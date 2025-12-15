Kostenloses Booklet "Jahresrückblick 2025" der Facebook-Gruppe Haus kaufen in Ungarn - Ingatlan piac

Keszthely - Gasztony, Dezember 2025 - Die Facebook-Gruppe Haus kaufen in Ungarn - Ingatlan piac präsentiert ihr neues Booklet "Jahresrückblick 2025". Das digitale Booklet steht ab sofort kostenlos zum Download bereit - in deutscher und ungarischer Sprache.

Seit rund vier Jahren begleitet die Gruppe deutschsprachige Auswanderer und Immobilieninteressierte in Ungarn. Mit inzwischen über 38.000 Mitgliedern ist sie eine der größten und aktivsten Communities zu diesem Thema.

Inhalte des Booklets

-> Ein Jahr, das viele Leben verändert hat

-> Ein Jahr voller Stimmen, Geschichten und wertvoller Hinweise

-> Private Verkäufer - die leisen Erzähler eines besonderen Jahres

-> Preisrealität 2025 - zwischen Steigerung, Chancen und gesundem Augenmaß

-> Die Sprachbarriere - Herausforderung und verbindendes Element zugleich

-> Unterschiedliche Mentalitäten - und warum genau das den Reiz ausmacht

-> Regionale Trends - Wohin der Weg 2025 führte

-> Besichtigungen - die Kapitel, die ein Jahr erzählen

-> Leben auf dem Land - einfache Wege, hohe Qualität

-> Fazit - Ein Jahr des Miteinanders

Weitere Highlights

vorgestellt werden:

-> Ungarisch-Sprachkurs speziell für Hauskäufer:

Drei kompakte Unterrichtseinheiten à 90 Minuten, speziell zugeschnitten auf Immobilienkäufe. Käufer lernen, Gespräche zwischen Maklern und Verkäufern zu verstehen - entscheidend, wenn es um das eigene Geld und die eigene Zukunft geht.

-> Live-Immobilienbesichtigungen in Ungarn - bequem aus Deutschland:

Eine neutrale Vertrauensperson führt die Besichtigung vor Ort durch, während Interessenten bequem per Videotelefonie aus Deutschland Regie führen.

Käufer bestimmen selbst, was gezeigt wird - vom Badezimmer über die Fensterrahmen bis hin zum Dachboden.

Vorteil:

100% selbst entscheiden, welche Details man ganz genau sehen möchte.

Direkt Fragen stellen - und ehrliche Antworten erhalten.

Keine teuren Reisen nach Ungarn, keine winterlichen Strapazen.

Kosten: Bereits ab 99 Euro pro Besichtigung.

Besonders interessant für alle, die mehrere Häuser vergleichen möchten, ohne jedes Mal hunderte Euro für Anreise und Unterkunft auszugeben.

-> Speziell für ungarische Hausverkäufer

Im neuen Booklet finden sich praxisnahe Hinweise speziell für Verkäufer in Ungarn. Eine Anleitung in ungarischer Sprache zeigt, wie Immobilienanzeigen noch einfacher und gezielter gestaltet werden können - mit genau den Informationen, die deutsche Käufer am meisten interessieren. Diese Tipps stammen aus erster Hand von Deutschen, die selbst nach Häusern gesucht haben und klar benennen, welche Angaben sie sich gewünscht hätten.

- Darüber hinaus werden weitere Angebote vorgestellt, die den Verkauf erleichtern und die Reichweite erhöhen:

-> Sprachunterricht zum Deutschlernen - damit Verkäufer ihre Angebote und Gespräche mit deutschen Käufern erfolgreicher führen können.

-> Zusätzliche Präsentationsmöglichkeiten - Immobilien können auch auf den Plattformen einwandererhilfe.de und ungarn-foren.de vorgestellt werden, um eine größere Zahl ernsthafter Interessenten zu erreichen.

Verfügbarkeit

Das Booklet "Jahresrückblick 2025" steht ab sofort in den Dateien der Gruppe Haus kaufen in Ungarn - Ingatlan piac kostenlos zum Download bereit.

https://www.facebook.com/groups/568947851836177

Haus kaufen in Ungarn - Ingatlan piac

ist eine kostenlose Facebookgruppe von

einwandererhilfe.de

Marion Schanne

Marion Schanne

Doszaliget 24

9919 Csákánydoroszló

Ungarn

E-Mail: support@marion-schanne.de

Homepage: https://einwandererhilfe.de/

Telefon: +49(0)15111153614

