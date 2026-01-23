Aegis Critical Energy Defence gibt die NYSE-Börsennotierung von Quantum eMotion, das Rebranding seines Energiepartners und einen

Vancouver BC, Kanada - 23. Januar 2026 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. (Aegis) (CSE: QESS | OTCQB: QESSF | FWB: JG6) gratuliert Quantum eMotion Corp. (TSXV: QNC; OTCQB: QNCCF; FWB: 34Q0) zur Einreichung seiner Registrierungserklärung gemäß Formular 40-F bei der U.S. Securities and Exchange Commission, die einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Börsennotierung seiner Stammaktien an der Börse NYSE American markiert. Dieser Erfolg unterstreicht die wachsende Führungsrolle von Quantum eMotion im Bereich der quantenbasierten Cybersicherheit und fortschrittlichen Technologielösungen.

Dieser Meilenstein ist eine Fortführung der Zusammenarbeit der beiden Unternehmen, unter anderem bei der Einführung von Tough Bhoy, einem quantengesicherten Energiespeichersystem, das für extreme Umgebungen und missionskritische Einsätze entwickelt wurde.

Aegis kündigt außerdem eine Reihe von Partnerschaften innerhalb des Ökosystems an, mit denen die Quantensicherheitstechnologien von Quantum eMotion in Energiesysteme der nächsten Generation integriert werden:

- Aegis & Malahat Energy Systems Inc. - Gemeinsame Entwicklung von quantengesicherten BESS-Systemen für das Verteidigungswesen und kritische Infrastruktureinrichtungen; es liegen bereits Vorbestellungen für 261-kWh-Systeme vor, deren Auslieferung für Anfang 2026 geplant ist.

- SuperQ Quantum Computing Inc. (CSE: QBTQ; OTCQB: QBTQF; Frankfurt: 25X) - Anwendung hybrider quantenklassischer Optimierungslösungen für ein effizienteres Energiemanagement in der gesamten resilienten Infrastruktur von Aegis.

- SEETEL New Energy (TWSE: 7740) - Gemeinsame Entwicklung eines UL-zertifizierten hybriden BESS-Systems mit integrierter Quantensicherheit für Rechenzentren, Versorgungsunternehmen und maritime Anwendungen.

- Malahat Battery Technologies firmiert nun unter dem Namen Malahat Energy Systems Inc.

Aegis hat außerdem bekannt gegeben, dass sein strategischer Energiepartner seinen Namen von Malahat Battery Technologies Corp. in Malahat Energy Systems Inc. (MES) geändert hat, um dem erweiterten Fokus auf integrierte Energiesysteme und fortschrittliche Speichertechnologien Rechnung zu tragen. Im Rahmen dieser Umstellung wurde Ramtin Rasoulinezhad in das Board of Directors von MES berufen, wo er sein fundiertes Fachwissen in den Bereichen Energiesysteme und Vermarktung einbringen wird. Wir treten in eine neue Phase der Innovation und Leistungsfähigkeit ein, so ein Sprecher von Aegis Critical Energy Defence. Im Namen Malahat Energy Systems Inc. kommt das Leitprinzip des Unternehmens besser zum Ausdruck. Und es freut uns sehr, dass Ramtin Rasoulinezhad uns bei der forcierten Entwicklung von Energien der nächsten Generation zur Seite stehen wird.

Über Quantum eMotion

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82655/Aegis_230126_DEPRCOM.0...

Quantum eMotion Corp. (TSX.V: QNC | OTCQB: QNCCF | FWB: 34Q0) ist ein kanadisches Deep-Tech-Unternehmen, das quantensichere Cybersicherheitslösungen auf Basis seines patentierten Quanten-Zufallszahlengenerators (QRNG) und seiner Entropy-as-a-Service-Plattform entwickelt, um Daten und Kommunikation für das Quantenzeitalter zu sichern. Weitere Informationen finden Sie unter www.quantumemotion.com/ .

Über SEETEL New Energy

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82655/Aegis_230126_DEPRCOM.0...

SEETEL New Energy Co. Ltd. (TWSE: 7740) ist ein in Taiwan ansässiger Hersteller und Systemintegrator, der sich auf leistungsstarke Lithium-Batteriemodule und Energiespeichersysteme für globale Industrie- und Netzanwendungen spezialisiert hat.

Über Malahat Energy Systems Inc.

MES, ein von indigenen Personen geführtes Unternehmen, das mit der Malahat Nation verbunden ist, wird eine zentrale Rolle bei der Systementwicklung, der Fertigung und der Beteiligung der indigenen Bevölkerung in den Bereichen Verteidigung und saubere Energie spielen. Weitere Informationen finden Sie unter malahatbattery.com .

Über SuperQ Quantum Computing Inc.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82655/Aegis_230126_DEPRCOM.0...

SuperQ Quantum Computing Inc. (CSE: QBTQ; FWB: 25X; OTCQB: QBTQF) beseitigt viele der technischen und finanziellen Hindernisse auf dem Weg zur Kommerzialisierung von Quanten- und Supercomputern. Das Unternehmen prägt die nächste Ära der unternehmerischen Transformation und entwickelt sich zu einem Partner für internationale Organisationen, die über die Nutzung von Quanten- und Supercomputern eine messbare Kapitalrendite (ROI) erzielen möchten. Mit ChatQLM ermöglichen wir auch normalen Konsumenten einen Zugang zur Quanteninformatik, um eine möglichst breite Akzeptanz zu erreichen.

Über Aegis Critical Energy Defence Corp.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82655/Aegis_230126_DEPRCOM.0...

Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS | OTCQB: QESSF | FWB: JG6) entwickelt und integriert fortschrittliche Batteriespeichersysteme für Anwendungen im Bereich Verteidigung, kritische Infrastruktur, Industrie und KI-Rechenzentren. Durch strategische Partnerschaften mit indigenen Bevölkerungsgruppen und globalen Technologieführern liefert Aegis robuste, intelligente und sichere Energiesysteme, die für die nächste Generation unternehmenskritischer Operationen entwickelt wurden.

Kontaktdaten

Paul Dickson

info@aegiscriticalenergy.com

(604) 283-1262

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Aegis Critical Energy Defence Corp. oder die Entwicklungen in der Branche erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder Aussagen beinhalten, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Aegis Critical Energy Defence Corp.

Paul Dickson

Suite 400 1681 Chestnut Street

V6J 4M6 Vancouver, BC

Kanada

email : info@energyplug.com

Pressekontakt:

Aegis Critical Energy Defence Corp.

Paul Dickson

Suite 400 1681 Chestnut Street

V6J 4M6 Vancouver, BC

email : info@energyplug.com