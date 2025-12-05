Powermax gibt Pläne für Phase-1-Explorationsprogramm für Projekt Pinard bekannt

Toronto, Ontario - 5. Dezember 2025 / IRW-Press / Powermax Minerals Inc. (CSE: PMAX) (OTCQB: PWMXF) (FWB: T23) (Powermax oder das Unternehmen) freut sich, seine Pläne für das Phase-1-Explorationsprogramm beim Projekt Pinard (das Projekt) bekannt zu geben, für das es kürzlich eine Option erworben hat. Das Phase-1-Programm wurde konzipiert, historische Daten mit neuen Feldarbeiten zu integrieren und dadurch die Zielgenerierung voranzutreiben und Gebiete für die weitere Exploration zu priorisieren.

Das REE-Konzessionsgebiet Pinard befindet sich im Norden der kanadischen Provinz Ontario, etwa 70 km nordöstlich der Stadt Kapuskasing, und umfasst 255 zusammenhängende Abbauschürfrechte mit einer Größe von insgesamt 5.178 ha. Die Abbauschürfrechte und Patente sind über eine Allwetterstraße einfach zu erreichen.

Der Pinard Intrusive Complex ist ein alkalischer bis peralkaliner magmatischer Körper, der syenitische bis granitische Phasen umfasst, die mit anderen alkalischen plutonischen Systemen in der südlichen Superior Province des Archaikums übereinstimmen. Alkalische Komplexe dieser Art bilden sich häufig in umfassenden tektonischen Umgebungen, einschließlich Grabenbruchzonen oder tiefliegenden Verwerfungsstrukturen. Obwohl die Kapuskasing Structural Zone von einem zutage getretenen hochgradigen Grundgebirge aus dem Archaikum geprägt ist, kommen in ihrem breiteren Einflussbereich auch mehrere alkalische Intrusionen, einschließlich Pinard, vor. Regional weist der Pinard Complex tektonomagmatische Ähnlichkeiten mit dem nahe gelegenen Clay Howells Alkaline Complex auf, der sich etwa 20 km weiter südwestlich befindet und ein bekanntes Niob-REE-Mineralisierungssystem beherbergt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82088/Powermax_051225_DEPRCO...

Abbildung 1: Standortkarte des REE-Konzessionsgebiets Pinard

Das geplante Phase-1-Programm im Konzessionsgebiet wird die folgenden Komponenten umfassen:

Zusammenstellung von Desktop-Studien und GIS-Modellierung

Powermax plant eine umfassende Zusammenstellung und Analyse aller verfügbaren historischen geologischen, geophysikalischen und geochemischen Datensätze. Diese Datensätze werden in eine moderne GIS-basierte Explorationsplattform integriert werden, um Explorationsziele mithilfe moderner Raumanalyse- und radiometrischer Interpretationstechniken zu verfeinern.

Felderkundungen und geologische Kartierungen

In den vorrangigen Zielgebieten werden systematische Felderkundungen und detaillierte geologische Kartierungen durchgeführt, um Pegmatitzonen, mineralisierte Strukturen, lithologische Kontakte und Alterationsmuster zu identifizieren und zu beschreiben.

Geochemische Probenahmen

Das Phase-1-Programm umfasst multimediale geochemische Probenahmen, einschließlich

- Gesteinsproben von Ausbissen und mineralisierten Vorkommen;

- Bodenprobenahmen über definierte Zielraster hinweg;

- Probenahmen von Flusssedimenten in wichtigen Einzugsgebieten.

Die Ergebnisse der Probenahmen werden dazu verwendet, um Bereiche mit potenzieller Mineralisierung zu lokalisieren und Explorationsziele zu verfeinern.

Radiometrische Untersuchungen

In den Zielgebieten werden Untersuchungen mit tragbaren Szintillometern durchgeführt, um radiometrische Anomalien und damit in Zusammenhang stehende Spurenelemente zu erkennen und so die Zielbeschreibung zu unterstützen.

Geophysikalische Flugvermessungen

Powermax plant eine hochauflösende Magnetik- und Gammaspektrometrie per Helikopter über große Teile des Projektgebiets. Die Flugvermessung soll dabei behilflich sein, strukturelle Abschnitte, lithologische Grenzen und radiometrische Anomalien im Zusammenhang mit potenziellen Mineralisierungen zu identifizieren.

Das Phase-1-Programm bei Pinard soll unser technisches Verständnis des Projekts durch die Kombination historischer Datensätze mit modernen Explorationsverfahren schnell vorantreiben, sagte Paul Gorman, CEO von Powermax. Dieser systematische Ansatz wird es uns ermöglichen, qualitativ hochwertige Ziele für Folgearbeiten effizient zu identifizieren und zu priorisieren.

Das Phase-1-Explorationsprogramm soll historische und kürzlich erfasste Felddaten integrieren, um vorrangige Ziele für anschließende moderne Explorationsprogramme, einschließlich Schürfgrabungen und potenzieller Bohrungen, zu generieren und zu bewerten.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Afzaal Pirzada, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einem gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects qualifizierten Sachverständigen, geprüft und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors

Paul Gorman, CEO & Direktor

E-Mail: info@powermaxminerals.com

Webseite: www.powermaxminerals.com

Tel: (416) 768-6101

Über Powermax Minerals Inc.

Powermax Minerals Inc. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Förderung von Projekten im Bereich Seltenerdelemente konzentriert. Das Unternehmen hält eine Option auf den Erwerb des REE-Konzessionsgebiets Cameron, das drei Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von etwa 2.984 Hektar in British Columbia umfasst. Powermax hat außerdem eine Option auf den Erwerb des REE-Konzessionsgebiets Atikokan erworben, das aus 455 nicht patentierten Bergbauclaims im Nordwesten Ontarios besteht. Powermax hat außerdem eine Option auf den Erwerb des 5.178-Hektar-großen REE-Konzessionsgebiets Pinard in Nord-Ontario erworben. Powermax besitzt außerdem eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt Ogden Bear Lodge in Crook County, Wyoming.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den darin ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen. Zu solchen Aussagen gehören unter anderem Aussagen über potenzielle Mineralisierungen, Explorationspläne, den Zeitplan für Aktivitäten und zukünftige Explorationsergebnisse. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Powermax Minerals Inc. lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Marktaufsichtsbehörde (wie in den CSE-Richtlinien definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Powermax Minerals Inc.

Paul Gorman

36 Toronto Street, Suite 701

M5C 2C5 Toronto, ON

Kanada

email : info@powermaxminerals.com

Pressekontakt:

Powermax Minerals Inc.

Paul Gorman

36 Toronto Street, Suite 701

M5C 2C5 Toronto, ON

email : info@powermaxminerals.com