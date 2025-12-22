NurExone berichtet über entzündungshemmende Aktivität seiner Exosomen in Laboranalyse

Die Reduzierung von Entzündungen hilft, ein regeneratives Umfeld im Zentralnervensystem zu schaffen

TORONTO und HAIFA, Israel, 19. Dezember 2025 - NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) (NurExone oder das Unternehmen) gab heute neue Labordaten bekannt, die zeigen, dass seine proprietären Exosomen die entzündliche Aktivität im Vergleich zu unbehandelten Zellen und zu Zellen, die mit einem kommerziell erhältlichen Exosomenprodukt behandelt wurden, signifikant reduzieren können.

Entzündung und Regeneration sind gegensätzliche biologische Prozesse, und dies ist besonders relevant im Zentralnervensystem, sagte Dr. Tali Kizhner, Director of Research & Development bei NurExone. Diese Laborergebnisse zeigen, dass unsere Exosomen Entzündungen wirksamer unterdrücken als unbehandelte Zellen und kommerzielle Alternativen, selbst bei niedrigen Konzentrationen, wobei die Effekte mit steigender Dosierung stärker werden. Diese entzündungshemmende Wirkung ist Teil unseres ExoPTEN-Ansatzes, bei dem Exosomen und therapeutische Fracht synergistisch zusammenwirken, um regenerative Signalwege zu unterstützen.

Aufbau analytischer Tiefe und Plattformstärke

Diese Ergebnisse bauen auf der Pressemitteilung von NurExone vom 12. Dezember 2025 auf, in der analytische Daten berichtet wurden, die zeigen, dass seine Exosomen, die aus menschlichen, aus Knochenmark gewonnenen mesenchymalen Stammzellen (MSC) hergestellt werden, im Vergleich zu einem kommerziell erhältlichen, aus MSC abgeleiteten Exosom als Kontrolle eine signifikant höhere biologische Aktivität aufweisen.

Wir bauen einen analytischen Rahmen auf, um die wahre biologische Komplexität von Exosomen-basierten Therapeutika zu verstehen und zu quantifizieren, sagte Dr. Lior Shaltiel, Chief Executive Officer von NurExone. Dies wird dazu beitragen, die Konsistenz von Charge zu Charge sicherzustellen, Qualität und regulatorische Bereitschaft zu unterstützen und die Vorteile unserer Exosomen gegenüber kommerziellen Alternativen klar darzulegen. Dies ist nicht nur entscheidend für die Weiterentwicklung unserer eigenen Arzneimittelprogramme wie ExoPTEN, sondern auch für den Aufbau einer zuverlässigen, skalierbaren Plattform für die Exosomen-basierte Arzneimittelverabreichung.

In der Laboranalyse des Unternehmens wurden Immunzellen stimuliert, um eine starke entzündliche Reaktion zu erzeugen und so ein kontrolliertes entzündliches Umfeld zu schaffen. Diese unbehandelten entzündeten Zellen dienten als kontrollierte Basislinie. Die entzündliche Signalgebung nach der Behandlung mit von NurExone hergestellten Exosomen oder mit kommerziell erhältlichen Exosomen über eine Reihe steigender Konzentrationen wurde bewertet, und die statistische Signifikanz wurde mithilfe einer einfaktoriellen Varianzanalyse (ANOVA) beurteilt.

Die Ergebnisse zeigten, dass die Exosomen von NurExone die entzündlichen Signale im Vergleich zur unbehandelten entzündeten Kontrolle konsistent reduzierten und kommerzielle Exosomenprodukte bei vergleichbaren Konzentrationen übertrafen. Wichtig ist, dass bereits bei niedrigeren Konzentrationen aussagekräftige Reduktionen beobachtet wurden, wobei mit steigenden Konzentrationen stärkere Reduktionen zu verzeichnen waren, was einen klaren konzentrationsabhängigen biologischen Effekt belegt.

Die Exosomen von NurExone reduzierten die Spiegel von IL-6, einem zentralen entzündlichen Signalmolekül, um mehr als 86 % im Vergleich zu unbehandelten entzündeten Zellen, einschließlich bei der niedrigsten getesteten Konzentration (siehe Abbildung 1A). Diese Reduktion blieb über alle getesteten Konzentrationen hinweg konsistent, was auf eine starke intrinsische entzündungshemmende Aktivität hinweist.

Für TNF-alpha, ein weiteres zentrales entzündliches Signal, zeigten die Exosomen von NurExone eine klare konzentrationsabhängige Reaktion: Mit zunehmender Konzentration nahm die entzündliche Signalgebung weiter ab und erreichte bei der höchsten getesteten Konzentration Reduktionen von über 60 % im Vergleich zur unbehandelten entzündeten Kontrolle (siehe Abbildung 1B).

Im Gegensatz dazu zeigte ein kommerziell erhältliches Exosomenprodukt in den analysierten Konzentrationen kaum bis keine aussagekräftige Reduktion eines der beiden entzündlichen Signale (siehe Abbildungen 1A und 1B).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82292/2025_12_19_NurExoneberichtetüberentzündungshemmendeAktivität221225.001.png

Abbildung 1: NurExone BM-MSC-EVs reduzieren proinflammatorische Zytokine IL-6 und TNF- in LPS-stimulierten RAW-264.7-Zellen

RAW-264.7-Makrophagen wurden mit LPS (Lipopolysaccharid) stimuliert, um eine Entzündung zu induzieren, und mit NurExone-BM-MSC-extrazellulären Vesikeln (EVs) oder kommerziellen BM-MSC-EVs in den angegebenen Konzentrationen behandelt. Die proinflammatorischen Zytokinspiegel in den Kulturüberständen wurden gemessen und als Prozentsatz relativ zur LPS-stimulierten Kontrolle dargestellt (Mittelwert ± SEM).

(A) NurExone-BM-MSC-EVs reduzierten die IL-6-Spiegel bei allen getesteten Konzentrationen robust um mehr als 86 %, während kommerzielle BM-MSC-EVs zu keiner Abnahme von IL-6 führten.

(B) (B) NurExone-BM-MSC-EVs reduzierten die TNF--Spiegel dosisabhängig und erreichten bei der höchsten getesteten Konzentration eine Reduktion von über 62 %, während kommerzielle EVs bei derselben Konzentration keine signifikante Reduktion bewirkten.

Die statistische Analyse wurde mittels einfaktorieller ANOVA mit Tukey-Test für multiple Vergleiche durchgeführt. Die statistische Signifikanz ist wie folgt angegeben: P www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Director

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

Dr. Eva Reuter

Investor Relations - Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

Allele Capital Partners

Investor Relations - U.S.

Telefon: +1 978-857-5075

E-Mail: aeriksen@allelecapital.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich seiner zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Soweit möglich, wurden Wörter wie kann, wird, sollte, könnte, erwartet, plant, beabsichtigt, rechnet mit, glaubt, schätzt, prognostiziert oder potenziell oder die Verneinung oder andere Abwandlungen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Formulierungen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Weiterentwicklung der Optimierung der analytischen Methoden von ExoPTEN durch das Unternehmen; die fortgesetzte Entwicklung eines analytischen Rahmens durch das Unternehmen zur Quantifizierung der biologischen Aktivität von Exosomen, zur Unterstützung der Konsistenz von Charge zu Charge, von Qualität und regulatorischer Bereitschaft sowie zur Etablierung einer zuverlässigen, skalierbaren Plattform für die exosomenbasierte Arzneimittelverabreichung; Erwartungen, dass die Exosomen des Unternehmens eine überlegene biologische Aktivität im Vergleich zu kommerziellen Alternativen zeigen; die Vorbereitung regulatorischer Einreichungen durch das Unternehmen; die Annahme, dass die in Laboranalysen beobachtete entzündungshemmende Aktivität regenerative Signalwege unterstützt und sich in therapeutische Vorteile übersetzen könnte; die Ziele des Unternehmens, klinische Studien zu starten; sowie das Angebot der Plattformtechnologie von NurExone, neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bereitzustellen, die an minimalinvasiver, zielgerichteter Arzneimittelverabreichung für andere Indikationen interessiert sind.

Diese Aussagen spiegeln die derzeitigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieses Datums zur Verfügung stehen. Bei der Entwicklung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter: dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Optimierung der analytischen Methoden von ExoPTEN voranzutreiben; dass das Unternehmen eine zuverlässige, skalierbare Plattform für die exosomenbasierte Arzneimittelverabreichung etablieren wird; dass die im Labor beobachtete entzündungshemmende Aktivität und die konzentrationsabhängigen biologischen Effekte reproduzierbar sind und sich in klinisch bedeutsame Ergebnisse übersetzen lassen; dass das Unternehmen in der Lage ist, regulatorische Einreichungen vorzubereiten; dass das Unternehmen in der Lage ist, klinische Studien zu starten; und dass die Plattformtechnologie von NurExone in der Lage ist, neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen anzubieten, die an minimalinvasiver, zielgerichteter Arzneimittelverabreichung für andere Indikationen interessiert sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erörterten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem Risiken in Bezug auf: das frühe Entwicklungsstadium des Unternehmens; fehlende Umsätze bis heute; die inhärente Unsicherheit der präklinischen Arzneimittelentwicklung, einschließlich des Risikos, dass Produktkandidaten nicht in klinische Studien übergehen oder keine regulatorische Zulassung erhalten; die Möglichkeit, dass Ergebnisse aus präklinischen Studien und frühen Studienphasen spätere Ergebnisse nicht vorhersagen; den unsicheren Zeitplan, die Kosten und die Ergebnisse präklinischer und klinischer Entwicklungsaktivitäten; Risiken im Zusammenhang mit dem klinischen Studienprozess, einschließlich möglicher Verzögerungen oder des Scheiterns, ein wirksames Studiendesign oder positive Ergebnisse zu erzielen; die Unfähigkeit, erforderliche regulatorische Genehmigungen zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; eine begrenzte Marktakzeptanz der Produkte des Unternehmens, selbst wenn diese zugelassen werden; dass das Unternehmen keine zuverlässige, skalierbare Plattform für die exosomenbasierte Arzneimittelverabreichung etablieren wird; dass die im Labor beobachtete entzündungshemmende Aktivität und die konzentrationsabhängigen biologischen Effekte nicht reproduzierbar sind und sich nicht in klinisch bedeutsame Ergebnisse übersetzen lassen; das potenzielle Auftreten konkurrierender Therapien, die sicherer, wirksamer oder kostengünstiger sind; rasche technologische Veränderungen, die die Relevanz der Technologien des Unternehmens beeinträchtigen könnten; die Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal und strategischen Partnern; die Unfähigkeit, eine ausreichende Finanzierung zu erhalten; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, sein geistiges Eigentum zu schützen; die Möglichkeit, dass die Technologien des Unternehmens, einschließlich seiner exosomenbasierten Plattformen, nicht die beabsichtigte therapeutische Wirkung erzielen; die Unfähigkeit, exosomenbasierte Produkte für den klinischen Einsatz herzustellen oder zu skalieren; eine begrenzte Akzeptanz in der regenerativen Medizin oder bei Zelltherapieanwendungen; ein fehlendes Wachstum der klinischen Nachfrage in zielgerichteten Indikationen wie Rückenmarksverletzungen, Reparatur des Sehnervs oder anderen therapeutischen Bereichen; das Verfehlen geplanter Entwicklungsmeilensteine oder das Ausbleiben kommerzieller Durchbrüche; dass das Unternehmen die Optimierung der analytischen Methoden von ExoPTEN nicht vorantreiben wird; dass das Unternehmen keine regulatorischen Einreichungen vorbereiten wird; dass das Unternehmen keine klinischen Studien starten wird; dass die Plattformtechnologie von NurExone keine neuartigen Lösungen für Pharmaunternehmen anbieten wird, die an minimalinvasiver, zielgerichteter Arzneimittelverabreichung für andere Indikationen interessiert sind; sowie die Risiken, die unter der Überschrift Risk Factors auf den Seiten 44 bis 51 des Annual Information Form des Unternehmens vom 27. August 2024 beschrieben sind, dessen Kopie unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für angemessen hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht zusichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren oder zu revidieren, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

i Rückenmarksverletzung, Glaukom

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7620f75b-e94c-4579-9a9e-9aa5...

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung unter dem folgenden Link abrufen: www.globenewswire.com/news-release/2025/12/19/3208729/0/en/NurExone-Repo...

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NurExone Biologic Inc.

Dr. Lior Shaltiel

9 Mezada Street, BSR 3 Tower, 30 Fl.

5120109 Bnei-Brak

Israel

email : info@nurexone.com

Pressekontakt:

NurExone Biologic Inc.

Dr. Lior Shaltiel

9 Mezada Street, BSR 3 Tower, 30 Fl.

5120109 Bnei-Brak

email : info@nurexone.com