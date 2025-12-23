New Earth Resources schließt überzeichnete Flow-Through-Privatplatzierung ab

Vancouver, British Columbia - (22. Dezember 2025) / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) (New Earth oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung (das FT-Angebot) von Flow-Through-Einheiten (jede eine FT-Einheit) abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 1.089.950 $ erwirtschaftet hat.

Im Rahmen des FT-Angebots hat das Unternehmen insgesamt 2.422.112 FT-Einheiten zum Preis von 0,45 $ pro FT-Einheit begeben. 1.222.112 FT-Einheiten bestehen aus einer Stammaktie der Klasse A des Unternehmens (jede eine Aktie) und einem Aktienkaufwarrant (jeder ein FT-Einheits-Warrant, der den Inhaber bis zum 22. Dezember 2028 zum Erwerb einer Aktie zum Preis von je 0,60 $ berechtigt). Die verbleibenden 1.200.000 FT-Einheiten bestehen aus einer Aktie und einem halben FT-Einheits-Warrant. Dementsprechend wurden im Rahmen des FT-Angebots insgesamt 2.422.112 Aktien und 1.822.112 FT-Einheits-Warrants begeben.

Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser überzeichneten Finanzierung und auf das bevorstehende Jahr 2026, so Lawrence Hay, CEO von New Earth Resources.

Die Aktien, die als Teil der FT-Einheiten im Rahmen des FT-Angebots begeben wurden, sind Flow-Through-Aktien. Dementsprechend wird der Erlös, den das Unternehmen aus dem FT-Angebot erzielt, für berechtigte kanadische Explorationsausgaben (CEE) auf den Mineralexplorationskonzessionsgebieten des Unternehmens in Kanada verwendet, die als Flow-Through Bergbauaufwendungen im Sinne des kanadischen Einkommensteuergesetzes gelten.

In Verbindung mit dem FT-Angebot hat das Unternehmen Vermittlungsprovisionen in Gesamthöhe von 76.796 $ in bar gezahlt und insgesamt 170.657 Vermittler-Warrants begeben. Jeder Vermittler-Warrant kann bis zum 22. Dezember 2028 ausgeübt und zum Preis von 0,45 $ gegen eine Aktie eingelöst werden. Alle im Rahmen des FT-Angebots begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine viermonatige Haltedauer gebunden, die am 23. April 2026 abläuft.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es das Volumen seines zuvor angekündigten (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 15. Dezember 2025) Angebots von Einheiten (jede eine Einheit) zum Preis von 0,375 $ pro Einheit aufgestockt hat. Das Unternehmen wird nun bis zu 2.200.000 Einheiten (gegenüber zuvor 2.000.000 Einheiten) begeben, um einen Bruttoerlös von bis zu 825.000 $ (gegenüber zuvor 750.000 $) zu erwirtschaften. Die restlichen Bedingungen des Angebots sind unverändert.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Diese Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen daher nicht innerhalb der Vereinigten Staaten bzw. an, auf Rechnung oder zugunsten von Personen in den Vereinigten Staaten oder US-Personen im Sinne von Regulation S gemäß dem U.S. Securities Act angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz und den geltenden Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert oder von diesen Registrierungsanforderungen befreit.

Über das Unternehmen

New Earth Resources Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das Explorationsprojekte im frühen und fortgeschrittenen Ausbaustadium erwirbt und diese erschließt. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, die Urankonzession Lucky Boy mit ihrem ehemaligen Produktionsbetrieb, ist zu 100 % in Besitz des Unternehmens und liegt im Gila County im US-Bundesstaat Arizona. Das Projekt Lucky Boy besteht aus 14 Lode-Claims und erstreckt sich über eine Fläche von rund 273 Acres. Es umfasst einen kleinen Tagebau und Untertagebau, aus denen jeweils in den 1950er Jahren, und dann erneut in den 1970er Jahren, Uran gefördert wurde. Neben Lucky Boy gehören zum Uranportfolio des Unternehmens auch drei Claims in der kanadischen Provinz Saskatchewan mit einer Gesamtfläche von 365 Hektar.

Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung für den Erwerb sämtlicher Anteile an 23 Claims mit einer Gesamtfläche von rund 1.101 Hektar im Gebiet von Strange Lake in der kanadischen Provinz Quebec unterzeichnet. Das unter dem Namen SL Project geführte Projekt hat beste Aussichten auf Seltenerdmetallfunde. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über die Option auf den Erwerb sämtlicher Eigentumsanteile und -rechte am Seltenerdmetallprojekt Red Wine, das sich über 2 nicht zusammenhängende Mineralclaims mit rund 1.575 Hektar Grundfläche in Labrador (Kanada) erstreckt.

Weitere Informationen finden Sie in den veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ ( www.sedarplus.ca) oder wenden Sie sich per E-Mail an das Unternehmen unter newearthresourcescorp@gmail.com .

Im Namen des Board of Directors

Lawrence Hay

President und CEO

Tel.: 778.317.8754

E-Mail: newearthresourcescorp@gmail.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu zukünftigen Plänen und anderen Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Informationen sind in der Regel an zukunftsgerichteten Formulierungen wie können, erwarten, schätzen, voraussehen, beabsichtigen, glauben und fortsetzen oder deren Verneinungen oder ähnlichen Variationen zu erkennen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung zukunftsgerichteter Informationen verwendet wurden, als unrichtig erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausgesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, darunter unter anderem die Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen, die Fähigkeit zur Steuerung der Betriebskosten und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, der erwarteten Kosten und der Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, Rechtsstreitigkeiten, die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Vertragspartner, der Verlust wichtiger Mitarbeiter und Berater sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

New Earth Resources Corp.

Lawrence Hay

4204 - 1011 Cordova Street W

V6C 0B2 Vancouver, BC

Kanada

email : newearthresourcescorp@gmail.com

Pressekontakt:

New Earth Resources Corp.

Lawrence Hay

4204 - 1011 Cordova Street W

V6C 0B2 Vancouver, BC

email : newearthresourcescorp@gmail.com