Soulfood, Filmkult und Tribute-Show in einem Buch - ideales Geschenk für Musikfans. Neuauflage bei Amazon: "The Blues Kochbuch: 50 Rezepte inspiriert von The Blues Brothers" - von Big Blue.

Entertainer Eddy Ebeling alias "Jake Blues" und Georg "Elwood" Debus legen nach: Die Neuauflage von "The Blues Kochbuch - 50 Rezepte inspiriert von The Blues Brothers" ist ab sofort ausschließlich bei Amazon erhältlich - eine Mischung aus Soulfood, Filmzitaten und Tribute-Show-Spirit.

Mit "The Blues Kochbuch - 50 Rezepte inspiriert von The Blues Brothers" haben Entertainer Eddy Ebeling und sein Blues-Brothers-Partner Georg Debus eine kulinarische Hommage an den Kultfilm geschaffen: 50 Gerichte, die Namen, Motive und Figuren aus dem Blues-Brothers-Universum aufgreifen - von "Sweet Home Chicago Pancakes" bis zum "Soul Man Sausage Sandwich".

Nach der Erstveröffentlichung 2024 und einer großen Resonanz bei Fans von Big Blue - The Blues Brothers Tribute Show folgt nun die Neuauflage, die aktuell exklusiv bei Amazon erhältlich ist.

Von der Bühne in die Küche: die Idee hinter dem Buch

Eddy Ebeling alias "Jake Blues" und Georg "Elwood" Debus sind als Blues-Brothers-Double Big Blue bundesweit auf Bühnen unterwegs - von Firmenfeiern und Galas bis zu Stadtfesten und TV-Auftritten.

Mit "The Blues Kochbuch" haben sie ihre beiden Leidenschaften zusammengeführt:

die Musik und Figuren der Blues Brothers,

und ihre Begeisterung für amerikanisch geprägtes Soulfood, Streetfood und Comfort Food.

Das Buch führt Leserinnen und Leser durch Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Desserts und schnelle Snacks ("Toaster-Quickies") - jeweils mit einem klaren Bezug zum Blues-Brothers-Universum.

Rezepttitel wie etwa:

* "Sweet Home Chicago Pancakes"

* "Soul Man Sausage Sandwich"

* "State Prison Omelette"

* "Ghost Riders in the Sky Nachos"

spielen mit Songtiteln, Filmszenen und Figuren der Blues Brothers und machen das Buch zugleich zu einem Fanartikel, einer Rezeptsammlung und einem Geschenk für Musik- und Filmfans

Neuauflage: jetzt exklusiv bei Amazon

Während die Erstauflage über verschiedene Buchhändler und Plattformen lieferbar war, wird die aktuelle Neuauflage ausschließlich über Amazon angeboten.

Für Käuferinnen und Käufer bedeutet das:

einfache Bestellung über die bekannte Plattform,

schnelle Verfügbarkeit im Print-on-Demand-Bereich von Amazon (Bücher),

und eine klare Orientierung: Die 2. Auflage gibt es nur dort.

Das Buch ist unter dem Titel:

"The Blues Kochbuch: 50 Rezepte inspiriert von The Blues Brothers"

im Buchsegment von Amazon zu finden und wird im deutschsprachigen Raum bereits in der Kategorie Rhythm-&-Blues-/Musikbücher gelistet.

Soulfood, Storytelling und Tribute-Show in einem Produkt

Thematisch verbindet "The Blues Kochbuch" drei Ebenen:

Soulfood & amerikanische Küche

Viele Rezepte orientieren sich an Klassikern aus Diner-Kultur, Streetfood und US-Komfortküche - angepasst an eine private Heimküche.

Blues-Brothers-Storytelling

Jedes Rezept verweist über Titel, Zutaten oder kleine Beschreibungen auf Songs, Figuren oder Szenen aus dem Kultfilm und dem musikalischen Universum der Blues Brothers.

Brücke zur Live-Show "Big Blue"

Das Kochbuch ist eng mit der Tribute-Show Big Blue - The Blues Brothers Tribute Show verknüpft, mit der Eddy Ebeling und Georg Debus seit Jahren bei Events, Festivals und Firmenveranstaltungen auftreten. Blues Brothers Tribute Deutschland

Damit eignet sich die Neuauflage nicht nur für Fans des Films, sondern auch als Merchandising-Produkt rund um die Show, als Geschenk für Konzert- oder Eventgäste oder als Themenbuch für Mottoabende.

Geschenkidee für Musikfans, Kunden und Mitarbeiter

Durch die Kombination aus Musikthema, Kultfilmbezug und Rezeptideen ist "The Blues Kochbuch" besonders geeignet als:

* Geschenk für Fans der Blues Brothers und Retro-Musik,

* Präsenz oder Gewinn bei Eventaktionen ("Kochbuch + Showticket"),

* Incentive-Geschenk im Rahmen von Kundenveranstaltungen,

* Ergänzung für Mottoevents (z. B. "Blues & BBQ", "Chicago Night", "Blues-Brothers-Firmenevent").

Unternehmen, die die Show Big Blue - The Blues Brothers Tribute Show buchen, können das Buch zusätzlich als haptisches Erinnerungsstück einsetzen - beispielsweise für VIP-Gäste, Jubilare oder als "Goodie" in Event-Packages.

Statement von Eddy Ebeling

"Mit der Neuauflage von ‚The Blues Kochbuch' holen wir ein Stück Blues-Brothers-Welt in die Küche. Fans unserer Show können damit nicht nur die Musik hören und die Show erleben, sondern die Stimmung auch mit Familie und Freunden nachkochen."

- Eddy Ebeling, Entertainer und Autor von "The Blues Kochbuch"

Fakten zum Buch

Titel: The Blues Kochbuch - 50 Rezepte inspiriert von The Blues Brothers

Autoren: Eddy (Jake) Ebeling, Georg (Elwood) Debus

Umfang: 68 Seiten, Format A4 hoch, Softcover

Sprache: Deutsch

Neuauflage: aktuell exklusiv über Amazon verfügbar (2. Auflage, laut Autor)

Bezugsquelle Amazon:

Hinweis zu Markenrechten

_"The Blues Brothers", "Jake Blues" und "Elwood Blues" sind eingetragene Marken der jeweiligen Rechteinhaber. "The Blues Kochbuch" und "Big Blue - The Blues Brothers Tribute Show" sind unabhängige Tribute-Projekte ohne offizielle Lizenz oder geschäftliche Verbindung zu den Markeninhabern; sie verstehen sich als Hommage für Fans von Musik und Film. _

Unternehmensprofil / Projektprofil

Über Big Blue - The Blues Brothers Tribute Show

Big Blue ist eine Tribute-Show rund um die Kultfiguren Jake und Elwood Blues. Frontmänner sind Eddy Ebeling (Jake) und Georg Debus (Elwood), die mit Live-Gesang und hohem Entertainment-Faktor im deutschsprachigen Raum auftreten - von Firmenevents und Galas über Stadtfeste bis hin zu TV-Formaten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Eddy Events

Herr Eddy Ebeling

Altendorf 4

42477 Radevormwald

Deutschland

fon ..: 021956844640

web ..: https://www.eddy-events.de/

email : contact@eddy-events.de

Firmenporträt Eddy Events

Eddy Events ist eine Künstler- und Entertainment-Agentur mit Sitz in Nordrhein-Westfalen, die sich auf hochwertige Retro-Showformate spezialisiert hat. Gegründet von Entertainer Eddy Ebeling alias King Eddy, bündelt die Agentur mehr als 40 Jahre Bühnenerfahrung in einem einzigartigen Portfolio aus Tribute-Acts, Nostalgie-Shows und musikalischem Live-Entertainment.

Die Idee hinter Eddy Events ist es, Musikgeschichte wieder lebendig zu machen - nicht als reine Kopie, sondern als authentisches Live-Erlebnis, das Publikumsnähe, musikalische Qualität und Showmanship miteinander verbindet.

Zum festen Repertoire gehören unter anderem:

Big Blue - The Blues Brothers Tribute Show: Eines der erfolgreichsten Tribute-Duos Deutschlands, das mit Originaltreue, Energie und Humor die Kultfiguren Jake und Elwood Blues auf die Bühne bringt.

Kultschlager Hitparade: Eine musikalische Zeitreise durch die großen Schlagerhits der 60er, 70er und 80er-Jahre, inspiriert von den legendären TV-Hitparaden.

Mr. Rock'n'Roll: Eine Hommage an die goldene Ära des Rock'n'Roll mit Songs von Elvis Presley, Buddy Holly und Bill Haley.

Mr. Vegas: Ein Gala-Showformat, das die Welthits der Crooner-Ära von Frank Sinatra bis Tom Jones zurück auf die Bühne bringt.

Elvis Alive Show: King Eddy gilt als einer der authentischsten Elvis-Interpreten Deutschlands und wurde mehrfach in TV und Presse porträtiert.

Arizona Bros: Akustisches Country- und Americana-Duo mit warmem Sound und Publikumsnähe.

Mr. Christmas: Eine festliche Weihnachtsshow mit Klassikern und Crooner-Charme, ideal für Firmenfeiern und Weihnachtsmärkte.

Besonderen Stellenwert nimmt die Show Big Blue - The Blues Brothers Tribute Show ein. Sie gilt als eine der authentischsten Blues-Brothers-Shows Europas und begeistert sowohl auf Stadtfesten und Festivals als auch auf Galas und Firmenfeiern. Mit legendären Songs wie "Everybody Needs Somebody to Love", "Soul Man" oder "Think", kombiniert mit Humor, Tanz und Interaktion, bringt Big Blue den unverwechselbaren Spirit der Chicago-Brüder zurück auf die Bühne.

Eddy Events arbeitet eng mit Veranstaltern, Firmenkunden und Kulturinstitutionen zusammen. Der Anspruch: maßgeschneiderte Shows, die sowohl auf große Bühnen als auch in kleinere Veranstaltungsräume passen - professionell organisiert, technisch hochwertig und immer mit direktem Draht zum Publikum.

Mit dieser Positionierung hat sich Eddy Events als verlässlicher Partner für Firmenfeiern, Stadt- und Vereinsfeste, Festivals, Galas und private Jubiläen etabliert.

Pressekontakt:

Eddy Events

Herr Eddy Ebeling

Altendorf 4

42477 Radevormwald

fon ..: 021956844640

email : contact@eddy-events.de