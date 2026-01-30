RHYTHM IS A DANCER: Die ultimative 90er-Live-Show kommt 2026 nach Eberswalde, Eisenhüttenstadt und Rathenow

A Tribute to the 90s: Eine 6-köpfige Live-Band, Top-Sänger und Tänzerinnen bringen die größten Eurodance-Hymnen zurück auf die großen Open-Air-Bühnen Brandenburgs.

Köln, 26.01.2026. Die 90er Jahre sind zurück, lauter, bunter und tanzbarer als je zuvor. Unter dem Titel „RHYTHM IS A DANCER – A Tribute to the 90s“ erwartet Musikfans im Sommer 2026 eine spektakuläre Konzertreihe in Brandenburg. Stationen der Tour sind die Freilichtbühne Eisenhüttenstadt (27.06.), der Familiengarten Eberswalde (03.07.) und der Optikpark Rathenow (19.09.).

Eine Zeitreise in das Jahrzehnt der Eurodance-Hymnen Die 90er Jahre stehen für eine scheinbar sorgenfreie Zeit, Love Parades und vor allem: Partystimmung pur. „RHYTHM IS A DANCER“ belebt dieses Lebensgefühl wieder und lässt die größten Chartstürmer dieses Jahrzehnts live auferstehen.

Das Publikum darf sich auf eine knapp 100-minütige Reise „Around The World“ freuen. Im Zentrum stehen die unvergesslichen Eurodance-Klassiker von Legenden wie Snap!, Dr. Alban, Mr. President, La Bouche und Ace of Base. Doch das Repertoire reicht weiter: Auch Pop-Ikonen wie Britney Spears und die Backstreet Boys, die damals für kreischende Fans und volle Tanzflächen sorgten, sind fester Bestandteil des Programms.

Live-Erlebnis statt Konserve Anders als bei herkömmlichen 90er-Partys steht hier handgemachte Live-Musik im Vordergrund. Eine erstklassige 6-köpfige Live-Band sorgt zusammen mit exzellenten Sängerinnen und Sängern für den perfekten Sound. Unterstützt werden sie durch eine energiegeladene Performance von Tänzerinnen, die das Publikum optisch und atmosphärisch zurück in die Zeit der Neonfarben und Plateauschuhe entführen.

Getreu dem Motto „It’s My Life“ und „Rhythm Of The Night“ gibt es bei diesen Open-Air-Events eine absolute Hit-Garantie zum Mitsingen und Mittanzen.

Die Termine im Überblick (jeweils ab 20:00 Uhr):

27.06.2026: Eisenhüttenstadt, Freilichtbühne

03.07.2026: Eberswalde, Familiengarten

19.09.2026: Rathenow, Optikpark

Tickets und Vorverkauf:

Jetzt Frühbucher-Rabatt sichern! Der Vorverkauf für diese Zeitreise in die 90er hat offiziell begonnen. Schnell sein lohnt sich: Aktuell sind für alle Termine limitierte Frühbuchertickets zum Sonderpreis verfügbar. Sichern Sie sich jetzt Ihre Karten für einen unvergesslichen Abend voller Nostalgie und Party, bevor die Preisstufe wechselt. Tickets sind direkt erhältlich unter: www.kalmbach-events.de

