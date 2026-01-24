Sir Ivan veröffentlicht "Love Is The Piece"

Die Friedenshymne des 21. Jahrhunderts

MIAMI, FLORIDA / ACCESS Newswire / 23. Januar 2026 / Der EDM-Künstler Sir Ivan hat ein Friedenslied mitgeschrieben und aufgenommen, das die Zeit überdauern wird. Inspiriert von Anti-Kriegs-Rocklegenden des 20. Jahrhunderts wie John Lennon und Bob Dylan ist Sir Ivans neue Single Love Is The Piece eine kühne Erinnerung an alle Generationen, dass Liebe der einzige Weg zum Frieden ist und nur in unseren Herzen zu finden ist.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82664/Peaceman_012326_DEPRco...

Auf allen Plattformen zum Streamen/Herunterladen

Als Sohn eines Auschwitz-Überlebenden (siehe UnstoppableSiggi.com) ist mein Leben tief geprägt davon, dass über 50 meiner Familienmitglieder während des Holocaust ermordet wurden, nur weil sie Juden waren. Das wundersame Überleben meines Vaters und meine spätere Geburt hatten einen Sinn. Und dieser Sinn bestand darin, dass ich eines Tages ein Friedenslied schreiben und singen würde, das dazu beitragen würde, Gewalt, Blutvergießen und Krieg zwischen den Menschen zu beenden. Dieses Lied ist Love Is The Piece, erklärte Sir Ivan.

Während weltweit Konflikte und Unruhen eskalieren, vermittelt Sir Ivan mit seiner neuen Single Love Is The Piece eine zeitgemäße und kraftvolle Botschaft. Sir Ivan, der aufgrund seines langjährigen Engagements für die Förderung des Friedens durch Musik international als Peaceman bekannt ist, verleiht dem Erbe der Antikriegslieder eine dringliche, moderne Stimme.

In Love Is The Piece setzt sich Sir Ivan mit einem der größten Widersprüche der Menschheit auseinander: Trotz außergewöhnlicher technologischer und wissenschaftlicher Errungenschaften sind wir nach wie vor nicht in der Lage, Kriege zu beenden. A But the one thing that they can't seem to solve / Is the end of war - it's time to evolve, singt er und fordert einen Wandel des menschlichen Bewusstseins.

Der Refrain vermittelt die Kernaussage: Love is the piece we need for peace. Es ist ein direkter Aufruf zur Einheit, der in der heutigen, von Spaltung geprägten Welt stark nachhallt.

Der Text betont, dass reine Liebe nationale, religiöse und kulturelle Grenzen überschreitet. It goes beyond Christians, Muslims, and Jews... The answer's not blowin' in the wind / 'Cause our hearts hold the one solution within.

Sir Ivans Engagement für friedensorientierte Kunst wurde bereits in früheren Presseberichten hervorgehoben, darunter die Weltpremiere seines preisgekrönten Musikvideos Get Together und seine globale DJ-Initiative zur Unterstützung von Kunstschaffenden in Krisensituationen.

Seine Zusammenarbeit mit dem renommierten Produzenten Markus Schulz - kürzlich von We Rave You und EDM.com hervorgehoben - festigte seinen Status als bedeutende Stimme in der elektronischen Musik weiter.

Mit Love Is The Piece setzt Sir Ivan seine Mission fort, durch kraftvolle Liedtexte Veränderungen anzuregen. Eine Reihe von Remixen führender Dance-Produzenten, die in Kürze erscheinen werden, wird dazu beitragen, diese Botschaft in Clubs, auf Festivals und in Playlists weltweit zu verbreiten. Alle Einnahmen aus Streaming und Downloads gehen an die Peaceman Foundation (thepeacemanfoundation.org).

Über Sir Ivan

Sir Ivan erschien als Musiker in den Top-10-Billboard- und Music Week-Charts und er ist Friedensaktivist und Philanthrop, dessen missionsorientiertes Repertoire kraftvolle soziale Botschaften mit moderner EDM-Produktion verbindet. Er ist bekannt dafür, ikonische Anti-Kriegs- und Friedenslieder neu zu interpretieren, und hat sich zu einer der markantesten Stimmen der Dance-Musik für Einheit und Mitgefühl entwickelt.

Sir Ivan hat mit Grammy-preisgekrönten Produzenten wie Jason Evigan, Peter Rafelson, Tracey Young, Midi Mafia und Omar Okram sowie anderen namhaften Persönlichkeiten wie Paul Oakenfold, Markus Schulz und Jeff Timmons (von der Musikgruppe 98 Degrees) zusammengearbeitet, der den Original-Mix von Love Is The Piece produziert hat.

Vollständige Biografie: SirIvan.com/biography

Treten Sie mit Sir Ivan in Kontakt:

ffm.bio/sirivan

Mediensprecher:

Marty True, sirivan@x-staticmusicgroup.com

QUELLE: Peaceman Productions

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com