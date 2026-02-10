Winkender Hase "Winky" in Schwarz, 20 cm zu Ostern ein Blickfang für Ihre Deko

Der Osterhase gehört seit jeher zu den beliebtesten Symbolfiguren des Frühlings. Jahr für Jahr steht er für Neubeginn, Leichtigkeit und ein Augenzwinkern – und genau diese Eigenschaften vereint dieser besondere Osterhase auf außergewöhnliche Weise. Mit seinem charmanten Winke-Gruß bringt er Bewegung in die Osterdekoration und sorgt ganz bewusst für Aufmerksamkeit, Freude und ein Lächeln.

Inspiriert vom Stil der bekannten chinesischen Winkefiguren hebt der Hase spielerisch seine Pfote und begrüßt Betrachter auf sympathische und humorvolle Art. Diese kleine, kontinuierliche Bewegung verleiht der Figur eine lebendige Präsenz, die sie deutlich von klassischer, statischer Osterdekoration abhebt. Der winkende Osterhase wirkt modern, überraschend und gleichzeitig vertraut – ein dekoratives Statement, das Tradition und zeitgemäßes Design miteinander verbindet.

Gefertigt aus hochwertigem, beflocktem Kunststoff überzeugt die Figur durch ihre edle, matte Oberfläche. Die samtige Haptik verleiht dem Hasen eine ruhige Eleganz und unterstreicht den modernen Look in stilvollem Schwarz. Gerade diese Farbgebung macht ihn zu einem vielseitig einsetzbaren Dekorationsobjekt, das sich mühelos in unterschiedliche Wohnstile integrieren lässt – von minimalistisch über skandinavisch bis hin zu modernen Osterarrangements mit klaren Linien.

https://www.tischdeko-online.de/winkender-hase-winky-in-schwarz-20-cm.ht...

Mit einer Höhe von 20 Zentimetern und einem Durchmesser von 12 Zentimetern besitzt der Osterhase ideale Proportionen für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Ob als Blickfang auf dem Esstisch, dekoratives Highlight auf der Fensterbank, im Regal oder als Teil einer liebevoll gestalteten Osterlandschaft – er zieht die Blicke auf sich, ohne aufdringlich zu wirken. Der batteriebetriebene, bewegliche Arm sorgt dabei dezent und zuverlässig für den charakteristischen Winke-Gruß; die benötigte Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Doch dieser Osterhase ist mehr als nur Dekoration. Er steht für Humor, Individualität und die Freude an besonderen Details. Als Geschenkidee eignet er sich hervorragend für Familie, Freunde oder Kolleginnen und Kollegen – insbesondere für Menschen, die das Außergewöhnliche schätzen und klassische Osterdekoration gerne neu interpretieren. Ob als kleine Aufmerksamkeit, originelles Mitbringsel oder stilvolle Ergänzung zur eigenen Dekoration: Dieser winkende Hase bleibt im Gedächtnis.

Mit seiner gelungenen Kombination aus hochwertigem Material, moderner Farbgebung und spielerischer Bewegung bringt dieser Osterhase frischen Wind in die Osterzeit. Er setzt ein klares Zeichen für kreative Dekoration mit Persönlichkeit und verleiht jedem Raum eine charmante, unterhaltsame Note. Ein echtes Gute-Laune-Objekt, das Ostern auf sympathische Weise neu erfindet.