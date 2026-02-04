Silver One meldet den Abschluss der letzten Tranche der 32-Mio.-$-Finanzierung

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver, BC - 3. Februar 2026 / IRW-Press / Silver One Resources Inc. (TSXV: SVE; OTCQX: SLVRF; FWB: BRK1 - Silver One oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es die zweite und letzte Tranche (die zweite Tranche) seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung abgeschlossen hat (das Angebot, siehe Pressemitteilungen vom 13. Januar 2026, 14. Januar 2026 und 29. Januar 2026). Im Rahmen der zweiten Tranche hat das Unternehmen 1.590.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,58 $ pro Einheit ausgegeben, was einem Bruttoerlös von insgesamt 922.200 $ entspricht. Im Rahmen des gesamten Angebots hat das Unternehmen insgesamt 55.173.000 Einheiten zu einem Preis von 0,58 $ pro Einheit ausgegeben und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 32.000.340 $ erzielt.

Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie (Aktie) und einem halben (1/2) Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Aktienkaufwarrant ein Warrant), wobei jeder ganze Warrant den Inhaber berechtigt, eine (1) zusätzliche Stammaktie (Warrant-Aktie) zu einem Preis von 0,80 $ pro Warrant-Aktie innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ab dem Ausgabedatum zu erwerben.

Die im Rahmen des Angebots an kanadische Zeichner ausgegebenen Wertpapiere unterliegen in Kanada keiner Haltefrist, da die Einheiten gemäß Teil 5A der Vorschrift National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions, in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935, Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption, geänderten Fassung, an Käufer mit Wohnsitz in Kanada (mit Ausnahme der Provinz Québec) angeboten wurden. Im Rahmen des gesamten Angebots zahlte das Unternehmen eine Barprovision in Gesamthöhe von 1.834.754 $ an bestimmte Vermittler. Es wurden keine Vermittler-Warrants ausgegeben.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für folgende Zwecke verwendet: (i) das Bohrprogramm im Projekt Candelaria; (ii) bestimmte Explorations- und geophysikalische Arbeiten auf den Mineralkonzessionsgebieten des Unternehmens; (iii) metallurgische und umweltbezogene Arbeiten im Projekt Candelaria; (iv) die Erstellung einer Vormachbarkeitsstudie zum Projekt Candelaria; (v) jährliche Zahlungen für Mineralienrechte an das Bureau of Land Management; (vi) Explorationsbohrungen auf den Mineralkonzessionsgebieten des Unternehmens und (vii) allgemeine Working-Capital-Zwecke.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch wird es einen Verkauf der angebotenen Wertpapiere in einer Rechtsordnung geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich der Vereinigten Staaten von Amerika. Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten nur in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten oder gemäß den verfügbaren Ausnahmen davon angeboten oder verkauft werden.

Über Silver One

Silver One konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung hochwertiger Silberprojekte. Das Unternehmen hält eine 100%ige Beteiligung an seinem Vorzeigeprojekt, der ehemals produzierenden Mine Candelaria in Nevada. Die mögliche Wiederaufbereitung von Silber aus den historischen Laugungsbecken bei Candelaria bietet die Chance auf eine mögliche kurzfristige Produktion. Weitere Chancen liegen in zuvor identifizierten hochgradigen Silberabschnitten in Fallrichtung und einer potenziellen Steigerung der substanziellen Silbermineralisierung im Streichen der beiden ehemals produzierenden Tagebaugruben.

Das Unternehmen hat 636 Erzgang-Claims abgesteckt und eine Pacht-/Kaufvereinbarung über den Erwerb von fünf patentierten Claims bei seinem Projekt Cherokee in Lincoln County, Nevada, das mehrere Silber-Kupfer-Gold-Gänge beherbergt, die bis dato über eine Strecke von 11 km in Streichrichtung verfolgt wurden.

Silver One besitzt außerdem eine 100%ige Beteiligung am Silberprojekt Phoenix. Das Silberprojekt Phoenix ist ein Prospektionsgebiet einer sehr hochgradigen Mineralisierung an gediegenem Silber, das innerhalb des Arizona Silver Belt liegt, unmittelbar neben dem ertragreichen Kupferbergbaugebiet von Globe (Arizona).

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Silver One Resources Inc.

Gary Lindsey - VP, Investor Relations

Tel: 604-9745274

Mobil: (720) 273-6224

E-Mail: gary@strata-star.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Silver One weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Silver One liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsgeschichte von Silver One, die Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel zur Umsetzung der Explorations- und Erschließungsziele auf seinen Mineralkonzessionsgebieten zu beschaffen, die Einholung der für die Durchführung seiner Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen und die Notwendigkeit, Umwelt- und behördliche Vorschriften einzuhalten. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt Silver One keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND IHR REGULIERUNGSORGAN (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

