Eloro Resources-Aktie im Zentrum des Silber-Booms

Eine Weltklasse-Entdeckung im Silber-Herz Boliviens

Mit dem Iska-Iska-Projekt in Süd-Bolivien hat unser neuer Silber Aktientip Eloro Resources Ltd. (ISIN: CA2899003008, WKN: A12C1E, FWB: P2QM, TSX: ELO, OTC: ELRRF) in nur fünf Jahren und mit rund 56 Mio. USD Explorationsaufwand ein einst unbeachtetes Gebiet in eine der größten Silber-Zinn-Polymetall Entdeckungen weltweit verwandelt. Die NI-43-101-konforme Ressource umfasst 560 Mio. Tonnen mit 298 Mio. Unzen Silber - ergänzt um Zink, Blei und strategisch bedeutendes Zinn. Wichtig dabei: Die gesamte Ressource befindet sich noch im Inferred-Status - und das System ist nach allen Richtungen offen.

Besonders auffällig ist die hochgradige, oberflächennahe Zone:

132 Mio. Tonnen mit 24,3 g/t Silber bei einem Strip-Ratio von nur 1:1. In Zeiten steigender Energie- und Kapitalkosten ist das ein entscheidender Vorteil. Definition-Bohrungen zeigen zudem ein klares Muster: Mit dichterem Bohrabstand steigen die Silber- und Zinngehalte. Ein starkes Indiz dafür, dass die aktuelle Ressource das wahre Potenzial von Iska Iska noch unterschätzt.

Silber im Strukturdefizit - Eloro mit außergewöhnlichem Hebel

Silber ist längst ein Schlüsselmetall der Energiewende. Photovoltaik, Elektromobilität, Halbleiter und Strominfrastruktur treiben die industrielle Nachfrage, während neue Großlagerstätten rar bleiben. Iska Iska zählt bereits heute zu den größten unerschlossenen Silberprojekten weltweit - mit entsprechend hohem Hebel auf den Silberpreis. Genau solche Projekte rücken in einem strukturellen Angebotsdefizit in den Fokus.

Der stille Trumpf: Strategisches Zinn

Was Eloro klar von klassischen Silberexplorern abhebt, ist der Zinn-Anteil. Zinn gilt als kritisches und strategisches Metall für Elektronik-, Energie- und Verteidigungstechnologien. Eloro weist bereits rund 130.000 Tonnen Zinn aus - laut International Tin Association eines der größten unentwickelten Zinnvorkommen weltweit. Mehrere Bohrungen lieferten lange Abschnitte mit sichtbarem Kassiterit, ideal für kostengünstige Schwerkraftaufbereitung.

Geopolitischer Ritterschlag

Im Februar 2026 folgte ein Signal mit strategischer Tragweite: Eloro wurde als erstes Explorationsunternehmen in Bolivien in das U.S. Defense Industrial Base Consortium (DIBC) aufgenommen. Damit werden die Metalle von Iska Iska explizit als relevant für sichere westliche Lieferketten anerkannt - ein Vertrauensbeweis, der weit über eine klassische Explorationsmeldung hinausgeht.

Warum Investoren jetzt genau hinschauen

Eloro vereint mehrere seltene Faktoren gleichzeitig:

eine riesige Silberressource mit steigenden Gehalten,

strategisches Zinn mit geopolitischer Relevanz,

PEA-Vorbereitung und Pilotprojekt zur Risikoreduzierung,

keine Schulden, keine Royalties, klare Eigentumsverhältnisse,

und politischen Rückenwind durch die DIBC-Aufnahme.

Natürlich bleibt Exploration spekulativ - transparent kommuniziert und regelkonform. Doch genau hier entsteht die Chance: Der Markt bewertet Eloro bislang noch nicht als das, was Iska Iska zunehmend wird - ein potenzieller Tier-1-Rohstoffkomplex im Silber- und Strategiemetall-Zyklus.

Für Investoren, die nicht warten wollen, bis aus einer Entdeckung eine Mine geworden ist, könnte unser Silber Hot Stock Eloro Resources Ltd. (ISIN: CA2899003008, WKN: A12C1E, FWB: P2QM, TSX: ELO, OTC: ELRRF) genau jene Aktie sein, bei der man sich später fragt: Warum war ich nicht früher dabei?

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82956/AC_02-11-26_AC.003.jpe...

Warum Eloro Resources Ltd. im Silbersektor derzeit herausragt

Im Rohstoffsektor sind es seltene Momente, in denen Größe, Hebel und strategische Relevanz gleichzeitig zusammenkommen. Genau ein solcher Moment zeichnet sich bei unserem Silber Aktientip Resources Ltd. (ISIN: CA2899003008, WKN: A12C1E, FWB: P2QM, TSX: ELO, OTC: ELRRF) ab - und erklärt, warum das Unternehmen zunehmend mit deutlich größeren Namen im Silbersektor verglichen wird.

Iska Iska: Größe allein ist nicht alles - aber hier ist sie entscheidend

Eloro entwickelt mit dem Iska-Iska-Projekt in Bolivien eines der größten unerschlossenen Silber-Polymetall-Systeme weltweit. Die aktuell veröffentlichte NI-43-101-konforme inferred Ressource umfasst:

560 Mio. Tonnen

298 Mio. Unzen Silber

1,15 Mrd. Unzen Silberäquivalent

plus Zink, Blei und 130.000 Tonnen Zinn

Besonders relevant ist die hochgradige, oberflächennahe Zone mit 132 Mio. Tonnen und 24,3 g/t Silber bei einem Strip-Ratio von nur 1:1. Definition-Bohrungen zeigen ein wiederkehrendes Muster: Je dichter gebohrt wird, desto höher fallen die Silber- und Zinngehalte aus - ein Hinweis darauf, dass die Ressource konservativ modelliert sein könnte. Das System ist weiterhin in alle Richtungen offen.

Der entscheidende Vergleich: Silberäquivalent-Unzen pro Aktie

Für Investoren zählt nicht nur die absolute Größe einer Ressource, sondern vor allem der Hebel pro Aktie. Genau hier wird Eloros Position besonders deutlich. Auf Basis veröffentlichter Ressourcendaten und Aktienzahlen ergibt sich folgende branchenübliche Sortierung nach Silberäquivalent-Unzen je Aktie:

Eloro Resources Ltd. (TSX: ELO, ISIN: CA2899003008) - ~3,7-3,9 oz Ag-eq/Aktie

Aftermath Silver Ltd. (TSX: AAG, ISIN: CA00831V2057) - ~1,3 oz

New Pacific Metals Corp. (TSX: NUAG, ISIN: CA64782A1075) - ~1,2-1,3 oz

Southern Silver Exploration Corp. (TSXV: SSV, ISIN: CA8438142033) - ~0,9 oz

Silver Tiger Metals Inc. (TSXV: SLVR, ISIN: CA82831T1093) - ~0,6-0,7 oz

Dolly Varden Silver Corp. (TSXV: DV, ISIN: CA2568277834) - ~0,4-0,5 oz

AbraSilver Resource Corp. (TSX: ABRA, ISIN: CA00379L3048) - ~0,25-0,3 oz

Vizsla Silver Corp. (TSX: VZLA, ISIN: CA92859G6085) - ~0,2-0,3 oz

Der Abstand ist auffällig: Eloro weist mehr als doppelt so viele Silberäquivalent-Unzen pro Aktie auf wie der nächstplatzierte Wettbewerber. Genau dieser Kennwert bestimmt, wie stark ein Unternehmen auf steigende Silberpreise reagiert.

Der strategische Zusatz: Zinn

Eloro ist kein reiner Silberhebel. Mit 130.000 Tonnen Zinn zählt Iska Iska laut International Tin Association zu den größten unentwickelten Zinnprojekten weltweit. Zinn gilt als kritisches Metall für Elektronik, Energiewende und Verteidigung - ein strategischer Bonus, den viele Silber Peers nicht bieten.

Warum Investoren jetzt genauer hinschauen

Eloro vereint mehrere seltene Faktoren gleichzeitig: Eine Silberressource von Weltformat, außergewöhnlich hoher Hebel pro Aktie, steigende Gehalte durch Definition-Bohrungen, strategisches Zinn, keine Schulden und keine Royalties sowie klar definierte PEA-Katalysatoren.

Exploration bleibt spekulativ - transparent kommuniziert und regelkonform. Doch genau hier liegt der Reiz: Der Markt bewertet Eloro Resources Ltd. (ISIN: CA2899003008, WKN: A12C1E, FWB: P2QM, TSX: ELO, OTC: ELRRF) bislang noch nicht als das, was Iska Iska zunehmend darstellt - einen potenziellen Tier-1-Rohstoffkomplex im Silber- und Strategiemetall-Zyklus. Für Investoren, die solche Hebel vor einer Neubewertung erkennen wollen, ist das jener Moment, den man später oft nur noch rückblickend erkennt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82956/AC_02-11-26_AC.004.jpe...

Ein Management, das Großprojekte kann, und eine Aktienstruktur mit Signalwirkung

Im Rohstoffsektor entscheidet nicht allein die Geologie über Erfolg oder Misserfolg. Gerade bei großskaligen Projekten trennt sich Wertschöpfung von Wunschdenken vor allem an einer Stelle: beim Management. Unser Silber Hot Stock Eloro Resources Ltd. (ISIN: CA2899003008, WKN: A12C1E, FWB: P2QM, TSX: ELO, OTC: ELRRF) hat genau hier einen der meistunterschätzten Trümpfe.

Erfahrene Führung mit Großprojekt-DNA

An der Spitze steht Thomas Larsen, Chairman und CEO. Larsen ist kein klassischer Promotion-CEO, sondern ein Jurist und Kapitalmarktprofi mit jahrzehntelanger Erfahrung im Aufbau und in der Finanzierung börsennotierter Rohstoffunternehmen. Sein Fokus liegt klar auf Struktur, Eigentumssicherung, Kapitaldisziplin und Projektentwicklung - Qualitäten, die bei Lagerstätten der Größenordnung Iska Iska entscheidend sind.

Finanziell wird Eloro von Miles Nagamatsu, CPA, CA, geführt. Als CFO bringt er tiefe Erfahrung in öffentlichen Gesellschaften, Finanzberichterstattung und Kapitalmarktkommunikation ein - ein kritischer Faktor in einer Phase, in der Ressourcenerweiterung, Wirtschaftlichkeitsstudien und institutionelle Aufmerksamkeit zusammenlaufen.

Die operative Stärke in Lateinamerika liegt bei Osvalo, PhD, P.Geo., Executive Vice President Latin American Operations. Arce gilt als einer der renommiertesten Geologen Boliviens und ist Autor des Standardwerks Yacimientos Metalíferos de Bolivia. Seine Einordnung von Iska Iska als eines der historisch bedeutenden neuen Systeme im bolivianischen Zinn-Silber-Gürtel verleiht dem Projekt fachliche Tiefe - und lokales Vertrauen.

Die Exploration verantwortet Bill Pearson, PhD, P.Geo., mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Definition großvolumiger polymetallischer Systeme. Unter seiner Leitung zeigt sich ein klares Muster: dichteres Bohren führt zu höheren Silber- und Zinngehalten, was auf eine konservative Erstmodellierung hindeutet.

Komplettiert wird das technische Rückgrat durch Mike Hallewell, einen international erfahrenen Metallurgen und Ingenieur, der zahlreiche Projekte von der Exploration bis zur Produktion begleitet hat. Seine Rolle ist zentral für Themen wie Aufbereitung, Erzsortierung und Kostenstruktur - entscheidend für die nächste Entwicklungsphase.

Zusätzlich profitiert Eloro von hochkarätigen Beratern, darunter Peter Marrone, Gründer und ehemaliger Executive Chairman von Yamana Gold. Solche Namen stehen nicht für Marketing, sondern für Netzwerke, Erfahrung und strategische Glaubwürdigkeit.

Aktienstruktur: Selten ausgewogen, bemerkenswert diszipliniert

Auch die Kapitalstruktur unterstreicht den langfristigen Ansatz:

Aktien ausstehend (Jan. 2026): 111,5 Mio.

Voll verwässert: 134,1 Mio.

Marktkapitalisierung (Jan. 2026): ca. C$350 Mio.

Schulden: keine

Besonders aussagekräftig ist die Eigentümerstruktur:

17% Insider

28% institutionelle Investoren

53% Retail

2% strategische Beteiligung (Cartier Silver)

Diese Mischung ist ungewöhnlich ausgewogen. Das hohe Insider-Engagement sorgt für Interessengleichheit mit Aktionären, während der signifikante institutionelle Anteil auf zunehmende Akzeptanz bei professionellen Investoren hindeutet - noch bevor eine PEA vorliegt.

Warum das Zusammenspiel entscheidend ist

Iska Iska ist kein typisches "One-Drill-Hole-Story"-Projekt, sondern ein komplexes, großvolumiges Silber-Zinn-System, das über Jahre entwickelt werden muss. Genau dafür ist Eloro aufgestellt: ein Management mit lokaler Expertise, internationaler Technik- und Kapitalmarkterfahrung sowie eine saubere, schuldenfreie Aktienstruktur, die strategische Optionen offenhält.

Exploration und Entwicklung bleiben risikobehaftet - das wird transparent kommuniziert. Doch selten trifft ein Projekt dieser Größenordnung auf ein Team, das sowohl die Geologie versteht als auch den Weg bis zur wirtschaftlichen Bewertung.

Für Investoren, die im Rohstoffsektor nicht nur Lagerstätten, sondern führungsstarke Plattformen suchen, ist unser Silber Aktientip Eloro Resources Ltd. (ISIN: CA2899003008, WKN: A12C1E, FWB: P2QM, TSX: ELO, OTC: ELRRF) damit mehr als eine Entdeckung - es ist ein bewusst aufgebautes Entwicklungsvehikel.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82956/AC_02-11-26_AC.005.jpe...

Bolivien - einer der unterschätzten Bergbau-Standorte der Welt und ein strategischer Rückenwind für Eloro Resources Ltd.

In der globalen Bergbauindustrie entscheiden drei Faktoren über langfristigen Börsenerfolg: Geologie, Rechtssicherheit und politische Realität. Bolivien erfüllt - oft übersehen - genau diese Kriterien. Und kaum ein Projekt profitiert davon derzeit stärker als Iska Iska unseres Silber Aktientips Eloro Resources Ltd. (ISIN: CA2899003008, WKN: A12C1E, FWB: P2QM, TSX: ELO, OTC: ELRRF).

Ein Land, das auf Rohstoffe gebaut ist

Bolivien gehört zu den rohstoffreichsten Ländern Südamerikas. Die legendäre Lagerstätte Cerro Rico de Potosí gilt bis heute als größte Silberlagerstätte der Welt und produziert selbst nach über 2,1 Milliarden geförderten Unzen Silber weiterhin Erz. Dieses historische Fundament ist kein Zufall, sondern Ausdruck einer außergewöhnlichen Geologie.

Der Bolivian Tin Belt zählt zu den weltweit wichtigsten metallogenen Gürteln und steht laut USGS für rund 6% der globalen Zinnproduktion, 5% des Silbers, 4% des Zinks und 2% des Wolframs. Genau in diesem Gürtel - im südwestlichen Teil der Eastern Cordillera - liegt Iska Iska, eingebettet zwischen mehreren historischen Riesenlagerstätten. Für Geologen ist das kein Risikoindikator, sondern ein klassisches Qualitätsmerkmal.

Warum Bolivien heute anders ist als sein Ruf

Der internationale Kapitalmarkt hat Bolivien lange ignoriert. Ironischerweise ist genau das ein Vorteil: Die Explorationstätigkeit war in den frühen 2000er-Jahren gering, wodurch große Systeme wie Iska Iska unentdeckt blieben. Heute profitieren neue Projekte von einer modernen Gesetzgebung:

klare, einfache Bergbaugesetze

keine Kapitalverkehrskontrollen

0% Mehrwertsteuer auf Bergbau- und Industrieausrüstung

private Landtitel statt komplexer Konzessionsstrukturen

Der Bergbau ist mit rund 30% der Wirtschaftsleistung der wichtigste Sektor des Landes. Entsprechend hoch ist das staatliche Interesse an stabilen, langfristigen Projekten.

Politischer Rückenwind und strategische Investitionen

Bolivien hat in den vergangenen Jahren gezielt Rahmenbedingungen geschaffen, um internationale Investoren zu halten. Die Regierung hat US-$3 Mrd. für die Entwicklung der Lithium-Salare angekündigt, ein klares Signal an den Rohstoffsektor. Zusätzlich wurden mit Brasilien zehn bilaterale Kooperationsabkommen geschlossen, die explizit Investitionsschutz, Bergbau sowie Öl- und Gasexploration abdecken.

Parallel dazu stärkt das Land seine makroökonomische Position: Die größte Erdgasentdeckung seit 2005 (Mayaya Central X1) mit geschätzten 1,7 Billionen Kubikfuß Gas soll Bolivien wieder zu einem bedeutenden Gasexporteur machen - ein wichtiger Stabilitätsfaktor für Währung und Infrastruktur.

Warum das für Eloro Resources entscheidend ist

Eloro profitiert von dieser Kombination aus Weltklasse-Geologie und investitionsfreundlichem Rahmen in besonderem Maße. Iska Iska liegt:

nahe bestehender Straßen- und Schieneninfrastruktur,

in Reichweite bolivianischer Schmelzen,

ohne Royalties,

vollständig genehmigt für Exploration,

und auf privatem Land mit gesicherter Eigentumsstruktur.

In einem Land, das Bergbau nicht toleriert, sondern wirtschaftlich braucht, wird Projektentwicklung planbarer. Genau diese Planbarkeit ist für den Kapitalmarkt entscheidend - insbesondere bei großvolumigen Silber- und Zinnsystemen, die schrittweise über Jahre entwickelt werden.

Der strategische Kontext

In einer Welt zunehmender Rohstoff-Nationalisierung suchen Investoren Länder, die Ressourcenreichtum mit institutioneller Kontinuität verbinden. Bolivien ist kein Hochglanz-Jurisdiktionsmarketing, sondern ein praktischer Bergbaustandort mit funktionierendem System. Für Eloro bedeutet das: weniger geopolitisches Rauschen, mehr Fokus auf Geologie, Bohrergebnisse und Wirtschaftlichkeit.

Natürlich bleibt Bergbau immer mit Risiken verbunden - das gilt weltweit und wird transparent kommuniziert. Doch selten treffen ein Projekt der Größenordnung Iska Iska und ein Land mit dieser Rohstoff-DNA und politischer Klarheit so präzise aufeinander.

Für Investoren ist Bolivien damit kein Nebenfaktor, sondern ein wesentlicher Teil der Investmentthese - und ein stiller, oft unterschätzter Treiber für den möglichen Börsenerfolg unseres Silber Hot Stock Eloro Resources Ltd. (ISIN: CA2899003008, WKN: A12C1E, FWB: P2QM, TSX: ELO, OTC: ELRRF).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82956/AC_02-11-26_AC.006.jpe...

Definitive Optionsvereinbarung

Rechtssicherheit, soziale Akzeptanz und ESG als Fundament der Investmentstory

Im Bergbau entscheidet nicht nur die Größe einer Lagerstätte über den langfristigen Erfolg an der Börse. Mindestens ebenso wichtig sind Rechtssicherheit, Eigentumsklarheit und soziale Akzeptanz vor Ort. Genau in diesen oft unterschätzten Disziplinen setzt unser Silber Aktientip Eloro Resources Ltd. (ISIN: CA2899003008, WKN: A12C1E, FWB: P2QM, TSX: ELO, OTC: ELRRF). Maßstäbe - und schafft damit ein Fundament, auf dem Großprojekte überhaupt erst realistisch entwickelt werden können.

Die definitive Optionsvereinbarung: seltene Klarheit im Bergbau

Eloro sicherte sich das Iska-Iska-Projekt bereits frühzeitig über eine definitive Optionsvereinbarung, unterzeichnet am 6. Januar 2020. Die Eckpunkte dieser Vereinbarung sind bemerkenswert klar und aus Investorensicht außergewöhnlich vorteilhaft:

Gesamtkaufpreis: 10 Mio. USD

Privates Land - der Eigentümer hält 100% des Grundstücks

Vollständig genehmigt für Explorationsbohrungen

Keine festen Mindestinvestitionsverpflichtungen

Keine Royalties auf das Projekt

Alle Zahlungen vollständig geleistet

Damit unterscheidet sich Iska Iska fundamental von vielen anderen Explorationsprojekten, die oft durch komplexe Konzessionsmodelle, staatliche Beteiligungen oder belastende Lizenzabgaben eingeschränkt sind. Die Eigentümerstruktur ist transparent und rechtlich sauber: Der Grundeigentümer Edwin Villegas, zugleich Vizepräsident und Direktor der Tupiza Mining Chamber (Department Potosí), ist fest in die regionale Bergbauorganisation eingebunden - ein wichtiger Stabilitätsfaktor in einer historischen Bergbauregion.

Für Investoren bedeutet diese Struktur vor allem eines: Planbarkeit. In einer Branche, in der rechtliche Unsicherheiten Projekte um Jahre zurückwerfen können, ist das ein nicht zu unterschätzender Wettbewerbsvorteil.

Soziale Akzeptanz: Investition in Vertrauen

Eloro versteht Bergbau nicht als isoliertes Industrieprojekt, sondern als Teil einer gewachsenen Region. Das soziale Engagement ist entsprechend konkret und langfristig angelegt:

Kurse, Workshops und Bildungsprojekte für Frauen, Kinder und Schulgruppen

Über 150 sanitäre Einrichtungen, seit 2021 in den Gemeinden Almona und La Torre errichtet

Laufende Umweltstudien und Community-Konsultationen

Klare Verpflichtung zur lokalen bolivianischen Arbeitskraft

Diese Maßnahmen sind nicht symbolisch, sondern strukturell. Gerade in abgelegenen Hochlandregionen sind Infrastruktur und Bildung entscheidend für Akzeptanz. Eloro investiert hier bewusst früh - lange bevor eine mögliche Minenentwicklung ansteht.

Umwelt und ESG: Vorbereitung statt Reaktion

Auch im Umweltbereich verfolgt Eloro einen präventiven Ansatz. Das Unternehmen befindet sich aktuell in einer unabhängigen ESG-Baseline Bewertung nach dem Tin Code der International Tin Association - ein international anerkannter Standard für verantwortungsvolle Zinnprojekte. Ziel ist es, Umwelt- und Sozialrisiken vor einer wirtschaftlichen Entwicklungsphase systematisch zu identifizieren und zu adressieren. Dieser Ansatz ist gerade im Kontext strategischer Metalle relevant. Institutionelle Investoren und Industriepartner achten zunehmend darauf, wie Rohstoffe gewonnen werden - nicht nur wo.

Warum das für Investoren zählt

Großlagerstätten scheitern selten an der Geologie, sondern häufig an fehlender Akzeptanz oder unklaren Besitzverhältnissen. Eloro hat diese Risiken früh adressiert: eine royaltyfreie, rechtlich saubere Projektbasis, kombiniert mit lokaler Einbindung, sozialem Engagement und formalisierter ESG-Struktur.

Natürlich bleibt Exploration spekulativ - transparent kommuniziert und regelkonform. Doch genau diese Kombination aus Eigentumssicherheit und gesellschaftlicher Verankerung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Projekt der Größenordnung Iska Iska überhaupt den Weg in Richtung Wirtschaftlichkeitsstudien und Entwicklung gehen kann.

Für den Kapitalmarkt sind solche Faktoren oft unspektakulär - bis sie fehlen. Bei unserem Silber Hot Stock Eloro Resources Ltd. (ISIN: CA2899003008, WKN: A12C1E, FWB: P2QM, TSX: ELO, OTC: ELRRF) sind sie vorhanden. Und genau das macht sie zu einem zentralen, stillen Werttreiber der gesamten Investmentstory.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82956/AC_02-11-26_AC.007.jpe...

Iska Iska - Ein Weltklasse-Silber-Polymetall-System mit enormem Hebel für Aktionäre 298 Mio. Unzen Silber, 4,09 Mio. Tonnen Zink, 1,74 Mio. Tonnen Blei und 130.000 Tonnen Zinn

Im Herzen Boliviens, eingebettet im historisch bedeutenden Bolivian Tin Belt, liegt eines der derzeit spannendsten Rohstoffprojekte weltweit: Iska Iska. Was andere als bloße Exploration bezeichnen, ist hier die Entdeckung eines gigantischen polymetallischen Systems, das Silber, Zink, Blei und strategisches Zinn auf einem einzigen, zusammenhängenden Lagerstättenkörper vereint - und genau deshalb rückt es immer stärker in den Blick professioneller Rohstoffinvestoren.

Eine Caldera, die mehr ist als die Summe ihrer Teile

Iska Iska ist kein einfacher Silberstempel. Geologisch handelt es sich um eine Caldera-bezogene polymetallische Zone, deren Struktur mehrere verbundene mineralisierte Systeme umfasst. Solche Caldera-Frameworks gelten in der Geologie als besonders fruchtbar, weil sie große Volumina an mineralisiertem Gestein über weite Tiefe erzeugen können. Und genau das zeigen die Ergebnisse der letzten Jahre.

Bohrresultate, die Aufmerksamkeit erzwingen

Unter den vielen Bohrnews sticht vor allem eines hervor: Die hochgradige, oberflächennahe Zone, die sich über große Flächen erstreckt. Hier wurden unter anderem Abschnitte mit 24,3 Gramm Silber pro Tonne in Verbindung mit bedeutenden Mengen Zink und Blei durchteuft - und das bei einem äußerst niedrigen Strip-Ratio von nur 1:1. Solch ein Verhältnis zwischen Erz und Abraum gilt in der Branche als wirtschaftlicher Vorteil, weil es potenziell geringere Abbaukosten signalisiert.

Wesentlich ist auch: Je dichter das Bohrnetz, desto höher steigen nachweislich die Silber- und Zinngehalte. Dieses Muster deutet an, dass die aktuelle Ressource das wahre Potenzial der Caldera eher konservativ beschreibt als abschätzt.

Ressourcen von beeindruckender Dimension

Die Zahlen sprechen für sich. Die bislang veröffentlichte NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung (inferred) beläuft sich auf:

298 Mio. Unzen Silber

4,09 Mio. Tonnen Zink

1,74 Mio. Tonnen Blei

130.000 Tonnen Zinn

Addiert man die Werte aller Metalle, kommt man auf eine Silberäquivalentmenge von über 1,15 Milliarden Unzen. Damit zählt Iska Iska zu den größten unerschlossenen polymetallischen Systemen seiner Art weltweit - und das, obwohl ein großer Teil des Systems noch nicht vollständig gebohrt oder definiert ist.

Warum diese Projekt-Konstellation einzigartig ist

Was Iska Iska von klassischen Silber-Only-Projekten unterscheidet:

1. Multi-Metall-Charakter

Silber ist ohne Frage der Kern, aber die Begleitmetalle - insbesondere Zinn - besitzen eigene industrielle Relevanz in Elektronik, Energieinfrastruktur und High-Tech Anwendungen. Das schafft zusätzliche wirtschaftliche Dimensionen.

2. Offene Ressourcenränder

In mehreren Richtungen ist das System noch offen - was bedeutet, dass potenzielle weitere Ressourcenerweiterungen möglich sind.

3. Hohe Gehalte in definierten Teilen mit klarem Upgrade-Potenzial

Gerade die "higher-grade" Zonen zeigen, dass tiefere und dichtere Bohrprogramme den Wert der Lagerstätte weiter steigern könnten.

4. Historische Bedeutung und regionale Infrastruktur

Bolivien ist eine der klassischen Bergbauregionen Südamerikas mit jahrhundertelanger Silber- und Zinntradition. Infrastruktur, Fachkräfte und lokale Erfahrung sind verfügbar - nicht selbstverständlich für so große, ehemals unerforschte Systeme.

Die Investmentidee dahinter - sauber kommuniziert, aber mit Blick auf Chancen

Für Anleger bedeutet Iska Iska nicht nur eine Silberstory, sondern eine polymetallische Plattform mit mehreren Werttreibern gleichzeitig. Ein einziges Projekt liefert vier metallische Werte, die in verschiedenen Wirtschaftszyklen Nachfrage generieren:

Silber als Edelmetall und Industrialmetal

Zink und Blei als Basismetalle in Infrastruktur und Fertigung

Zinn als strategisches Metall für Elektronik und High-Tech

Natürlich bleibt der Bergbau riskant - Explorationsergebnisse sind keine Garantie für wirtschaftlichen Abbau, und politische, technische oder ökonomische Bedingungen können sich verändern.

Aber genau hierin liegt die Faszination solcher Projekte: Wenn Geologie, Größe und Marktpotenzial zusammenkommen, entsteht für Aktionäre ein Hebel, der über klassische Silberbetrachtungen hinausgeht. Iska Iska ist kein kleines Nebenprojekt - es ist eine der größten bislang unentwickelten polymetallischen Lagerstätten im globalen Rohstoffuniversum.

Und das ist genau die Art von Projekt, bei dem Investoren später sagen könnten: "Ich habe den Anfang gesehen, bevor der Markt ihn verstand."

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82956/AC_02-11-26_AC.008.jpe...

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82956/AC_02-11-26_AC.009.jpe...

Warum die PEA-Phase bei Iska Iska zum Schlüsselmoment für Eloro Resources werden könnte

Im Rohstoffsektor gibt es wenige Augenblicke, in denen sich der Blick des Marktes nachhaltig verändert. Einer davon ist der Übergang von reiner Exploration zur wirtschaftlichen Bewertung eines Projekts. Genau an diesem Punkt steht unser Silber Aktientip Eloro Resources Ltd. (ISIN: CA2899003008, WKN: A12C1E, FWB: P2QM, TSX: ELO, OTC: ELRRF) derzeit mit seinem Iska-Iska-Caldera-Projekt - und genau deshalb nimmt die Geschichte jetzt spürbar an Dynamik auf.

Was eine PEA wirklich bedeutet - einfach erklärt

Eine Preliminary Economic Assessment (PEA) ist die erste Studie, die beantwortet, ob aus einer großen Lagerstätte theoretisch ein wirtschaftlich tragfähiger Bergbaubetrieb entstehen könnte. Sie verbindet Geologie, Bohrdaten, Metallurgie, Minendesign und Kostenschätzungen zu einem ersten Gesamtbild. Noch keine Machbarkeitsstudie - aber der Moment, in dem ein Projekt für Investoren vergleichbar, bewertbar und einordenbar wird.

Warum Iska Iska dafür besonders geeignet ist

Iska Iska ist kein kleines Silbervorkommen, sondern ein riesiges polymetallisches System. Die aktuelle NI-43-101-konforme inferred Ressource umfasst 298 Mio. Unzen Silber, 4,09 Mio. Tonnen Zink, 1,74 Mio. Tonnen Blei und 130.000 Tonnen Zinn - zusammen über 1,15 Mrd. Unzen Silberäquivalent. Entscheidend: Große Teile des Systems sind noch offen und bislang nur grob gebohrt.

Das Herzstück der aktuellen Arbeiten

Die laufenden PEA-bezogenen Programme konzentrieren sich auf drei Dinge, die für den Kapitalmarkt entscheidend sind:

Erstens: Verdichtungsbohrungen

Ein erheblicher Teil der Ressource basiert noch auf 100-Meter-Bohrabständen. Genau hier zeigen die jüngsten Ergebnisse ein klares Muster: Je dichter gebohrt wird, desto höher fallen insbesondere die Silber- und Zinngehalte aus. Das deutet darauf hin, dass die Ressource eher konservativ modelliert ist.

Zweitens: Abgrenzung hochgradiger Zonen

Mehrere Bohrungen haben lange Intervalle mit hohen Silber-, Zink-, Blei- und Zinnwerten geliefert - genau jene Kontinuität, die für eine mögliche frühe Abbauphase entscheidend ist.

Drittens: Metallurgische Weichenstellung

Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Zinn: Sichtbarer, grobkörniger Kassiterit deutet darauf hin, dass Teile des Metalls potenziell über kostengünstige Schwerkraftverfahren gewonnen werden könnten - ein Faktor, der die Wirtschaftlichkeit maßgeblich beeinflusst.

Bohrergebnisse, die das Bild schärfen

Zu den auffälligsten Resultaten zählen:

DSB-72 mit 33 Metern 1,39% Zinn innerhalb eines breiten mineralisierten Abschnitts

DSB-68 mit nahezu 290 Metern Silber-Polymetall-Mineralisierung

mehrere lange Intervalle mit stabil hohen Metallwerten, die zeigen: Das System ist groß, zusammenhängend und skalierbar

Besonders wichtig: Die mineralisierten Intrusionsbrekzien weiten sich mit der Tiefe aus und sind bereits bis mindestens 500 Meter Tiefe nachgewiesen - ein starkes Indiz für Größe und Langlebigkeit des Systems.

Warum die PEA für die Aktie so entscheidend ist

Mit einer PEA verschiebt sich die Wahrnehmung: Der Markt beginnt nicht mehr nur über Bohrmeter zu sprechen, sondern über potenzielle Produktionsszenarien, Kostenstrukturen und Minenlaufzeiten. Historisch ist genau dieser Übergang bei großen Lagerstätten häufig der Punkt, an dem sich Bewertungsmaßstäbe ändern.

Natürlich gilt: Eine PEA ist vorläufig, basiert auf Annahmen und garantiert keinen wirtschaftlichen Betrieb. Unser Silber Hot Stock Eloro Resources Ltd. (ISIN: CA2899003008, WKN: A12C1E, FWB: P2QM, TSX: ELO, OTC: ELRRF) kommuniziert diese Unsicherheiten transparent. Doch genau hier liegt der Reiz: Noch wird bewertet wie ein Explorer - während die Arbeiten bereits in Richtung Projektdefinition laufen. Für Investoren ist das oft jene Phase, die man erst im Rückblick als entscheidenden Wendepunkt erkennt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82956/AC_02-11-26_AC.010.jpe...

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82956/AC_02-11-26_AC.011.jpe...

Iska Iska: Warum das Expansionspotenzial jetzt erst richtig sichtbar wird

Im Rohstoffsektor gibt es Projekte, die wachsen schrittweise - und solche, bei denen jede neue Bohrkampagne das Gesamtbild grundlegend verändert. Iska Iska gehört zunehmend zur zweiten Kategorie. Die jüngsten Ergebnisse zeigen nicht nur Kontinuität, sondern systematische Erweiterung - lateral, in der Tiefe und über mehrere Metallzonen hinweg.

Zwei Lagerstättentypen, ein System - und beide wachsen

Iska Iska ist geologisch außergewöhnlich, weil zwei klar unterscheidbare, aber räumlich verbundene Systeme nebeneinander existieren:

eine große epithermale Silber-Zink-Blei-Zone,

und eine hochgradige Zinn-Zone innerhalb einer Intrusionsbrekzie (TIB).

Diese Nähe ist entscheidend. Während viele Projekte entweder auf Silber oder auf Zinn setzen, zeigt Iska Iska das Potenzial, beide Werttreiber parallel auszubauen - mit direktem Einfluss auf Größe, Gehalt und mögliche Wirtschaftlichkeit.

Silberzone: Breiter, höhergradiger, länger als erwartet

Die jüngsten Definition- und Stepout-Bohrungen im Bereich Santa Barbara haben das Bild deutlich geschärft. Besonders hervorzuheben ist Bohrloch DSB-75, das:

151,47 g/t Silber über 135 Meter durchteufte,

innerhalb eines breiteren Intervalls von 309 Metern mit rund 90 g/t Silber,

inklusive eines hochgradigen Abschnitts von 962 g/t Silber über 9,75 Meter - der bislang höchste Silberwert bei Iska Iska.

Noch wichtiger als die Einzelwerte ist das Muster dahinter:

Mit zunehmender Infill-Bohrdichte steigt die Häufigkeit von Silbergehalten über 50 g/t signifikant. Bereiche, die zuvor als randständig oder gering mineralisiert galten, liefern nun längere und höhergradige Abschnitte, als es das aktuelle Ressourcenmodell abbildet. Das deutet klar darauf hin, dass die bestehende Ressource das Silberpotenzial eher unterschätzt.

Zinnzone: Der stille, aber strategische Hebel

Parallel dazu wächst die Zinnstory weiter - und zwar konsistent. Bohrungen wie DSB-72, DSB-74, DSB-76 und DSB-77 haben:

lange Zinnintervalle mit 0,3-0,6% Sn bestätigt,

teilweise kombiniert mit hochgradigen Silberwerten,

und vor allem: sichtbaren, grobkörnigen Kassiterit nachgewiesen.

Dieser Punkt ist entscheidend. Grobkörniger Kassiterit gilt als potenziell gut für Schwerkraftaufbereitung geeignet, was erhebliche Auswirkungen auf Kosten und Metallausbringung haben kann. Zudem zeigt die Geophysik, dass sich diese Zinnmineralisierung entlang eines großen, zusammenhängenden Korridors erstreckt, der bislang nur teilweise gebohrt ist.

Die Bohrungen belegen zudem, dass sich die Intrusionsbrekzie mit der Tiefe verbreitert und bereits über mehr als 500 Meter vertikal mineralisiert ist - ein klassisches Merkmal großvolumiger Systeme.

Das Entscheidende: Expansion statt Randoptimierung

Was Iska Iska derzeit von vielen Explorationsprojekten unterscheidet, ist die Art des Wachstums. Es handelt sich nicht um kleine Extensions an den Rändern, sondern um:

Verdichtung innerhalb der Ressource, die höhere Gehalte liefert,

Stepout-Bohrungen, die neue mineralisierte Bereiche erschließen,

und zwei parallel wachsende Metallzonen, die sich gegenseitig verstärken.

Gleichzeitig zeigen Modellierungen, dass Teile des Polymetall-Domains bislang gar nicht oder nur sehr grob gebohrt sind - insbesondere dort, wo wirtschaftlich relevante Zinn- und Silberwerte zusammenfallen.

Warum das für Investoren so brisant ist

Iska Iska befindet sich in einer Phase, in der jede neue Bohrung mehr tut, als nur Daten zu liefern: Sie verändert die Wahrnehmung von Größe, Qualität und optionaler Entwicklung. Expansion bedeutet hier nicht nur "mehr Tonnen", sondern potenziell bessere Gehalte, längere Minenlaufzeiten und flexiblere Entwicklungsoptionen.

Natürlich gilt: Exploration bleibt risikobehaftet, und Ressourcenerweiterungen sind keine Garantie für wirtschaftlichen Abbau. Doch selten zeigt ein Projekt dieser Größenordnung eine so klare Kombination aus Kontinuität, Skalierbarkeit und Mehrmetall-Hebel.

Für Investoren ist genau das der Punkt, an dem man später oft sagt: Das Projekt war schon groß - aber das Ausmaß seines Potenzials wurde erst jetzt sichtbar.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82956/AC_02-11-26_AC.012.jpe...

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82956/AC_02-11-26_AC.013.jpe...

Bohrresultate, die das wahre Ausmaß von Iska Iska sichtbar machen

Im Explorationsgeschäft gibt es Bohrergebnisse, die bestätigen - und solche, die alles verschieben. Die jüngsten Resultate aus dem Iska-Iska-Projekt unseres Silber Aktientips Eloro Resources Ltd. (ISIN: CA2899003008, WKN: A12C1E, FWB: P2QM, TSX: ELO, OTC: ELRRF) gehören eindeutig zur zweiten Kategorie. Sie zeigen nicht nur hohe Gehalte, sondern vor allem Kontinuität, Mächtigkeit und Nähe zur Oberfläche - genau jene Kombination, auf die erfahrene Rohstoffinvestoren achten.

Der bislang höchste Silbertreffer

Mit Bohrloch DSB-93 gelang Eloro ein Ergebnis, das selbst im globalen Silbervergleich herausragt: 72 Meter mit durchschnittlich 294,8 g/t Silber, beginnend bereits in moderater Tiefe. Eingebettet ist dieses Intervall in einen 180 Meter langen mineralisierten Abschnitt, der neben Silber auch Zink, Blei und Zinn enthält. Solche Längen sind kein Zufallstreffer - sie deuten auf ein großes, zusammenhängendes System hin.

Zusätzliche Zonen innerhalb desselben Bohrlochs lieferten unter anderem:

28,5 m mit über 250 g/t Silber, kombiniert mit Zinn und Gold

weitere Zinn- und Basismetallintervalle über verschiedene Tiefen

Das Bild: Mehrere übereinanderliegende Mineralisierungsebenen, nicht nur ein einzelner Hochpunkt.

Starter-Pit-Potenzial: Hochgradig und nahe an der Oberfläche

Auch DSB-92 und DSB-91 sind für die Gesamtstory entscheidend. Beide Bohrungen definieren und erweitern einen möglichen Starter-Pit-Bereich:

DSB-92:

- 90 m mit 61 g/t Silber plus Zinn

- 238,5 m mit hohem Zink- und Bleianteil ab nur 33 m Tiefe

DSB-91:

- 64,5 m mit 37 g/t Silber praktisch ab Oberflächennähe

- zusätzliche lange Zink-Blei-Intervalle und hochgradiges Zinn in der Tiefe

Für den Kapitalmarkt ist das entscheidend: hochgradige Mineralisierung nahe der Oberfläche hat potenziell einen deutlich stärkeren Einfluss auf frühe Wirtschaftlichkeit als tiefe, isolierte Treffer.

Die Zinn-Dimension: Lang, hochgradig und technisch interessant

Während Silber die Schlagzeilen dominiert, entwickelt sich im Hintergrund ein zweiter, strategischer Hebel: Zinn. Besonders hervorzuheben ist DSB-87, das:

213 m mit 0,51% Zinn und begleitendem Silber lieferte

inklusive sehr hochgradiger Abschnitte mit sichtbarem grobkörnigem Kassiterit

Auch weitere Step-out-Bohrungen (DSB-80 bis DSB-86) bestätigen: Die Zinnmineralisierung ist lang, zusammenhängend und wiederholt hochgradig. Geologisch deutet vieles darauf hin, dass diese Zone Teil eines größeren Intrusionssystems ist - genau jene Art von Struktur, die große Lagerstätten speist.

Das Muster hinter den Zahlen

Noch wichtiger als einzelne Bestwerte ist das, was sich über alle Bohrungen hinweg zeigt:

Infill-Bohrungen erhöhen die Gehalte

ehemals als randständig eingestufte Bereiche liefern nun längere und reichere Intervalle

sowohl Silber- als auch Zinnzonen weiten sich lateral und in der Tiefe aus

Das bedeutet: Das bestehende Ressourcenmodell bildet das Potenzial wahrscheinlich konservativ ab.

Warum diese Bohrresultate so brisant sind

Iska Iska ist längst mehr als eine große Ressource auf dem Papier. Die aktuellen Bohrergebnisse zeigen:

hochgradiges Silber auf Dutzenden Metern,

wirtschaftlich relevante Metalle nahe der Oberfläche,

und eine zweite Wertachse durch Zinn, die viele Silberprojekte nicht haben.

Natürlich gilt: Explorationsergebnisse sind keine Garantie für einen wirtschaftlichen Abbau. Doch genau diese Phase - in der ein Projekt gleichzeitig größer, besser definiert und hochwertiger wird - ist historisch oft der Punkt, an dem der Markt beginnt, anders zu rechnen. Für Investoren ist das jene seltene Konstellation, bei der man später sagt: Die Hinweise waren da - in den Bohrkernen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82956/AC_02-11-26_AC.014.jpe...

Eloro Resources Ltd.: Zehn Gründe, warum diese Aktie jetzt im Fokus steht

Am Ende eines Aktienreports bleibt eine einfache Frage: Warum gerade jetzt?

Bei unserem Silber Aktientip Eloro Resources Ltd. (ISIN: CA2899003008, WKN: A12C1E, FWB: P2QM, TSX: ELO, OTC: ELRRF) ist die Antwort außergewöhnlich klar. Selten treffen Größe, Qualität, Timing und strategische Relevanz in dieser Form zusammen. Iska Iska ist kein frühes Gerücht mehr - aber auch noch kein ausbewertetes Projekt. Genau in dieser Phase entstehen historisch die größten Neubewertungen.

10 Gründe, warum Eloro Resources derzeit zu den spannendsten Silber-Aktien zählt

1. Eine Silberressource von Weltformat

Mit 298 Mio. Unzen Silber (inferred) gehört Iska Iska bereits heute zu den größten unerschlossenen Silberprojekten weltweit - und ist nach mehreren Richtungen offen.

2. Polymetallischer Hebel statt Ein-Metall-Risiko

Zusätzlich zu Silber umfasst die Ressource 4,09 Mio. Tonnen Zink, 1,74 Mio. Tonnen Blei und 130.000 Tonnen Zinn - ein seltener Mix, der mehrere Werttreiber vereint.

3. Hochgradige Zonen nahe der Oberfläche

Mehrere Bohrungen bestätigen lange, hochgradige Silberintervalle in oberflächennahen Bereichen - ein entscheidender Faktor für potenzielle frühe Wirtschaftlichkeit.

4. Zinn als strategischer Joker

Iska Iska zählt zu den größten unentwickelten Zinnprojekten weltweit. Sichtbarer, grobkörniger Kassiterit deutet auf technisch günstige Aufbereitungsmöglichkeiten hin.

5. Steigende Gehalte durch dichteres Bohren

Ein wiederkehrendes Muster: Infill-Bohrungen liefern höhere Silber- und Zinngehalte als das aktuelle Ressourcenmodell - ein Hinweis auf konservative Erstschätzungen.

6. Laufende PEA als möglicher Bewertungswechsel

Mit der Preliminary Economic Assessment (PEA) beginnt der Übergang von Exploration zur wirtschaftlichen Bewertung - historisch oft ein Wendepunkt in der Wahrnehmung durch den Markt.

7. Zwei wachsende Lagerstättentypen in einem System

Iska Iska vereint eine große epithermale Silber-Zn-Pb-Zone und eine hochgradige Zinn-Intrusionszone - beide expandieren gleichzeitig.

8. Rechtssichere, royaltyfreie Projektbasis

Privates Land, keine Royalties, vollständig bezahlte Optionsvereinbarung und genehmigte Exploration sorgen für Planbarkeit - ein seltener Vorteil in dieser Größenordnung.

9. Erfahrenes Management mit Großprojekt-DNA

Das Team vereint Kapitalmarkterfahrung, regionale Expertise in Bolivien und technische Kompetenz für polymetallische Systeme.

10. Timing im Silber- und Strategiemetall-Zyklus

Silber steht im Spannungsfeld aus Energiewende, Industriebedarf und Angebotsknappheit. Zinn gilt als kritisches Metall. Iska Iska liefert beides - in einer Phase, in der der Markt beginnt, wieder genauer hinzusehen.

Unser Silber Hot Stock Eloro Resources Ltd. (ISIN: CA2899003008, WKN: A12C1E, FWB: P2QM, TSX: ELO, OTC: ELRRF) ist kein spekulatives Ein-Bohrloch-Unternehmen mehr - aber auch noch kein ausbewerteter Produzent. Genau diese Zwischenphase ist es, in der sich Chancen und Risiken am stärksten auseinanderziehen.

Die Fakten liegen auf dem Tisch: Größe, Gehalte, Expansion, strategische Metalle, PEA-Fortschritt und eine saubere Projektstruktur. Was der Markt daraus macht, ist offen - aber selten war die Ausgangslage so klar definiert.

