Osisko Development vergibt Auftrag für Projekt- und Bauleitungsdienstleistungen zur Entwicklung des Goldprojekts Cariboo

Montreal, Québec, 9. Februar 2026 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (Osisko Development oder das Unternehmen - www.commodity-tv.com/ ondemand/companies/profil/osisko-development-corp/) freut sich, bekannt zu geben, dass die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, Barkerville Gold Mines Ltd., einen endgültigen Projekt- und Bauleitungsdienstleistungsvertrag mit JDS Energy & Mining Inc. (JDS) für die Entwicklung des Goldprojekts Cariboo in British Columbia (das Goldprojekt Cariboo) abgeschlossen hat.

Sean Roosen, Chairman und CEO, kommentierte: Die Formalisierung unserer Partnerschaft mit JDS unterstützt einen integrierten Ansatz für die Projektdurchführung, während wir die nächste Phase der Arbeiten auf dem Goldprojekt Cariboo vorantreiben. Die Erfahrung von JDS im Projekt- und Baumanagement bietet zusätzliche Kapazitäten und Strukturen für die Planung und Ausführung und unterstützt den disziplinierten Fortschritt bei der Entwicklung des Goldprojekts Cariboo.

Über JDS Energy & Mining Inc.

JDS ist ein in Westkanada ansässiges Bergbau-Dienstleistungsunternehmen, das 2004 von Jeff Stibbard gegründet wurde und sich aus einem vielfältigen Team von qualifizierten und sehr erfahrenen Bergbau- und Bauprofis zusammensetzt. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung zweckmäßiger Lösungen und der Schaffung von Mehrwert für Kunden hat sich JDS einen Ruf für die Umsetzung und Ausführung von Projektplänen innerhalb des Budgets, des Zeitplans und vor allem unter sicheren Bedingungen erworben. Das JDS-Team ist stolz darauf, Projekte vom Konzept über den Betrieb bis hin zur Rekultivierung zu realisieren - ein Ansatz, den es bei seinen kanadischen und internationalen Projekten verfolgt. Zu den bisherigen Projekten gehören die Mine Minto, die Mine Gahcho Kue und die Mine Silvertip. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter jdsmining.ca .

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein Goldentwicklungsunternehmen auf dem nordamerikanischen Kontinent, das sich auf ehemals produzierende Bergbaureviere mit großräumigem Potenzial konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Entwicklung seines Vorzeigeprojekts, dem vollständig genehmigten und zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Cariboo im Zentrum von British Columbia (Kanada), zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Ergänzt wird die Projektpipeline durch das Projekt Tintic im historischen Bergbaurevier East Tintic in Utah (USA), einem Brownfield-Grundstück mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu einer etablierten Infrastruktur. Osisko Development konzentriert sich auf die Entwicklung langlebiger Bergbauprojekte in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz in Bezug auf Kapitalallokation, Entwicklungsrisikomanagement und Wachstum der Mineralvorräte.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sean Roosen

Chairman und CEO

E-Mail: sroosen@osiskodev.com

Tel: +1 (514) 940-0685

Philip Rabenok

Vice President, Investor Relations

E-Mail: prabenok@osiskodev.com

Tel: +1 (437) 423-3644

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

VORSICHTSHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung) (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind durch Wörter wie voraussichtlich, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, potenziell, schätzen, vorschlagen, prognostizieren, Ausblick, vorhersehen oder ähnliche Wörter gekennzeichnet, die auf zukünftige oder potenzielle Ergebnisse hindeuten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung können unter anderem Aussagen über die Fähigkeit zur Entwicklung des Goldprojekts Cariboo sowie den Zeitplan und die Fähigkeit zur Durchführung der geplanten Arbeiten umfassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder andere Erwartungen erheblich von den erwarteten abweichen und sich als unrichtig erweisen können. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich abweichen, darunter unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Entwicklung und dem Betrieb des Goldprojekts Cariboo, allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen sowie die Geschäftslage in der Bergbauindustrie, Schwankungen der Rohstoff- und Wechselkurse, Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze sowie die Risiken und Faktoren, die im jüngsten Jahresinformationsformular des Unternehmens, den Finanzberichten und dem Lagebericht sowie anderen öffentlichen Einreichungen auf SEDAR+ ( www.sedarplus.ca) und auf EDGAR ( www.sec.gov) offengelegt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sollten potenzielle Anleger in Wertpapieren des Unternehmens sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Osisko Development Corp.

Alexander Dann

300 - 1100 Avenue des Canadiens-de-Montreal

H3B 2S2 Montreal, Quebec

Kanada

email : adann@osiskodev.com

Pressekontakt:

Osisko Development Corp.

Alexander Dann

300 - 1100 Avenue des Canadiens-de-Montreal

H3B 2S2 Montreal, Quebec

email : adann@osiskodev.com