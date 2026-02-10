Labrador Gold unterzeichnet Vereinbarung zur Gründung eines Joint Ventures mit Nemo Resources über Elementary Minerals Inc zur E

TORONTO, ON - 10. Februar 2026 / IRW-Press / Labrador Gold Corp. (TSX.V: LAB | FWB: 2N6) (LabGold oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es am 9. Februar 2026 eine schriftliche Vereinbarung (die schriftliche Vereinbarung) zur Gründung eines Joint Ventures (das Joint Venture) mit Nemo Resources Inc. (Nemo Resource Group oder Nemo) über ein privates Explorationsunternehmen, Elementary Minerals Inc. (Elementary), unterzeichnet hat. Elementary hat durch kartografisches Abstecken 127.100 Hektar an Mineral-Claims im östlichen Bereich des Grünsteingürtels Fort Hope im Nordwesten von Ontario (das Projekt Watson) erworben.

Highlights

- Das Projekt Watson stellt den größten Landbesitz im Grünsteingürtel Fort Hope dar.

- Der Grünsteingürtel Fort Hope ist im Vergleich zu anderen Grünsteingürteln (z. B. Red Lake und Pickle Lake) in der Uchi Subprovince in Ontario nur wenig erkundet.

- Während der Explorationsschwerpunkt von Elementary auf Gold liegen wird, birgt das Projekt Watson auch ein erhebliches Potenzial für kritische Mineralien (z. B. Antimon, Nickel, Kupfer und Zink).

- Elementary ist zu 100 % Eigentümer von 127.100 Hektar vielversprechenden Flächen im östlichen Grünsteingürtel Fort Hope, die nicht Gegenstand von Royalties sind; es bestehen auch keine Optionszahlungen oder Arbeitsverpflichtungen.

- Die geplante Straße zum Ring of Fire, deren Bau voraussichtlich Mitte 2026 beginnen wird, verläuft durch das Konzessionsgebiet Watson und wird nach ihrer Fertigstellung die Explorations- und Erschließungskosten erheblich senken.

Über das Projekt Watson

Das Projekt Watson befindet sich im Grünsteingürtel Fort Hope (FHGB) am östlichen Ende der produktiven Uchi Subprovince, zu der auch die Grünsteingürtel Red Lake (ca. 28 Mio. Unzen Gold an früherer Produktion1) und Pickle Lake (ca. 3 Mio. Unzen Gold an früherer Produktion2) gehören, die beide auf eine lange Explorations- und Bergbaugeschichte zurückblicken und bedeutende Goldlagerstätten beherbergen (Abbildung 1). Obwohl der FHGB eine ähnliche Geologie wie diese Gürtel aufweist, wurde er bisher weit weniger exploriert und von früheren Explorationsgesellschaften weitgehend übersehen. Dies stellt für Elementary eine bedeutende Gelegenheit dar, ein umfangreiches Konzessionsgebiet in einem der wenigen noch unzureichend erkundeten Grünsteingürtel in Ontario zu erkunden, wobei das Unternehmen auf die kombinierte technische Expertise und das Engagement von LabGold und Nemo für eine systematische Exploration zurückgreifen kann.

Die Geologie des FHGB ist typisch für archäische Grünsteingürtel mit mafischen und felsischen Vulkangesteinen und Sedimentsequenzen, in die felsische bis intermediäre Plutonite eingedrungen sind. Der Gürtel enthält bedeutende Abschnitte eng gefalteter und verworfener Bändereisenerzformationen (BIF), die im westlichen Teil des Gürtels bedeutende Goldvorkommen beherbergen (z. B. die Vorkommen Miminiska, Keezhik und Howells Lake), jedoch im Konzessionsgebiet Watson im östlichen Teil des Gürtels noch nicht anhand Bohrungen untersucht wurden. Die präkambrische in BIF beherbergte Goldmineralisierung gehört zu den größten und hochgradigsten Lagerstätten in Kanada und umfasst die Goldmine Lupin (3,4 Mio. Unzen bei einem Gehalt von 9,3 g/t Gold3) und die Goldmine Musselwhite (5,5 Mio. Unzen bei einem Gehalt von 5,7 g/t Gold4).

Nemo wird als Betreiber des Joint Ventures fungieren. Die Arbeitsprogramme werden von einem technischen Ausschuss genehmigt, der sich aus zwei (2) Vertretern von LabGold und einem (1) Vertreter von Nemo zusammensetzt. Elementary ist derzeit dabei, seine Explorationspläne für 2026 aufzustellen, die wahrscheinlich eine umfangreiche luftgestützte Untersuchung umfassen werden, gefolgt von Bodenprobenahmen auf der Suche nach großen Goldlagerstätten.

Ryan Weston, VP Exploration bei LabGold, erklärt: Wir sind begeistert von dieser Gelegenheit mit Elementary. Wir sehen ein herausragendes Explorationspotenzial in Watson, wo günstige geologische Verhältnisse mit großen strukturellen Korridoren zusammenkommen, die in der Vergangenheit nur begrenzt auf Basismetalle exploriert wurden. Das Vorhandensein einer bedeutenden hochgradigen, in BIF beherbergten Goldmineralisierung im westlichen Gürtel bestärkt uns in unserer Explorationsthese. Das Grundstückspaket in Bezirksgröße umfasst über 127.000 Hektar des vielversprechenden Grünsteingürtels, den wir systematisch nach ausgedehnten Mineralvorkommen absuchen wollen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82943/LAB_021026_DEPRcom.001...

Abbildung 1: Geologischer Bereich Uchi und bekannte Goldlagerstätten

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82943/LAB_021026_DEPRcom.002...

Abbildung 2. Claim-Blöcke Watson im östlichen Grünsteingürtel Fort Hope

Vereinbarung zwischen LabGold und Nemo

Gemäß den Bedingungen der schriftlichen Vereinbarung werden LabGold und Nemo ein Joint Venture gemäß den Bedingungen einer einstimmigen Aktionärsvereinbarung zwischen LabGold, Nemo und Elementary gründen, um das Projekt Watson voranzutreiben. Das Board of Directors von Elementary wird aus zwei Kandidaten von LabGold und einem Kandidaten von Nemo bestehen. Nemo übertrug 314 kartografisch abgesteckte Bergbau-Claims mit einer Fläche von 6.300 Hektar (das Konzessionsgebiet Watson) und die dazugehörigen Explorationsdaten an Elementary. Als Gegenleistung erhält Nemo 4 Millionen Stammaktien (20 %) von Elementary. LabGold hat Elementary 303.842 $ zur Verfügung gestellt, um die Kosten für das Abstecken weiterer 6.040 Bergbau-Claims mit einer Fläche von 120.800 Hektar rund um das Konzessionsgebiet Watson zu decken, und wird Elementary weitere 1.196.158 $ zur Finanzierung von Gemein- und Verwaltungsausgaben sowie genehmigten Programmen und Budgets für die Exploration des Projekts Watson zur Verfügung stellen, was insgesamt 1,5 Millionen $ entspricht, wofür es 16 Millionen Stammaktien (80 %) von Elementary erhält.

Qualifizierter Sachverständiger

Roger Moss, PhD., P.Geo., President und CEO von LabGold, ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen behördlichen Bestimmungen gemäß NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die den Angaben in dieser Mitteilung zugrunde liegen, gelesen und genehmigt.

Anmerkungen

1. Quelle: digigeodata.com/area/red-lake

2. Quelle: 2024 Technical Report: Pickle Crow Gold Project, Ontario, Canada. Von Cube Consulting für Firefly Metals erstellt

3. Quelle: portergeo.com.au/database/mineinfo.php?mineid=mn178

4. Quelle: 2024 Technical Report: Musselwhite Mine, Ontario Canada. Von DRA, SLR & WSP für Orla Mining erstellt

5. Quelle: ongoldreQuelles.com/property/tpk

Über Labrador Gold

Labrador Gold ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erkundung von aussichtsreichen Goldprojekten in Ostkanada gerichtet ist.

Das Konzessionsgebiet Hopedale umfasst einen Großteil des archäischen Grünsteingürtels Florence Lake, der sich über 60 km erstreckt. Der Gürtel ist typisch für Grünsteingürtel weltweit, wurde jedoch im Vergleich nur wenig erkundet. Bisherige Arbeiten von Labrador Gold zeigen Goldanomalien in Gestein, Böden und Seesedimenten über einen 3 Kilometer langen Abschnitt des nördlichen Teils des Grünsteingürtels Florence Lake an. Entlang dieses Trends liegen fünf Goldvorkommen, von denen vier - Thurber Boundary, Thurber North, TD500 und Thurber South - von LabGold entdeckt wurden. Anomale Goldgehalte in Boden- und Seesedimentproben kommen auch auf etwa 40 km entlang des südlichen Abschnitts des Grünsteingürtels vor. LabGolds jüngste Explorationsarbeiten haben auch das Potenzial für die kritischen Metalle Kupfer, Nickel und Kobalt in diesem Gürtel aufgezeigt.

Das Projekt Borden Lake in der Nähe von Chapleau, Ontario, liegt unmittelbar südöstlich der Goldmine Borden von Discovery Silver Corp. Im Rahmen früherer Explorationsarbeiten von LabGold in dem Konzessionsgebiet wurden auf Grundlage geochemischer Untersuchungen, die unter anderem bis zu 48 Goldkörnern in Geschiebemergelproben ergaben, und geophysikalischer Messungen zwei anomale Zonen identifiziert - eine davon im Norden, die über 1,3 km von Nordwesten nach Südosten verläuft, und eine weitere im Süden, die über 1 km von Norden nach Süden verläuft.

Das Unternehmen verfügt über 170.009.979 ausgegebene und ausstehende Stammaktien und notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel LAB.

Über Nemo Resource Group

Nemo Resource Group ist ein preisgekröntes kanadisches Beratungsunternehmen und Projektentwickler, das sich auf den Bergbausektor mit Schwerpunkt in Kanada spezialisiert hat. Nemo besteht aus erfahrenen professionellen Geologen, Bergbauingenieuren und fachverwandten Experten und bietet technische Dienstleistungen in den Bereichen Grassroots- und Brownfield-Exploration, Kapitalmärkte, Unternehmensentwicklung, Beratungen mit indigenen Gemeinschaften und Investor Relations.

Mit einem starken Engagement für verantwortungsbewusste Praktiken legt die Nemo Resource Group Wert auf eine sinnvolle Beratung mit indigenen Gemeinschaften und stellt die Übereinstimmung mit den regulatorischen Rahmenbedingungen Ontarios sicher. Dieser integrierte Ansatz ermöglicht es den von Nemo verwalteten Organisationen, sich effektiv in komplexen technischen, finanziellen, regulatorischen und gesellschaftlichen Landschaften zurechtzufinden.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Roger Moss, President und CEO

Tel: 416-704-8291

Besuchen Sie auch unsere Website unter: www.labradorgold.com

X @LabGoldCorp

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den getroffenen Aussagen abweichen. Bei Verwendung in dieser Mitteilung dienen die Wörter können, würden, könnten, werden, beabsichtigen, planen, rechnen mit, glauben, schätzen, erwarten und ähnliche Ausdrücke der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Aussagen spiegeln unsere gegenwärtigen Ansichten in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Viele Faktoren können dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den getroffenen Aussagen abweichen, einschließlich der Faktoren, die in den von uns bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben sind. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken und Ungewissheiten, wie z.B. die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsprogramme, die allgemeinen Risiken in Zusammenhang mit dem Bergbausektor, der Preis von Gold und anderen Metallen, Währungs- und Zinsschwankungen, erhöhter Wettbewerb sowie allgemeine Wirtschafts- und Marktfaktoren, eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die hier als beabsichtigt, geplant, vorausgesehen oder erwartet beschrieben werden. Wir beabsichtigen nicht und übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Aktionäre werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

