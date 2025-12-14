Die Vorfreude auf das Weihnachtsfest ist schon jetzt spürbar

Die Advents- und Weihnachtszeit ist für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres.

Überall funkeln kleine Lichter, und es duftet nach selbst gebackenen Plätzchen. Es werden Tannenbäume geschmückt, und die Kinder warten auf den Nikolaus und Weihnachtsmann.

Die Freude auf das Weihnachtsfest steigt von Tag zu Tag. Es ist eine Zeit der Liebe, der Harmonie und des Friedens, die Hoffnung in die Herzen aller bringt.

Und Weihnachtsgeschichten haben eine besondere Magie, die die Seele erwärmt und die Erwartung auf das Fest steigert. Also gönnen Sie sich mit den Erzählungen aus diesem Buch einfach mal ein paar ruhige und entspannte Stunden im Kreis Ihrer Lieben und genießen dabei die leckeren Versuchungen.

Ein Hauch Weihnachtsmagie

Die Adventszeit rückte immer näher. Aber die richtige Stimmung kam bei Herrn Meier nicht auf. Er war Leiter eines Kinderheimes. Und genau zu dieser Zeit war er immer traurig. Wusste er doch nicht, wie er den Kindern Glücksmomente bringen konnte. Doch gerade jetzt war es so wichtig, dass sie tolle Stunden hatten.

Dann kam ihm etwas in den Sinn. Er rief seinen Freund Theo an. Dieser hatte einen kleinen Bauernhof und eine zündende Idee.

Sie wollten dort einen Weihnachtsmarkt veranstalten, mit Tieren zum Streicheln, Selbstgebasteltem und einem Lagerfeuer. Herr Meier und Theo waren sich einig, dass dies den Kindern eine unvergessliche Zeit und schöne Stunden bescheren würde.

Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren. Die Kinder bastelten fleißig Weihnachtsdekorationen. Sie gingen davon aus, dass damit ein Tag vor Heiligabend ihr Haus geschmückt wurde.

Gut, dass sie nicht wussten, wofür der ganze Aufwand war. Umso größer war die Überraschung, als sie am nächsten Wochenende alle in den Bus stiegen. Keiner ahnte, wohin es ging und Herr Meier blieb standhaft und verriet nichts.

Als die Kinder dann auf dem Bauernhof ankamen, wurden sie von einem zauberhaften Anblick überrascht. Die Tiere begrüßten sie freudig. Die Stände waren mit bunten Lichtern geschmückt. Es roch überall verführerisch nach Früchten, Gewürzen, Zimt, Lebkuchen und Anis.

Die beiden Freunde genossen es sehr, die Kinder so glücklich und ausgelassen zu sehen. Sie wussten, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hatten. Sie hatten es geschafft, den Kindern ein Stückchen Weihnachtsmagie zu schenken. Ein paar unbeschwerte Stunden voller Glück, die sie so schnell nicht vergessen würden. Und dafür waren sie sehr dankbar.

Am Abend saßen sie zusammen am Lagerfeuer, sangen Weihnachtslieder und die Männer erzählten Geschichten. Die Kinder hörten gebannt zu und genossen die Wärme des Feuers und die Nähe der anderen.

Als es Zeit war, sich zu verabschieden, strahlten die Kinder immer noch. Sie bedankten sich andauernd bei Herrn Meier und Theo für diesen wunderbaren Tag. Und die waren berührt von der Dankbarkeit der Kinder und wussten, dass dieser Tag eine ganz besondere Bedeutung für sie alle hatte. Es war ein Weihnachtswunder, das sie nie vergessen würden.

© Britta Kummer

Geschichten:

Die traurige Adventskerze, Ein Hauch Weihnachtsmagie, Lisas Adventskalender, Liebe und Hoffnung schenken, Keksmonster, Backe backe Plätzchen, Der Geschichtenerzähler, Nikolaus hat Schnupfen, Das magische Backbuch, Omas Stern, Der Weihnachtsbaum, Werte der Weihnachtszeit, Ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk, Eine Zeit der Liebe, des Gebens und des Miteinanders, Der Wunschbaum, Der Brief an den Weihnachtsmann, Aller Anfang ist schwer, Teamarbeit und Zusammenhalt, Caro und Elbo

Rezepte:

Zimt-Haselnussplätzchen, Marmeladennester, Müsli-Zimt-Plätzchen, Bananen-Spekulatius-Plätzchen, Butter-Zitronen Plätzchen, Vanille-Plätzchen, Schoko-Zimt-Würfel, Fruchtmakronen, Apfel-Rosinen-Plätzchen, Mandel-Plätzchen, Glühwein-Schnitten, Kardamom-Plätzchen, Bratapfel, Kakaokugeln, Weihnachtliche Pflaumenmarmelade, Weihnachtliche Beerenmarmelade

