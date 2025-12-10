Linear Minerals Corp. erwirbt Seltenerdmetallprojekt Kipawa West in Quebec

VANCOUVER, BC / 10. Dezember 2025 / IRW-Press / Linear Minerals Corp. (CSE: LINE) (OTCID: LINMF) (WKN: A40Y3E) (Linear oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Optionsabkommen hinsichtlich des Erwerbs einer 100-%-Beteiligung am Seltenerdmetall-Konzessionsgebiet Kipawa West in der Verwaltungsregion Abitibi-Témiscamingue in der kanadischen Provinz Quebec unterzeichnet hat.

Das neu erworbene Konzessionsgebiet besteht aus 53 kartografisch ausgewiesenen Claims mit einer Größe von etwa 3.000 Hektar, die sich etwa 30 km östlich der Stadt Témiscaming bzw. etwa 140 km südlich des Bergbauzentrums Rouyn-Noranda befinden. Die strategische Mineralexplorationskonzession liegt etwa 15 km westlich der Seltenerdmetalllagerstätte Kipawa in Quebec. Acht Claims wurden bereits genehmigt, 45 weitere müssen noch von MRNF Quebec genehmigt werden. Mit diesem Landpaket befindet sich das Unternehmen in einer bedeutsamen aktiven Region, die für ihre Anreicherungen von Seltenerdmetallen, ihre günstige Geologie sowie für das zunehmende Interesse der Investoren bekannt ist.

Die Kipawa West-Claims umfassen peralkaline Syenite mit damit in Zusammenhang stehenden Gneisen, Amphiboliten, Kalksilicatgestein, Marmor und peralkalinen gneisischen Graniten der Grenville Province im Südwesten von Quebec. Diese Region gilt seit jeher als vielversprechend für die Exploration von Seltenerdmetallen und ist von einzigartigen alkalischen Intrusionskomplexen und gut dokumentierten Vorkommen von kritischen Mineralien geprägt. Historische Sedimentprobenahmen innerhalb des Konzessionsgebiets weisen auf anomale Cer- und Lanthanwerte hin.

Innerhalb des Kipawa Complex enthält die nahe gelegene Seltenerdmetalllagerstätte Kipawa historische Ressourcen gemäß NI 43-101, die zuletzt in einer am 4. September 2013 veröffentlichten Machbarkeitsstudie aktualisiert wurden. Die Lagerstätte ist bekannt für ihren relativ hohen Gehalt an Seltenerdschwermetallen (HREE), die zu den begehrtesten Seltenerdmetallen für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Hightech und saubere Energien zählen. Das Projekt wurde ursprünglich von Matamec Explorations Inc. im Rahmen einer Partnerschaft mit Toyotsu Rare Earth Canada Inc. (TRECAN) erkundet.

Vorsorglicher Hinweis: Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die oben genannten Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen und alle Verweise auf die Lagerstätte Kipawa ausschließlich zum Verständnis des geologischen Kontexts dienen. Das Vorkommen von Mineralressourcen in einem angrenzenden Konzessionsgebiet bedeutet nicht, dass im Konzessionsgebiet des Unternehmens eine ähnliche Mineralisierung oder ein ähnliches Ressourcenpotenzial vorhanden ist. Um zu ermitteln, ob eine vergleichbare Mineralisierung vorhanden ist, wären weitere Explorationsarbeiten erforderlich.

Mit diesem Erwerb stärkt Linear Minerals seine Mission, hochwertige Assets mit kritischen Mineralien in politisch stabilen, bergbaufreundlichen Jurisdiktionen zu identifizieren und zu erschließen. Das Unternehmen überprüft zurzeit historische Daten und bereitet ein erstes Arbeitsprogramm vor, das Kartierungen, Probenahmen und geophysikalische Studien umfasst, um Zielgebiete für Bohrungen zu definieren.

Details der Transaktion:

Gemäß dem Optionsabkommen hinsichtlich des Seltenerdmetall-Konzessionsgebiets Kipawa West zwischen einem unabhängigen Verkäufer und dem Unternehmen vom 9. Dezember 2025 (Wirksamkeitsdatum) besitzt das Unternehmen eine Option auf den Erwerb einer 100-%-Beteiligung an den Mining-Claims, indem es die folgenden Stammaktien ausgibt und Explorationsausgaben leistet:

- Ausgabe der folgenden Stammaktien an den Optionsgeber, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden:

o 1.000.000 Aktien, ausgegeben nach der Unterzeichnung des Optionsabkommens

o Weitere 1.500.000 Aktien, ausgegeben am oder vor dem ersten Jahrestag des Wirksamkeitsdatums

o Weitere 2.000.000 Aktien, ausgegeben am oder vor dem zweiten Jahrestag des Wirksamkeitsdatums

- Das Unternehmen leistet die folgenden Explorationsausgaben für das Konzessionsgebiet:

o 250.000 $ am oder vor dem ersten Jahrestag des Wirksamkeitsdatums

o Weitere 500.000 $ am oder vor dem zweiten Jahrestag des Wirksamkeitsdatums

o Weitere 500.000 $ am oder vor dem dritten Jahrestag des Wirksamkeitsdatums

Der Optionsgeber wird eine Förderabgabe in Höhe von 2,0 % der zukünftigen Produktion einbehalten.

Die Ausgabe der Stammaktien unterliegt dem Erhalt sämtlicher erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich jener der Canadian Securities Exchange. Die Stammaktien werden einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach dem Ausgabedatum unterliegen.

Im Namen des Board of Directors

Gurminder Sangha

CEO, Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter: info@linearminerals.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung verwendeten Begriffe schätzen, prognostizieren, glauben, voraussehen, beabsichtigen, erwarten, planen, vorhersagen, können oder sollten sowie die Verneinungen dieser Begriffe oder Variationen davon oder vergleichbare Begriffe dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen angesichts der Erfahrung seiner jeweiligen Führungskräfte und Direktoren, der aktuellen Bedingungen und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als angemessen erachtet wurden, der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf sie verlassen, da die Parteien keine Gewähr dafür übernehmen können, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem die Pläne des Unternehmens in Bezug auf die Vereinbarung. Diese Aussagen und Informationen spiegeln die aktuelle Einschätzung des Unternehmens wider. Es bestehen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen dargestellten Ergebnissen abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Es gibt eine Reihe wichtiger Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen angegebenen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Währungsschwankungen, die begrenzte Geschäftstätigkeit der Parteien, Störungen oder Veränderungen auf den Kredit- oder Wertpapiermärkten, die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit und die Entwicklung von Projekten, Projektkostenüberschreitungen oder unvorhergesehene Kosten, Genehmigungen durch Aktionäre, Gerichte und Aufsichtsbehörden sowie die allgemeine Entwicklung, Markt- und Branchenbedingungen.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf seine Wertpapiere oder seine Finanz- oder Betriebsergebnisse (sofern zutreffend) zu kommentieren. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die vorstehende Liste wesentlicher Faktoren nicht vollständig ist. Wenn sich Anleger und andere Personen bei ihren Entscheidungen auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen des Unternehmens stützen, sollten sie die vorstehenden Faktoren und andere Unsicherheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. Das Unternehmen ist davon ausgegangen, dass die im vorstehenden Absatz genannten wesentlichen Faktoren nicht dazu führen werden, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Die Liste dieser Faktoren ist jedoch nicht vollständig und kann sich ändern, und es kann nicht garantiert werden, dass solche Annahmen das tatsächliche Ergebnis solcher Punkte oder Faktoren widerspiegeln.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen geben die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder und können sich daher nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Gesetzen erforderlich.

QUELLE: Linear Minerals Corp.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Linear Minerals Corp.

Gurminder Sangha

2421 - 1055 West Georgia Street

V6E 3P3 Vancouver, BC

Kanada

email : info@linearminerals.com

Pressekontakt:

Linear Minerals Corp.

Gurminder Sangha

2421 - 1055 West Georgia Street

V6E 3P3 Vancouver, BC

email : info@linearminerals.com