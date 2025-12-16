Anixa Biosciences gibt Übertragung des IND-Zulassungsantrags für den Brustkrebsimpfstoff von der Cleveland Clinic bekannt

SAN JOSE, Kalifornien, 15. Dezember 2025 / IRW-Press / Anixa Biosciences, Inc. (Anixa oder das Unternehmen) (NASDAQ: ANIX), ein auf die Krebstherapie und Krebsprävention spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, gab heute bekannt, dass es die Übertragung des Antrags auf Zulassung eines neuen Prüfpräparats (Investigational New Drug, IND) für seinen Brustkrebsimpfstoff von der Cleveland Clinic abgeschlossen hat. Anixa ist jetzt der Sponsor der Studie für die zukünftige Entwicklung seines Brustkrebsimpfstoffes. Die Übertragung des IND-Antrags ist ein natürlicher und geplanter Schritt im Prozess der Impfstoffentwicklung.

Da die Patientenrekrutierung abgeschlossen ist und ermutigende Immunantwort- und Sicherheitsdaten in der Phase-1-Studie beobachtet wurden, plant Anixa, den Impfstoff in eine klinische Phase-2-Studie zu überführen, und hat die vollständige Finanzierung des IND-Antrags übernommen. Anixa beabsichtigt die Nutzung mehrerer klinischer Standorte, einschließlich der Cleveland Clinic, für die Phase 2 und andere klinische Studien.

Der in Zusammenarbeit mit der Cleveland Clinic entwickelte Brustkrebsimpfstoff von Anixa zielt auf -Lactalbumin ab - ein mit der Laktation assoziiertes Protein, das typischerweise nur in Brustgewebe während der Laktation exprimiert wird, aber bei vielen Formen von Brustkrebs wieder auftritt. Durch den Aufbau einer Immunantwort gegen -Lactalbumin-exprimierende Zellen kann der Impfstoff sowohl therapeutische als auch vorbeugende Vorteile für Patientinnen mit Tumoren, die dieses Protein exprimieren, bieten. Der Impfstoff basiert auf präklinischen Forschungsarbeiten unter der Leitung des verstorbenen Vincent Tuohy, Ph.D., der an der Cleveland Clinic als Mort and Iris November Distinguished Chair in Innovative Breast Cancer Research fungierte.

Wir freuen uns sehr, die Finanzierung des IND-Antrags für den Brustkrebsimpfstoff zu übernehmen, und wir sehen der Prüfung dieses potenziell bahnbrechenden Krebsimpfstoffs in zukünftigen klinischen Studien entgegen, sagte Dr. Amit Kumar, Chairman und CEO von Anixa Biosciences. Wir freuen uns über den Fortschritt und die Ergebnisse unserer klinischen Phase-1-Studie, die am 11. Dezember auf dem San Antonio Breast Cancer Symposium vorgestellt wurden.

Eine Diskussion der Phase-1-Daten können Sie unter ir.anixa.com/press-releases einsehen.

Über Anixa Biosciences, Inc.

Anixa ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich der Krebstherapie und Krebsprävention verschrieben hat. Das therapeutische Portfolio von Anixa besteht aus einem Immuntherapieprogramm für das Ovarialkarzinom (Eierstockkrebs), das in Zusammenarbeit mit dem Moffitt Cancer Center entwickelt wird und bei dem eine neuartige CAR-T-Technologie mit sogenannten chimären endokrinen Rezeptor-T-Zellen (CER-T) zum Einsatz kommt. Diese Technologie unterscheidet sich von anderen Zelltherapien insofern, als der natürliche Ligand des FSHR-Rezeptors, FSH, an den FSHR-Rezeptor der Tumorzelle bindet und nicht an ein Antikörperfragment. Moffitt ist ein Weltmarktführer auf dem Gebiet der Krebsimmuntherapie, der bei Zelltherapien der nächsten Generation wie CAR-T und tumorinfiltrierenden Lymphozyten (TIL), welche die Kraft des Immunsystems nutzen, eine Vorreiterrolle einnimmt. Das Impfstoffportfolio des Unternehmens umfasst Impfstoffe, die in Zusammenarbeit mit der Cleveland Clinic zur Behandlung und Vorbeugung von Brust- und Eierstockkrebs entwickelt werden, sowie weitere Krebsimpfstoffe, die sich gegen viele schwer behandelbare Krebsarten richten, darunter bösartige Erkrankungen der Lunge, des Dickdarms und der Prostata mit hoher Inzidenz. Diese Impfstofftechnologien konzentrieren sich auf die Immunisierung gegen zurückgezogene Proteine (retired proteins), die nachweislich bei bestimmten Formen von Krebs exprimiert werden. Impfstoffe gegen Brustkrebs und Eierstockkrebs wurden an der Cleveland Clinic entwickelt und exklusiv an Anixa lizenziert. Die Cleveland Clinic hat Anspruch auf Royalties und andere Kommerzialisierungseinnahmen des Unternehmens im Zusammenhang mit diesen Impfstofftechnologien. Das einzigartige Geschäftsmodell von Anixa, das auf Partnerschaften mit weltweit anerkannten Forschungseinrichtungen in allen Entwicklungsstadien setzt, ermöglicht es dem Unternehmen, kontinuierlich neue Technologien in komplementären Bereichen für die weitere Entwicklung und Vermarktung zu prüfen. Erfahren Sie mehr unter www.anixa.com oder folgen Sie Anixa auf LinkedIn, X, Facebook und YouTube.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Aussagen über historische Fakten, sondern spiegeln vielmehr die aktuellen Erwartungen von Anixa hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ergebnisse wider. Wir verwenden im Allgemeinen die Wörter glauben, erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, wahrscheinlich, werden und ähnliche Ausdrücke, um zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich solcher, die sich auf unsere Erwartungen beziehen, beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen einige außerhalb unserer Kontrolle liegen und die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Branchenergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem die Faktoren, die in Item 1A - Risk Factors und anderen Abschnitten unseres jüngsten Jahresberichts auf Formblatt 10-K sowie in unseren Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q und aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K aufgeführt sind. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie sich bei der Bewertung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten.

Ansprechpartner:

Mike Catelani

President, COO & CFO

mcatelani@anixa.com

408-708-9808

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

