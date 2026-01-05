Nicola Mining und Blue Lagoon erhalten erste Zahlung für Gold und Silber im Rahmen ihrer langfristigen Partnerschaft

VANCOUVER, B.C. - 5. Januar 2026 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (das Unternehmen oder Nicola Mining) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen und Blue Lagoon Resources (CSE: BLLG) (Blue Lagoon) Gold und Silber im Wert von 1 Mio. USD an die Firma Ocean Partners UK Limited Ocean Partners betreibt in mehreren Ländern der Welt Niederlassungen. Ocean Partners unterhält ein starkes globales Netzwerk mit Beziehungen und Kontakten im Bereich der Förderung und Schmelze von Basismetallen.

(Ocean Partners) verkauft haben. Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass Blue Lagoon seit dem Beginn der Anlieferung von Gold- und Silbererz für die Verarbeitung (laut Pressemitteilung vom 1. Dezember 2025 Pressemitteilung vom 1. Dezember 2025 Link

) konsequent Chargen ausliefert. Die beiden Vertragsparteien hatten im Vorfeld angekündigt, Pressemitteilung von Nicola Mining vom 23. Juni 2025

sich zu einer langfristigen Partnerschaft zu verpflichten Pressemitteilung von Blue Lagoon vom 29. September 2025: Link

.

Peter Espig, CEO von Nicola, erklärt: Nicola schätzt die enge Zusammenarbeit mit Blue Lagoon sehr. Im aktuellen Umfeld der hohen Edelmetallpreise arbeiten beide Unternehmen gemeinsam an einer Steigerung der Produktionsmengen und der damit verbundenen Umsätze. Die Firmenführung von Blue Lagoon hat bei der Leitung des Projekts von der Genehmigungsphase über die Erschließung der Mine bis hin zur Aufnahme der Produktion hervorragende Arbeit geleistet.

Qualifizierter Sachverständiger

Cameron Lilly, P. Eng., Manager der Mühlenanlage des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Er hat die Erstellung der technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überwacht und diese geprüft und genehmigt.

Über Nicola Mining

Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX Venture Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und das hundertprozentige Eigentum an einer Aufbereitungs- und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, hält. Das Unternehmen hat Gewinnbeteiligungsverträge mit hochgradigen Goldprojekten mit Sitz in B.C. über Abbau und Verarbeitung abgeschlossen.

Nicolas vollständig genehmigte Mühle kann mittels Gravitations- und Flotationsprozessen sowohl Gold als auch Silber verarbeiten.

Das Unternehmen verfügt über sämtliche Anteile und Rechte am Projekt New Craigmont, einem hochgradigen Kupferkonzessionsgebiet, das ein Gebiet von mehr als 10.800 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon Batholiths abdeckt und an Highland Valley Copper, Kanadas größte Kupfermine, grenzt. Außerdem ist das Unternehmen im Besitz von 100 % der Anteile am Konzessionsgebiet Treasure Mountain, bei dem es sich um eine vollständig genehmigte Silbermine handelt, die 30 Mineralkonzessionen und eine Mineralpacht umfasst und sich über eine Fläche von mehr als 2.200 Hektar erstreckt.

Für das Board of Directors

Peter Espig

Peter Espig

CEO & Direktor

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Kontaktperson: Peter Espig

Tel: (778) 385-1213

E-Mail: info@nicolamining.com

URL: www.nicolamining.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

