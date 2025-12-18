Modelle-aus-Steinen.de spendet LEGO®-Steine im Wert von 999 Euro an den Schülerhort in Nüdlingen

NÜDLINGEN - Große Freude im Schülerhort am Schlossberg:

Das unterfränkische Unternehmen Modelle-aus-Steinen.de hat der Einrichtung LEGO®-Steine im Wert von 999 Euro gespendet.

Nüdlingen, [09.12.2025] - Das Unternehmen _Modelle-aus-Steinen.de_ hat dem Hort "Schulkindbetreuung am Schlossberg" in Nüdlingen eine umfangreiche LEGO®-Spende im Wert von 999 Euro überreicht. Inhaber Alex Götz übergab die Bausteine persönlich an die Hortkinder, die die Überraschung mit großer Freude entgegennahmen.

Mit der Spende möchte das Unternehmen die kreative Entwicklung der Kinder unterstützen und einen Beitrag zur Förderung spielerischer Lernprozesse leisten. "LEGO® fördert Vorstellungskraft, Teamarbeit und Problemlösungsfähigkeiten. Uns ist es wichtig, diese Form der Kreativität zu stärken", betont Alex Götz bei der Übergabe.

Unternehmen mit sozialem Engagement und starker Fachkompetenz

_Modelle-aus-Steinen.de_ hat sich auf die Planung und Umsetzung individueller Modelle aus LEGO® spezialisiert. Das Angebot reicht von detaillierten Architektur- und Produktmodellen über Großinstallationen bis hin zu maßgeschneiderten LEGO®-Werbeartikeln für Unternehmen.

Mit hohen Qualitätsstandards, präziser Modellbaukompetenz und kreativen Designlösungen zählt das Unternehmen inzwischen zu den gefragten Ansprechpartnern im Bereich professioneller LEGO®-Modelle. Zu den Referenzpartnern gehören renommierte Unternehmen und Institutionen wie Bosch, das Fraunhofer-Institut, Mahle und Roche.

In zahlreichen Projekten konnten mit individuellen Bausätzen, Präsentationsmodellen und aufmerksamkeitsstarken Marketinglösungen beeindruckende Ergebnisse erzielt werden. Die Spende an den Schülerhort unterstreicht zusätzlich das gesellschaftliche Verantwortungsbewusstsein des Unternehmens.

Bedeutung für den Hort "Schulkindbetreuung am Schlossberg"

Die Einrichtung plant, die gespendeten LEGO®-Steine künftig in verschiedenen Gruppen- und Kreativangeboten einzusetzen. "Wir freuen uns sehr über diese großzügige Unterstützung. Sie erweitert unser Spiel- und Lernangebot erheblich und bietet den Hortkinder einen guten Ausgleich zum stressigen Schulalltag", erklärt die Hortleitung Hannah Bader.

Über Modelle-aus-Steinen.de

Modelle-aus-Steinen.de entwickelt individuelle LEGO®-Modelle für Unternehmen, Institutionen und Privatkunden. Das Leistungsspektrum umfasst Modellbau, Konzeption, Konstruktion, Verpackungsdesign und die Erstellung personalisierter Bausets sowie kreativer Werbeartikel aus LEGO®. Durch die enge Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Auftraggebern konnte sich das Unternehmen als innovativer Spezialist im Bereich LEGO®-Modellbau etablieren.

