Aspermont gibt Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 bekannt

Starke Resilienz bei Abonnements; strategische Fortschritte in den Bereichen Data und XaaS

19. Dezember 2025 / IRW-Press / Aspermont Limited (ASX: ASP) hat seinen Geschäftsbericht für das am 30. September 2025 endende Geschäftsjahr veröffentlicht und dabei die robuste Entwicklung des Abonnementgeschäfts, das disziplinierte Kostenmanagement und die fortgesetzte Umsetzung der Wachstumsprioritäten in den Bereichen Data und XaaS hervorgehoben.

Highlights des Geschäftsjahres 2025

- Umsatz (fortgeführt): 15,4 Mio. $ (GJ 2024: 16,5 Mio. $), Rückgang um 6 % gegenüber dem Vorjahr

- Abonnementumsatz: 10,2 Mio. $ (GJ 2024: 9,7 Mio. $), Anstieg um 4 % gegenüber dem Vorjahr; Abonnements machen 66 % des Gesamtumsatzes aus

- Jährliche wiederkehrende Umsätze (ARR): 11,5 Mio. $, ein Anstieg von 2 % gegenüber dem Vorjahr; 37 Quartale in Folge mit Wachstum bei den Abonnements

- Normalisiertes EBITDA: 0,8 Mio. $ (GJ 24: 0,3 Mio. $)

- Ausgewiesenes EBITDA: 1,0 Mio. $ (GJ 24: 1,1 Mio. $)

- NPAT: 2,6 Mio. $ (GJ 24: 2,5 Mio. $)

- Cashflow aus der Geschäftstätigkeit (fortgeführt): 0,2 Mio. $ (GJ 24: 1,6 Mio. $)

- Barmittel zum Ende der Periode: 2,9 Mio. $ (GJ 24: 1,4 Mio. $)

Operatives und strategisches Update

- Mining-IQ v1 wurde lanciert; zu den ersten Erfolgen zählen Vorverkäufe an Tier-1-Bergbauunternehmen und Finanzinstitute.

- Unterzeichnung eines Unternehmensvertrags im Wert von über 550.000 Dollar mit Rio Tinto zur Digitalisierung von 190 Jahren Archivmaterial und zum Aufbau einer maßgeschneiderten LLM-basierten Plattform.

- Platzierung von 1,75 Millionen Dollar mit einem Aufschlag von 40 % und ein Aktienkaufplan trugen zu einer Gesamtkapitalbeschaffung von 2,8 Millionen Dollar bei.

- Positiver operativer Cashflow im zweiten Halbjahr (ohne Kapitalbeschaffung).

- Nexus sicherte sich zwei Großaufträge von namhaften Kunden.

- Future of Mining Australia verzeichnete eine Rekordbesucherzahl (>2.000 Teilnehmer).

Kommentar des Managing Directors

Das Geschäftsjahr 2025 war ein Jahr der strategischen Umsetzung und der Dynamik. Wir haben unser Kerngeschäft im Bereich Abonnements weiter gestärkt, unsere erste Datenplattform für Unternehmen eingeführt und unsere Präsenz im Bereich Marketingdienstleistungen und Veranstaltungen ausgebaut. Diese Erfolge spiegeln die Widerstandsfähigkeit unseres Modells und die Kompetenz unseres Teams wider.

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2026 ist unser Fokus klar: Wir wollen unsere Daten- und Informationskapazitäten skalieren, die Kundenbindung vertiefen und neues Wachstum in verschiedenen Regionen erschließen. Wir investieren in die richtigen Bereiche und werden dabei durch eine solide Bilanz und eine loyale institutionelle Aktionärsbasis unterstützt.

Unsere langfristige Vision ist es, Aspermont als führenden Anbieter von Daten und Informationen für den globalen Rohstoffsektor zu etablieren. Ich bin zuversichtlich, dass wir gut positioniert sind, um dieses Ziel zu erreichen.

- Alex Kent, Managing Director

Ausblick

Aspermont wird weiterhin Data- und XaaS-Initiativen umsetzen, um wiederkehrende Umsätze, Margenausweitung und skalierbares Wachstum zu erzielen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Annahmen und Risiken, die in den Unterlagen für das Geschäftsjahr 2025 offengelegt sind.

ASX-Mitteilung

Diese Mitteilung sollte zusammen mit dem Jahresbericht von Aspermont für das Geschäftsjahr 2025 gelesen werden, der am 19. Dezember 2025 bei der ASX eingereicht wurde. Alle Zahlen entsprechen den gemeldeten Angaben; es wurden keine Anpassungen vorgenommen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Alex Kent, Managing Director +44 207 216 6060

David Straface, Company Secretary +61 6263 9100

Über Aspermont

Aspermont ist der führende Mediendienstleister der globalen Rohstoffbranchen. Aspermont hat ein XaaS-Wirtschaftsmodell für den B2B-Mediensektor entwickelt, das hochwertige Inhalte an eine wachsende internationale Klientel verbreitet. Dieses vielseitige Modell kann so skaliert werden, dass es neue Geschäftsbereiche in neuen Ländern und Sprachen bedient. Die stetig wachsende globale Zielgruppe im Bereich Paid Media eröffnet Aspermont neue Möglichkeiten für den gewinnbringenden Einsatz seiner riesigen Datenbank. Diese werden im Zuge von Neueinstellungen, die das Wissenskapital und die Kompetenzen des Unternehmens laufend erweitern, bestmöglich genutzt.

Aspermont notiert an der Australian Stock Exchange und an der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Australien, Brasilien, den Vereinigten Staaten, Kanada, Singapur und auf den Philippinen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aspermont.com .

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

