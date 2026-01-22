North American Niobium and Critical Minerals Corp. plant Phase-2-Radonuntersuchung und umweltschonende Backpack-Bohrungen in Kon

Vancouver, British Columbia - 22. Januar 2026 / IRW-Press / North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) (North American Niobium oder das Unternehmen) freut sich, ein geplantes Phase-2-Folgeexplorationsprogramm bekannt zu geben, das eine von RadonEx Ltd. durchgeführte Bodenluft-Radonuntersuchung mit einem umweltschonenden Backpack-Bohrprogramm kombiniert, um Zielgebiete zu validieren und zu verfeinern und die Bohrzielermittlung in den zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebieten Blanchette, Bardy und Seigneurie in Québec zu unterstützen.

Höhepunkte

- Startdatum von Phase 2: Programm soll am 30. Januar 2026 beginnen

- Blanchette und Bardy: Etwa zweiwöchige Bodenluft-Radonuntersuchung mit RadonEx Ltd., durchgeführt in Verbindung mit Backpack-Bohrungen in Gebieten mit identifizierten Radonanomalien, um Ziele zu verfeinern, potenzielle Erweiterungen der Systeme zu bewerten und zusätzliche vorrangige Bohrziele zu identifizieren

- Seigneurie: Nach den Arbeiten bei Blanchette und Bardy ist ein weiteres etwa 10-tägiges Programm geplant, einschließlich einer Bodenluft-Radonuntersuchung und Backpack-Bohrungen sowie einer hochauflösenden Magnetfeldvermessung, um die Definition und Priorisierung von Zielen zu unterstützen.

Geplantes Phase-2-Arbeitsprogramm

Bei Blanchette und Bardy plant das Unternehmen, die vorrangigen Gebiete durch eine Bodenluft-Radonuntersuchung, die von RadonEx Ltd. in Verbindung mit Backpack-Bohrungen durchgeführt wird, weiter zu erschließen. Das Ziel besteht darin, Radonanomalien zu validieren, die als mit der Mineralisierung in Zusammenhang stehend interpretiert werden, die Zielgeometrie zu verfeinern und die Identifizierung weiterer vorrangiger Ziele für die anschließenden Explorationen und potenziellen Bohrungen zu unterstützen.

Backpack-Bohrungen sind eine umweltschonende, kraftstoffbetriebene Bohrmethode, die schnelle Folgeprobenahmen ermöglicht. Die vom Unternehmen geplanten Backpack-Bohrungen erfordern insbesondere keine hydraulisch betriebenen Geräte und stehen im Einklang mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich Explorationsaktivitäten in Québec, einschließlich des Genehmigungssystems ATI (Autorisation pour travaux dexploration à impacts). Die Ausrüstung und die Methode entsprechen den Werkzeugen, die für gewöhnlich bei der Entnahme von Deckgesteinsproben verwendet werden, wie im ATI Guide du promoteur von Québec beschrieben, und sollen Oberflächenstörungen minimieren und gleichzeitig gezielte Probenahmen ermöglichen. Das Werkzeug kann zur Entnahme von Deckgesteinsproben und - wenn die Bedingungen dies zulassen - von Proben aus dem obersten, unterhalb des Deckgesteins verborgenen Festgestein verwendet werden, um Ziele zu verfeinern und zu priorisieren.

Nach den Arbeiten bei Blanchette und Bardy plant das Unternehmen ein weiteres etwa 10-tägiges Programm in seinem Konzessionsgebiet Seigneurie in der Region Haute-Côte-Nord in Québec in der Nähe der Gemeinde Longue-Rive, das voraussichtlich Bodenluft-Radonuntersuchungen und Backpack-Bohrungen sowie eine hochauflösende Magnetfeldvermessung umfassen wird, um Zielgebiete weiter zu definieren und zu priorisieren und die anschließenden Explorationen zu steuern.

Die Explorationsaktivitäten werden gemäß den geltenden Anforderungen durchgeführt werden und weiterhin den üblichen betrieblichen Erwägungen unterliegen, einschließlich Witterungs- und Standortbedingungen.

Phase 2 ist als praktisches, umweltschonendes Programm konzipiert, das uns dabei hilft, schnell von Anomalien zu priorisierten Zielen zu gelangen, sagte Murray Nye, Chief Executive Officer von North American Niobium. Durch die Durchführung von Bodenluft-Radonuntersuchungen durch RadonEx parallel zu Backpack-Bohrungen können wir Anomalien schnell erproben und verfeinern. Ein Backpack-Bohrer ist ein umweltschonendes, kraftstoffbetriebenes Werkzeug, mit dem Proben aus dem Deckgestein und in manchen Fällen auch aus dem darunter liegenden Festgestein entnommen werden können - was uns dabei hilft, potenzielle Erweiterungen dieser Systeme zu bewerten und zusätzliche Bohrziele zu definieren.

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca (British Columbia) und ein vor kurzem erworbenes Konzessionspaket in der Provinz Grenville (Québec). Die Konzessionsgebiete in Québec eröffnen Zugang zu Seltenen Erden (REE), Niob (Nb) und Nickel-Kupfer-Vorkommen (Ni-Cu) und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

1055 West Georgia Street, Suite 1500

Vancouver, BC V6E 0B6

Canada

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Murray Nye, CEO

E-Mail: info@northamericanniobium.com

Tel.: +1 (647) 984-4204

CSE: NIOB

OTCQB: NIOMF

FWB: KS82.F

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet, vorhersieht oder beabsichtigt, oder die anderweitig die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Ausdrücken wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell, Chance, Strategie, Ziel, Prognose und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden, würden, können, könnten oder sollten.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: (i) Aussagen zu den Konzessionsgebieten und deren Mineralvorkommen; (ii) die geplanten Explorations-, Erschließungs- und Bewertungsaktivitäten des Unternehmens auf den Konzessionsgebieten; (iii) das Potenzial der Provinz Grenville, bedeutende Vorkommen an Seltenerdelementen, Niob, Nickel-Kupfer oder anderen kritischen Mineralien zu beherbergen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Plänen, Absichten, Erwartungen und Überzeugungen des Unternehmens und unterliegen bestimmten Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass die Explorationsergebnisse weiterhin das Potenzial der Konzessionsgebiete bestätigen werden.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: Änderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen; die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen; allgemeine wirtschaftliche, geschäftliche und politische Bedingungen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralien verbunden sind, einschließlich operativer Risiken, geologischer Unsicherheiten, Umweltrisiken und Unfällen; Änderungen der staatlichen Vorschriften oder Politik; sowie der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung von Mineralien. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, finden Sie in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ ( www.sedarplus.ca) .

Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen und dass man sich nicht übermäßig auf sie verlassen sollte. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung getroffen und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen sowie den Einschätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zu diesem Zeitpunkt. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt. Clyde McMillan, P.Geo., Berater des Unternehmens und der qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

