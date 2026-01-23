Datavault AI Inc. schließt Übernahme von API Media ab

Der Technologieanbieter API Media erweitert Datavault AI und die patentierte ADIO-Technologie auf den Markt für Live-Outdoor-Events

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 23. Januar 2026 / Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT) (Datavault AI oder das Unternehmen), ein führender Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Authentifizierung, digitale Interaktion und Tokenisierung realer Vermögenswerte, gab heute bekannt, dass es die zuvor angekündigte Übernahme von API Media Innovation Inc (API), einem Anbieter von Medieninfrastruktur- und Veranstaltungstechnologielösungen, abgeschlossen hat.

API mit Hauptsitz in New Jersey blickt auf eine jahrzehntelange Tradition in der Bereitstellung innovativer Audio- und Videotechnologien für die Medien-, Sport- und Unterhaltungsbranche zurück. Zu den Kunden von API zählen einige der renommiertesten und gefragtesten Sportstätten und -veranstaltungen, was durch eine engagierte und kundenorientierte Kultur ermöglicht wird, die über Jahrzehnte hinweg gepflegt wurde.

Wir freuen uns über den Abschluss dieser Übernahme, die einen entscheidenden nächsten Schritt in unserer Strategie zur Skalierung des proprietären Datenmonetarisierungs-Ökosystems von Datavault AI darstellt, sagte Nathaniel Bradley, Chief Executive Officer von Datavault AI. Die ikonische Marke und das Know-how von API Media in den Bereichen Multi-Channel-Engagement, Datenüberlagerungsintegration und On-the-Fly-Automatisierung werden voraussichtlich unsere Kernplattform stärken, unsere Kultur bereichern und den Wert steigern, den wir unseren Unternehmenskunden durch verifizierte, tokenisierte Datenbestände bieten. Dies ist ein Sprung nach vorne, den wir uns gewünscht haben, und dies ist das Team, das wir uns gewünscht haben. Es ist ein Traum, der wahr geworden ist.

Ich freue mich sehr, Teil der Datavault AI-Familie zu werden, wodurch wir unseren Kunden die fortschrittlichsten Funktionen in den Bereichen KI, Analytik und sichere Datenmonetarisierung bieten können, so Frank Tomaino, President von API. Die Technologie von Datavault AI verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Informationen verwalten und monetarisieren, und schafft neue Einnahmequellen bei gleichzeitiger Wahrung von Transparenz und Compliance. Gemeinsam wollen wir die Möglichkeiten des intelligenten Marketings und der Zielgruppenentwicklung neu definieren.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Nate und seinem Team bei Datavault AI, sagte David Reese, CEO von API Media. Wenn ich auf meine Zeit als CEO von ACTV zurückblicke, einem digitalen Medienunternehmen, das synergetische Beziehungen zu News Corp, Liberty Media, Motorola und vielen anderen aufgebaut hat, sehe ich die gleiche Chance, ähnliche Beziehungen zu Datavault AI aufzubauen, fügte Reese hinzu. API Media bringt eine starke Kultur der operativen Umsetzung mit, und ich sehe meine Aufgabe darin, die Gewinne, die Datavault AI im letzten Jahr erzielt hat, weiter zu steigern.

Durch die Integration von API gewinnt Datavault AI erweitertes Fachwissen in den Bereichen digitale Medien, Zielgruppenanalyse und Umsatzanalyse und positioniert das Unternehmen so, dass es einen größeren Marktanteil in den Bereichen Unternehmensdaten, Werbung und AI-as-a-Service gewinnen kann. Die Übernahme stärkt die Rolle von Datavault AI als weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Datenmonetarisierung, Blockchain-Tokenisierung und KI-gestützte Erlebnisveranstaltungen.

Über Datavault AI

Datavault AITM (Nasdaq:DVLT) ist führend im Bereich KI-gesteuerter Datenerfahrungen, Bewertung und Monetarisierung von Vermögenswerten in der Web 3.0-Umgebung. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Bereichen Acoustic Science und Data Science. Der Geschäftsbereich Acoustic Science von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA®, ADIO® und Sumerian® sowie branchenweit einzigartige grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose HD-Audioübertragung mit IP-Schutz für Audio-Timing, Synchronisation und mehrkanalige Interferenzunterdrückung. Der Geschäftsbereich Data Science nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und High-Performance-Computing-Systemen, um Lösungen für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erfahrungsdaten anzubieten. Die cloudbasierte Plattform von Datavault AI bietet umfassende Lösungen für verschiedene Branchen, darunter HPC-Softwarelizenzen für Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr. Der Information Data Exchange® (IDE) ermöglicht Digital Twins, die Lizenzierung von Namen, Bildern und Ähnlichkeiten (NIL), indem physische Objekte aus der realen Welt sicher an unveränderliche Metadatenobjekte angehängt werden, wodurch eine verantwortungsvolle KI mit Integrität gefördert wird. Die Technologie-Suite von Datavault AI ist vollständig anpassbar und bietet KI- und Machine-Learning-Automatisierung (ML), Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen und Daten, Marketing-Automatisierung und Werbeüberwachung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania. Weitere Informationen über Datavault AI finden Sie unter www.dvlt.ai .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung und anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. (Datavault AI, das Unternehmen, uns, unser oder wir) und unsere Branche, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie dürften, könnten, werden, sollen, sollten, erwarten, planen, voraussehen, gegebenenfalls, beabsichtigen, anstreben, projizieren, erwägen, glauben, schätzt, prognostiziert, potenziell, Ziel, Zielsetzung, strebt an, wahrscheinlich oder fortsetzen oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die unsere Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten betreffen. Das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu unseren Prognosen hinsichtlich der zukünftigen strategischen Umsetzung, der Skalierung des Geschäfts und der Auswirkungen auf den Markt sowie der erwarteten operativen Verbesserungen, Wertsteigerungen und Umsatzsteigerungen infolge der Übernahme von API, basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die zwar von Datavault AI und seinem Management als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus unsicher sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Überzeugungen, Annahmen und Erwartungen des Managements sowie den aktuellen Marktbedingungen. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese und andere hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen: Risiken im Zusammenhang mit unserer Fähigkeit, API erfolgreich in unsere bestehenden Geschäfte und Betriebsabläufe zu integrieren; Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit sich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen für tokenisierte Vermögenswerte; sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) beschrieben sind, darunter der Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und andere Unterlagen, die Datavault AI von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht und die auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind, und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen. Datavault AI übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum hierin oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Datavault AI erreicht möglicherweise nicht die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten Pläne, Absichten oder Erwartungen, und Sie sollten sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Datavault AI spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen zukünftiger Akquisitionen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder Investitionen wider, die das Unternehmen möglicherweise tätigt.

Kontakt für Investor Relations:

800.491.9665

ir@dvlt.ai

Medienanfragen:

info@dvlt.ai

QUELLE: Datavault AI Inc

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Datavault AI Inc

Marketing

One Commerce Square, 2005 Market Street, Suite 240

PA 19103 Philadelphia

USA

email : info@dvlt.ai

Pressekontakt:

Datavault AI Inc

Marketing

One Commerce Square, 2005 Market Street, Suite 240

PA 19103 Philadelphia

email : info@dvlt.ai