Immuntherapie von Axon Neuroscience für eine bahnbrechende klinische Studie zur Kombinationstherapie bei Alzheimer in den USA au

Die aktive Tau-Immuntherapie AADvac1 von Axon Neuroscience wurde als erste auf Tau ausgerichtete Therapie für eine bahnbrechende klinische Phase-2-Studie zu Alzheimer in den USA (unterstützt durch eine Förderung in Höhe von 151 Mio. USD) und gleichzeitig für eine neue Plattformstudie zur progressiven supranukleären Lähmung (PSP) (unterstützt durch eine Förderung in Höhe von 75 Mio. USD) ausgewählt

SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 4. Februar 2026 / Axon Neuroscience, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Immuntherapie für neurodegenerative Erkrankungen des Menschen mit einem international anerkannten wissenschaftlichen Team, gibt bekannt, dass es zwei historische Meilensteine erreicht hat, die das Potenzial haben, die zukünftige Behandlung von Alzheimer und progressiver supranukleärer Lähmung (PSP) erheblich zu beeinflussen:

1. AADvac1 als erste Tau-Therapie für die Phase-2-Studie zur Kombinationstherapie im Rahmen der Alzheimer Tau Plattform (ATP) ausgewählt

Ein unabhängiges Gremium führender wissenschaftlicher und klinischer Experten aus den USA hat AADvac1 als erste Therapie ausgewählt, die auf das pathologische Tau-Protein abzielt und in einer klinischen Studie bewertet werden soll, die mit 151 Mio. USD von den National Institutes of Health (NIH) der USA gefördert wird. Die Studie wird von Professor Adam Boxer von der University of California, San Francisco, und Professor Keith Johnson von der Harvard Medical School, Boston, geleitet.

Die Alzheimer Tau Plattform (ATP) ist die erste klinische Studie, die systematisch Therapien kombiniert, die auf die beiden wichtigsten krankheitsverursachenden Proteine abzielen: Amyloid und Tau. Dieses innovative Plattformdesign trägt dazu bei, vielversprechende Therapien schneller für Patienten verfügbar zu machen, reduziert die Anzahl der Teilnehmer, denen ein Placebo verabreicht wird, und ermöglicht es, neue Behandlungsoptionen schnell hinzuzufügen, sobald sich die Evidenzbasis erweitert. AADvac1 wird als erste auf Tau ausgerichtete Therapie bewertet, weitere vielversprechende Medikamente sollen in Zukunft hinzukommen.

Die Phase-2-Studie zielt darauf ab, die Sicherheit und Wirksamkeit von AADvac1 sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit einem zugelassenen monoklonalen Anti-Amyloid-Antikörper für Alzheimer zu bewerten. Es werden bis zu etwa 450 Teilnehmer im Alter von 50 bis 80 Jahren mit spätpräklinischem oder frühprodromalem Alzheimer in die Studie aufgenommen.

2. AADvac1 ebenfalls für eine neue Plattformstudie zur progressiven supranukleären Lähmung (PSP) ausgewählt

Die progressive supranukleäre Lähmung (PSP) ist eine seltene und schnell fortschreitende neurodegenerative Erkrankung, die in der Regel innerhalb von etwa sieben Jahren nach Auftreten der ersten Symptome zum Tod führt. Derzeit gibt es keine zugelassenen Therapien, die das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen können.

Die neue PSP-Studienplattform (PTP) unter der Leitung der University of California, San Francisco, wird an 50 klinischen Zentren in den USA und Kanada durchgeführt. Die Studie ist ähnlich wie die ATP aufgebaut und als langfristiges Plattformprotokoll konzipiert, das mehrere experimentelle Therapien evaluiert.

Die Plattform wird durch einen fünfjährigen NIA/NIH-Zuschuss in Höhe von bis zu 75,4 Mio. USD finanziert - einer der größten Zuschüsse, den die UCSF jemals für seltene neurodegenerative Erkrankungen erhalten hat. In der Anfangsphase der Plattform werden drei Therapeutika getestet; die ersten beiden ausgewählten Therapien sind AADvac1 und AZP2006/Ezeprogind von dem französischen Biotechnologieunternehmen AlzProtect. Eine dritte Therapie wurde ausgewählt und wird Anfang 2026 bekannt gegeben. Es wird erwartet, dass etwa 440 Patienten mit PSP-Richardson-Syndrom in alle Therapiearme aufgenommen werden.

3. Warum ist AADvac1 ein vielversprechender Kandidat: Eine starke klinische und wissenschaftliche Grundlage

AADvac1 ist eine aktive Immuntherapie, die den Körper dazu anregt, Antikörper gegen pathologische Formen des Tau-Proteins zu bilden. In der abgeschlossenen 24-monatigen klinischen Phase-2-Studie ADAMANT mit Alzheimer-Patienten zeigte AADvac1:

- ein günstiges Sicherheitsprofil,

- eine starke Immunantwort (die meisten Patienten bildeten hohe Konzentrationen an Anti-Tau-Antikörpern),

- ausgeprägte Auswirkungen auf Blut- und Liquor-Biomarker für Neurodegeneration und Neuroinflammation,

- unterstützende klinische Effekte, die auf ein Potenzial zur Verlangsamung des Krankheitsverlaufs hindeuten, insbesondere bei Patienten mit bestätigter Tau-Pathologie.

Die Ergebnisse des mehrjährigen Entwicklungsprogramms von AADvac1 wurden in führenden wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht, darunter Nature Aging, Lancet Neurology und anderen. Eine wichtige aktuelle Post-hoc-Analyse, die in Alzheimers Research & Therapy veröffentlicht wurde, hat die Hinweise darauf weiter untermauert, dass AADvac1 kritische biologische Prozesse bei Alzheimer modulieren kann.

Unabhängige wissenschaftliche und klinische Expertengruppen in den USA haben AADvac1 daher als einen der ersten Kandidaten für beide Plattformstudien ausgewählt:

- in ATP als erstes auf Tau ausgerichtetes Behandlungsschema und erste aktive Immuntherapie, die in Kombination mit einer Anti-Amyloid-Antikörpertherapie getestet wird,

- in der PSP-Plattform als eine der ersten beiden Therapien, die das Potenzial zur Verlangsamung des Verlusts des Hirnvolumens und des klinischen Fortschreitens bei PSP evaluieren.

4. Weltweite Anerkennung wissenschaftlicher Expertise

Axon Neuroscience wurde 1999 von dem slowakischen Immunologen Professor Michal Novak gegründet, der Teil des Teams des MRC Laboratory of Molecular Biology in Cambridge war, das das Tau-Protein als Hauptkomponente der neurofibrillären Pathologie bei Alzheimer identifizierte. Für sein lebenslanges Engagement in der Forschung erhielt er renommierte Auszeichnungen, darunter den Alzheimer's Association Lifetime Achievement Award (2021) und den WHO-Preis für Forschung im Bereich der Gesundheitsversorgung älterer Menschen (2016).

Das von ihm gegründete Unternehmen Axon Neuroscience:

- gehört zu den Pionieren der Tau-Immuntherapie bei Alzheimer und verwandten Tauopathien,

- hat vier klinische Studien in acht europäischen Ländern durchgeführt,

- gehörte zu den ersten, die das diagnostische Potenzial des Blutbiomarkers pTau217 identifiziert und validiert haben, der heute einer der wichtigsten Biomarker für die blutbasierte Alzheimer-Diagnostik ist,

- wurde in einer unabhängigen Studie des Karolinska Institutet (2024) hervorgehoben, die zu dem Schluss kam, dass AADvac1 zu den möglichen zukünftigen Alzheimer-Therapien gehört und sich besonders für die Kombinationsbehandlung mit auf Amyloid ausgerichteten Medikamenten eignet,

- hat einen vielversprechenden humanisierten Antikörper AADvac2 in der Pipeline, dessen Wirkmechanismus durch die klinischen Daten zu AADvac1 indirekt validiert wurde und der eine wirksamere Behandlung für spätere Krankheitsstadien oder Patienten mit schwächerer Immunantwort bieten könnte.

5. Renommierte Kooperationen, europäische Fördermittel und Partnerschaften

Axon Neuroscience hat zwei bedeutende Zuwendungen aus dem Programm Horizon 2020 - Marie Skodowska-Curie Actions erhalten, einem der renommiertesten europäischen Förderprogramme zur Unterstützung exzellenter Forschung und der Mobilität führender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das Unternehmen unterhält außerdem eine langfristige Projektpartnerschaft mit der University of Cambridge, die durch Fördermittel des britischen Forschungs- und Innovationssystems unterstützt wird. Darüber hinaus arbeitet Axon mit weltweit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen an der Entwicklung von Therapeutika für neurodegenerative Erkrankungen zusammen.

Zitate von Führungskräften und Wissenschaftlern

Norbert Zilka, DrSc., Chief Scientific Officer:

Die Auswahl von AADvac1 für zwei unabhängige, von der NIA/NIH finanzierte Plattformstudien unter der Leitung renommierter US-amerikanischer akademischer Zentren ist eine eindrucksvolle Bestätigung für den hohen Standard unserer klinischen Forschung. Die aktive Tau-Immuntherapie, die wir seit mehr als einem Jahrzehnt entwickeln, steht nun zu Recht an der Spitze der zukünftigen Kombinationstherapien für Alzheimer und Tauopathien.

Branislav Kovacech, PhD., Chief Operating Officer:

Die ATP- und PTP-Plattformstudien verändern die Art und Weise, wie Medikamente entwickelt werden, grundlegend. Anstelle isolierter, langwieriger und kostspieliger Studien entsteht eine dynamische Infrastruktur, in der die schwerwiegendsten Hirnerkrankungen effizienter untersucht werden - mit weniger Patienten, die Placebos erhalten, und schnelleren Wegen zu vielversprechenden Therapien. Dies ist sowohl für Patienten als auch für Investoren ein großer Vorteil.

Michal Fresser, Chief Executive Officer:

Die Tatsache, dass NIH, UCSF, Harvard und führende US-Zentren AADvac1 als erste Tau-Therapie in der Alzheimer Tau Plattform und als eine der ersten Therapien in der PSP-Plattform ausgewählt haben, ist nicht nur ein wissenschaftlicher Meilenstein, sondern auch eine strategische Bestätigung unseres Ansatzes. Es ist ein klarer Beweis dafür, dass die von unseren Innovatoren entwickelte Technologie das Potenzial hat, Teil der zukünftigen Behandlungsstandards für Alzheimer und PSP zu werden.

