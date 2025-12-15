Pinnacle bereitet sich auf Untertage-Bohrprogramm an hochgradigen Gold-Silber-Zielen bei El Potrero vor

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 15. Dezember 2025 / IRW-Press / Pinnacle Silver and Gold Corp. (TSXV: PINN, OTC: PSGCF, Frankfurt: P9J) ("Pinnacle" oder das Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass sein geologisches Team unter der Leitung von Jorge Ortega, QP, ein erstes Untertagebohrprogramm für das hochgradige Gold-Silber-Projekt El Potrero in Durango, Mexiko, vorbereitet hat (Abbildung 1 unten). Seit dem Erwerb des Projekts Ende Februar wurden systematische Untertage-Kanalprobenentnahmen durchgeführt, die 773 Proben in den drei historischen Minenstollen entlang 500 Metern des epithermalen Gangsystems Dos de Mayo umfassen (Abbildung 2 unten). Diese Arbeiten haben mehrere Erzkörper mit hochgradiger Gold-Silber-Mineralisierung in den drei Minen identifiziert (siehe Pressemitteilungen von Pinnacle vom 2. Juni, 22. Juli, 9. September und 12. November 2025) mit Einzelgehalten von bis zu 85,1 g/t Au und 520 g/t Ag. Mehrere hundert Oberflächenkanalproben oberhalb der historischen Minen mit Gehalten von bis zu 37,4 g/t Au und bis zu 2.280 g/t Ag (siehe Pressemitteilung von Pinnacle vom 2. Juni 2025) deuten auf eine Kontinuität der Mineralisierung bis zur Oberfläche hin.

Da die Untertage-Probenentnahme auf die Ausdehnungen der Bergwerksanlagen beschränkt war, sind detaillierte Bohrungen erforderlich, um die endgültige Größe, Form und den Gehalt der mineralisierten Zonen zu bestimmen. Daher hat das Geologenteam von Pinnacle die Ergebnisse zusammengestellt und 3D-Modelle der Dos de Mayo Ader und der freigelegten Mineralisierung in den drei Minen erstellt (siehe Abbildung 3 unten), um ein systematisches Bohrprogramm zu planen, bei dem die Aderstruktur alle 12,5 Meter entlang des Streichens und vertikal untersucht wird. Da die Bohrlöcher entweder in oder unmittelbar neben der Aderstruktur angelegt werden, werden sie mit einer Länge von 20 bis 25 Metern relativ kurz sein. Derzeit wird davon ausgegangen, dass das gesamte Programm etwa 2.600 Meter in 112 Bohrlöchern umfassen und etwa 6 Wochen dauern wird.

Die Untertagebohrungen werden ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des Potrero-Projekts sein, erklärte Robert Archer, President und CEO von Pinnacle. Es ist nicht üblich, dass das erste Bohrprogramm eines neuen Projekts unterirdisch durchgeführt wird. Wir haben jedoch das Glück, dass wir durch die historischen Minenbauten zumindest zu einem Teil guten Zugang zur Mineralisierung haben, so dass dieses detaillierte Programm im Wesentlichen eher Abgrenzungsbohrungen als Explorationsbohrungen sein werden. Mit den Ergebnissen dieses Programms werden wir ein sehr gutes Verständnis der wichtigsten mineralisierten Zonen gewinnen, so dass wir mit der Erarbeitung eines vorläufigen Minenplans beginnen können. Mit anschließenden Oberflächenbohrungen können dann die Bereiche zwischen den Minenanlagen sowie weniger erschlossene Adern wie El Capulin und La Estrella, die zum ersten Mal beprobt werden, untersucht werden.

In den historischen Stollen sind gewisse Ausbauarbeiten erforderlich, um ausreichend Platz für die Bohrgeräte zu schaffen und eine sichere Arbeitsumgebung für die Bohrarbeiter zu gewährleisten. Diese Arbeiten werden zu Beginn des neuen Jahres beginnen und etwa einen Monat dauern, woraufhin so bald wie möglich mit den Bohrungen begonnen werden soll.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82206/PINN151225.001.jpeg

Abbildung 1: Lageplan des Gold-Silber-Projekts El Potrero in der Sierra Madre im Bundesstaat Durango, umgeben von vier in Betrieb befindlichen Minen im Umkreis von 35 km

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82206/PINN151225.002.jpeg

Abbildung 2: Lageplan des nördlichen Endes des Gold-Silber-Projekts El Potrero mit der Dos de Mayo Hauptader und den Minen Pinos Cuates, Dos de Mayo und La Dura, in denen Untertagebohrungen durchgeführt werden sollen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82206/PINN151225.003.png

Abbildung 3: Screenshot des 3D-Modells der Dos de Mayo Ader (violett) in der Pinos Cuates Mine, der hochgradige Gold- und Silberproben (rot, gelb und grün) sowie vorgeschlagene Bohrlöcher zur Erprobung der Ausdehnung der Mineralisierung zeigt.

QA/QC

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Ergebnisse wurden gemäß den Standards der National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) gemeldet. Pinnacle hat angesichts des Stadiums des Projekts branchenübliche Verfahren für die Probenvorbereitung, -sicherheit und -analyse implementiert. Dazu gehörten branchenübliche QA/QC-Verfahren zur Überwachung der Qualität der Untersuchungsdatenbank, einschließlich der Einfügung von zertifizierten Referenzmaterialproben und Leerproben in Probenchargen in vorab festgelegten Abständen.

Die systematische Splitter-Kanal-Probenahme wurde mit Hammer und Meißel über alle freiliegenden mineralisierten Strukturen hinweg durchgeführt. Das Protokoll für die Probenlängen legte fest, dass diese nicht länger als zwei Meter und nicht kürzer als 0,3 Meter sein durften. Die Adern neigen dazu, steil bis senkrecht abzufallen, so dass diese Proben die tatsächliche Breite der Strukturen recht gut widerspiegeln. Die Proben wurden entlang des strukturellen Streichens oder schräg zum Hauptstrukturverlauf entnommen. Grabproben gelten naturgemäß nur als Anhaltspunkt für die lokale Mineralisierung und sollten nicht als repräsentativ angesehen werden.

Alle Proben wurden in vorab nummerierte Plastiktüten verpackt; jede Tüte enthielt einen nummerierten Anhänger und wurde mit Klebeband verschlossen, bevor sie in Reisbeuteln in Chargen von maximal 40 kg verpackt wurden. Anschließend wurden sie nummeriert, die Chargenbeutel mit Plastikbändern verschlossen und direkt an das SGS-Labor in Durango, Mexiko, zur Vorbereitung und Analyse geliefert. Das Labor ist nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert. Alle Proben wurden persönlich von dem Vertragsgeologen geliefert, der die Probenahme unter der Aufsicht der QP durchgeführt hatte.

Der SGS-Probenvorbereitungscode G_PRP89, einschließlich Gewichtsbestimmung, Zerkleinerung, Trocknung, Spaltung und Pulverisierung, wurde gemäß den besten Praktiken der Branche angewendet, wobei alle Proben auf 75% weniger als 2 mm zerkleinert, 250 g durch eine Riffelspaltung abgetrennt und die pulverisierte Spaltung auf >85% mit einer Korngröße von weniger als 75 Mikrometern (m) zerkleinert wurden. Alle Proben wurden unter Verwendung des Codes GA_FAA30V5 mit einer Feuerprobe an 30 g Proben mit einer Atomabsorptionsspektroskopie-Auswertung auf Gold analysiert. Zur Bestimmung von Ag, Zn, Pb, Cu und anderen Elementen wurde ein ICP-OES-Analysepaket (Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometry) mit 33 Elementen und 4-Säure-Aufschluss durchgeführt (Code GE_ICP40Q12).

Qualifizierte Person

Herr Jorge Ortega, P. Geo, eine gemäß National Instrument 43-101 qualifizierte Person und Verfasser des technischen Berichts gemäß NI 43-101 für das Potrero Projekt, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft, verifiziert und zur Veröffentlichung freigegeben.

Über das Potrero Projekt

El Potrero befindet sich in der reichen Sierra Madre Occidental im Westen Mexikos und liegt im Umkreis von 35 Kilometern um vier in Betrieb befindliche Minen, darunter die Ciénega Mine (Fresnillo) mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag (t/Tag), die Tahuehueto Mine (Luca Mining) mit einer Kapazität von 1.000 t/Tag und die Topia Mine (Guanajuato Silver) mit einer Kapazität von 250 t/Tag.

Die hochgradige Gold-Silber-Mineralisierung kommt in einem epithermalen Brekzien-Adersystem mit geringer Sulfidierung vor, das in Andesiten der unteren vulkanischen Serie beherbergt ist und drei historische Minen entlang einer Streichlänge von 500 Metern umfasst. Das Projekt befindet sich seit fast 40 Jahren in Privatbesitz und wurde noch nie systematisch mit modernen Methoden exploriert, so dass es ein erhebliches Explorationspotential aufweist.

Eine zuvor betriebene Anlage mit einer Kapazität von 100 t/Tag vor Ort kann relativ kostengünstig renoviert/umgebaut und historische Untertagebauten saniert werden, um nach Erteilung der Genehmigungen kurzfristig die Produktion zu erreichen. Das Projekt ist über eine Straße erreichbar und verfügt über eine Stromleitung in drei Kilometern Entfernung. Die Oberflächenrechte für das Anlagen- und Bergbaugebiet befinden sich in Privatbesitz (keine Probleme mit der Gemeinde).

Pinnacle wird unmittelbar nach Produktionsbeginn eine anfängliche Beteiligung von 50% erwerben. Das Ziel wäre dann, ausreichenden Cashflow zu generieren, um das Projekt weiterzuentwickeln und die Beteiligung des Unternehmens auf 100% zu erhöhen, abzüglich einer NSR von 2%. Bei Erfolg wäre dieser Ansatz für die Aktionäre weniger verwässernd als die Finanzierung des Wachstums des Unternehmens über die Aktienmärkte.

Über Pinnacle Silver and Gold Corp.

Pinnacle konzentriert sich auf die Exploration von Edelmetallen in Nord- und Mittelamerika. Das hochgradige Gold-Silber-Projekt Potrero im mexikanischen Sierra Madre Gürtel beherbergt ein wenig exploriertes epithermales Adersystem mit geringer Sulfidierung und bietet das Potential für die kurzfristige Produktion. Im ergiebigen Red Lake Distrikt im Nordwesten Ontarios besitzt das Unternehmen eine 100%ige Beteiligung an der ehemals produzierenden, hochgradigen Argosy Goldmine und dem angrenzenden North Birch Projekt mit einem acht Kilometer langen Zielhorizont. Mit einem erfahrenen, äußerst erfolgreichen Managementteam und hochwertigen Projekten ist Pinnacle Silver and Gold bestrebt, langfristigen, nachhaltigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen.

Gezeichnet: Robert A. Archer

President & CEO

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE:

Email: info@pinnaclesilverandgold.com

Tel.: +1 (877) 271-5886 ext. 110

Webseite: www.pinnaclesilverandgold.com

Weder die TSX Venture Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pinnacle Silver & Gold Corp.

Robert Archer

250 - 750 West Pender Street

V6C 2T7 Vancouver, BC

Kanada

email : rarcher@pinnaclesilverandgold.com

Pressekontakt:

Pinnacle Silver & Gold Corp.

Robert Archer

250 - 750 West Pender Street

V6C 2T7 Vancouver, BC

email : rarcher@pinnaclesilverandgold.com