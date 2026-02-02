20 Jahre Engagement für sozial benachteiligte Kinder einer brasilianischen Favela - Kinderhorizonte e.V.

Wir unterstützen zwei Kindertagesstätten in der Favela "Morro do Papagaio" mit insgesamt 220 Kindern. Alle Vereinsmitglieder engagieren sich ehrenamtlich. 100% der Spenden fließen in das Vereinsziel.

Wiesbaden, 01.02.2026 - Kinderhorizonte e.V. blickt heute auf ein erfolgreiches 20-jähriges Bestehen zurück. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich das Kinderhilfsprojekt "Grupo dos Amigos da Crianca", das von Kinderhorizonte e.V. finanziell unterstützt wird, zum Vorzeigeobjekt für die Stadt Belo Horizonte und zu einer Referenz für viele andere soziale Projekte entwickelt.

Meilensteine und Erfolge:

* Gründung: Geboren wurde die Vereinsidee nach einem ersten (gewagten) Besuch der Favela "Morro do Papagaio" in Belo Horizonte im Jahr 2005. Matthias, eines der Gründungsmitglieder, und seine Frau Neuza lebten in unmittelbarer Nachbarschaft der Favela. Zufällig lernten sie Paulo kennen, den Schirmherrn und Gründer der Tagesstätte, der ihnen voller Enthusiasmus die Unterbringung und natürlich die vielen dort betreuten Kinder vorstellte. Matthias schilderte seine begeisterten Eindrücke in einem Brasilienforum im Internet, rief zu Spenden auf, erstellte eine Webseite und führte ein Patenschaftsmodell ein. Ein Jahr später gründete eine Handvoll Gleichgesinnter den Verein Kinderhorizonte.

* Wichtige Projekte: Erfolgreiche Initiativen wie die Einrichtung eines Computerkabinetts, von Praktikanten deutscher Hochschulen geleitete Workshops, professioneller Nachhilfeunterricht und der Bau des ersten kleinen Schwimmbeckens in einem Armenviertel in Belo Horizonte erhöhten die Anerkennung des Hilfsprojekts in und außerhalb der Favela.

* Spendenentwicklung: Anfangs noch sporadische Spenden stiegen durch die Übernahme von Patenschaften stetig an. In den besten Zeiten hatte der Verein ca. 170 regelmäßige Spender (100 Patenschaften und 70 Spender). Seit der Corona-Pandemie, Kriegen und Naturkatstrophen in der Welt verzeichnet der Verein leider einen Rückgang der Spendenbereitschaft und des Spendenvolumens.

Bedeutung von Kinderhorizonte e.V. für die Tagesstätten:

* Mittlerweile unterstützt Kinderhorizonte e.V. zwei Kindertagesstätten in der Favela "Morro do Papagaio" mit insgesamt 220 Kindern. Die Favela ist mit ihren 40.000 Einwohnern die größte Armensiedlung der Stadt.

* "Die Existenz des Projekts", so die Worte der Leiterin Cida Bernades, "hängt größtenteils von den regelmäßigen Spenden von Kinderhorizonte e.V. ab. Eine Entwicklung, die vor 20 Jahren noch nicht absehbar war, und mittlerweile zu vielen Partnerschaften und Freundschaften geführt hat."

Ausblick:

* Unser Ziel ist ein stetiger Ausbau unserer Bildungs- und Freizeitangebote, um die Kinder langfristig an unser Projekt zu binden, sie von der Straße und aus den Fängen der Drogenhändler zu holen und ihnen durch Bildung und Erziehung eine bessere Zukunft zu ermöglichen.

Über Kinderhorizonte:

* Kinderhorizonte e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Wiesbaden, eingetragen unter Vr. Nr. 13594 beim Amtsgericht Frankfurt a.M. Alle Vereinsmitglieder engagieren sich ehrenamtlich. 100% der Spenden fließen seit 20 Jahren in das Vereinsziel.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kinderhorizonte e.V.

Herr Klaus-Dieter Trog

Mombacher Str. 7

65203 Wiesbaden

Deutschland

fon ..: +49 611 66302

fax ..: +49 611 1860635

web ..: https://www.kinderhorizonte.de

email : info@kinderhorizonte.org

