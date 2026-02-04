Karbon-X veröffentlicht Quartalsbericht auf Formular 10-Q und verzeichnet starkes Umsatzwachstum und kommerzielle Skalierung

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 4. Februar 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) (Karbon-X oder das Unternehmen), ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, gab heute bekannt, dass es seinen Quartalsbericht auf Formular 10-Q für die sechs Monate bis zum 30. November 2025 eingereicht hat.

Der Bericht unterstreicht die anhaltende Dynamik der kommerziellen Aktivitäten von Karbon-X, die durch ein signifikantes Umsatzwachstum und die Ausweitung seiner globalen CO2-Aktivitäten auf den Märkten für den rechtlich vorgeschriebenen und freiwilligen Emissionsausgleich angetrieben wird.

In den letzten Quartalen konnten wir Karbon-X von einer sich in der Entwicklung befindlichen Plattform zu einem skalierten, umsatzgenerierenden globalen Betreiber ausbauen, sagte Chad Clovis, Chief Executive Officer von Karbon-X Corp.

Der Umsatz stieg auf 56,5 Millionen $ (USD) gegenüber 1,3 Millionen $ (USD) im Vorjahreszeitraum, was die Stärke unserer Geschäftsstrategie und die wachsende Nachfrage nach hochwertigen Emissionsausgleichslösungen widerspiegelt. Da wir weiterhin in den Ausbau unserer Geschäftstätigkeit investieren, sind wir dank unserer wachsenden globalen Präsenz, unserer verbesserten Rentabilität und unserer gestärkten Liquiditätslage gut für die nächste Wachstumsphase und die langfristige Wertschöpfung für unsere Aktionäre aufgestellt.

Finanzielle Highlights:

- Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 1,3 Millionen $ (USD) auf 56,5 Millionen $ (USD), was das deutliche Wachstum der globalen Handelsaktivitäten und der kommerziellen Umsetzung widerspiegelt.

- Der Bruttogewinn hat sich im Vergleich zum Vorjahr mit 2,3 Millionen $ (USD) mehr als verdreifacht, obwohl das Unternehmen die Umsatzkosten zur Unterstützung höherer Transaktionsvolumina skaliert hat.

- Die Liquidität wurde erheblich gestärkt, wobei die Endbestände an Barmitteln gegenüber dem Vorjahr um 347 % auf 6,5 Millionen $ (USD) stiegen, unterstützt durch Aktienemissionen und ein diszipliniertes Working-Capital-Management.

Operative und strategische Highlights:

- Weiterer Ausbau des weltweiten Verkaufs von Emissionszertifikaten nach verschiedenen Standards, darunter VCS, Gold Standard, ACR und REDD+, zur Diversifizierung der Einnahmen.

- Abschluss neuer langfristiger Kaufverträge und Ausbau der Geschäftsbeziehungen mit Kunden aus dem Bereich Unternehmensnachhaltigkeit.

- Verbesserung der Handels- und Maklerkapazitäten, wodurch die Ausführungsgeschwindigkeit, der Marktzugang und die erfasste Marge verbessert wurden.

- Vorantreiben der Entwicklung und Bereitstellung von CO2-Entfernungslösungen der nächsten Generation, darunter CDR- und C-Sink-Zertifikate, wodurch die langfristige Projektpipeline des Unternehmens gestärkt wurde.

- Einführung verbesserter Governance-, Compliance- und Finanzberichtssysteme zur Unterstützung des kontinuierlichen Wachstums, der Transparenz und der Auditbereitschaft.

Für anhaltendes Wachstum positioniert:

Mit einem diversifizierten Umsatzmotor und einem wachsenden globalen Portfolio ist Karbon-X nach eigener Einschätzung gut positioniert, um seine Geschäftstätigkeit weiter auszubauen und von der steigenden Nachfrage nach vertrauenswürdigen, hochintegrierten Lösungen für den Emissionsausgleich zu profitieren. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf diszipliniertes Wachstum, strategische Partnerschaften und die langfristige Wertschöpfung für seine Aktionäre.

Der ungeprüfte Konzernabschluss des Unternehmens und zusätzliche Angaben sind im Quartalsbericht auf Formular 10-Q enthalten, der unter dem Unternehmensprofil auf OTC Markets und bei der U.S. Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov verfügbar ist.

Über Karbon-X:

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) ist ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das End-to-End-Dienstleistungen für die Märkte für den rechtlich vorgeschriebenen und freiwilligen Emissionsausgleich anbietet. Von der Projektinitiierung und Emissionsquantifizierung über die Unterstützung bei der Verifizierung bis hin zur Kreditvergabe und Marktverteilung - Karbon-X bietet Unternehmen und Institutionen weltweit vertrauenswürdige, transparente Klimalösungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Erwartungen hinsichtlich der finanziellen Leistung, der Geschäftsstrategie, der Wachstumspläne und der Marktpositionierung von Karbon-X Corp. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Karbon-X Corp. übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Medienkontakte:

Adriana Ebell

Interims-Chief Financial Officer

Karbon-X Corp.

a.ebell@karbon-x.com

Emma Caputo

VP of Marketing

Karbon-X Corp.

ec@karbon-x.com

403-852-5887

QUELLE: Karbon-X Project Inc.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Karbon-X Corp

Daniel Haigh

SUITE 1000, 910 7TH AVE SW

T2P 3N8 Calgary, AB

USA

email : dh@karbon-x.com

Pressekontakt:

Karbon-X Corp

Daniel Haigh

SUITE 1000, 910 7TH AVE SW

T2P 3N8 Calgary, AB

email : dh@karbon-x.com