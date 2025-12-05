Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "Wintermord auf Norderney" von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Ein winterlicher Abend auf Norderney wird zum Rätsel: Ein Tenor stirbt, der Chor schweigt - und ein altes Geheimnis taut wieder auf. Annika Broder spürt, dass hinter der Idylle etwas auf sie wartet.

Ein nächtlicher Fund an der verschneiten Strandpromenade stellt Norderneys Ruhe auf die Probe: Ein Tenor liegt tödlich verletzt im Schnee, doch nichts passt zu einem Unfall. Als ein weiterer Sänger stirbt, führt ein alter Fall die Kommissare zu einem Geheimnis, das den Inselchor seit Jahren überschattet - während draußen der Winter leise über die Dünen zieht.

Klappentext:

Rätselhafte Todesfälle auf Norderney: Ist ein altes, fast vergessenes Geheimnis der Grund?

Nach einer abendlichen Gesangsprobe des Inselchors findet Oberkommissarin Annika Broder von der Inselwache mitten in der Winternacht auf dem Nachhauseweg einen verunglückten Mann. Der verletzte Tenor-Sänger Kurt Clausner war mit seinem Fahrrad von dem schneebedeckten Weg an der Strandpromenade abgekommen und hatte sich dabei wohl eine starke Kopfverletzung zugezogen. War es wirklich ein Unfall mit Todesfolge? Seine Verletzungen passten nicht zu einem einfachen Sturz. Die Inselkommissare Annika Broder und Nick Straten beginnen im Umfeld des Toten nachzuforschen. Die übrigen drei Chor-Tenöre verhalten sich äußerst seltsam, denn sie leugnen eine nähere Bekanntschaft mit dem Toten, obwohl sie zusammen den Inselchor ursprünglich gegründet hatten. Was haben sie zu verbergen? Bevor die Kommissare mehr herausfinden können, wird einer von ihnen tot aufgefunden. Durch Zufall sorgt ein alter Fall der Polizei für eine neue Perspektive und führt die Ermittler auf die Spur von dem dunklen Geheimnis, dass die Tenöre auf schicksalhafte Weise miteinander verbindet …

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0G54CMJMQ sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1077592688 .

Die Autorin:

Julia Brunjes ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager - damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Zur Reihe: "Die INSEL Wache":

Dort für Ordnung sorgen, wo andere Menschen Urlaub machen? Dieser Aufgabe widmet sich die blonde Oberkommissarin Annika Broder mit Herz und Verstand. Sie setzt bei der Verbrecherjagd auf Köpfchen, obwohl sie als leidenschaftliche Karatekämpferin Finsterlinge auch waffenlos außer Gefecht setzen kann. Und falls sie doch mal mit ihrem Latein am Ende ist, gibt es da immer noch ihren Vater Dr. Meinhard Broder. Der pensionierte Staatsanwalt hat sich auf der traumhaften Insel zur Ruhe gesetzt und kann seiner Tochter so manchen nützlichen Ratschlag geben. Doch bei der eigentlichen Aufklärung ihrer Kriminalfälle steht Annika ihr Kollege Nick Straten zur Seite. Der hochgewachsene athletische Kommissar mit dem graumelierten Vollbart wäre vermutlich Fußballprofi geworden, wenn er nicht die Polizeilaufbahn eingeschlagen hätte. Er kickt immer noch in seiner Freizeit beim TuS Norderney, wo er so manche wertvolle Information aufschnappt. Außerdem ist er stolzer Besitzer eines Segelboots - bei seinen Touren durch die ostfriesische Inselwelt ist auch Annika manchmal dabei. Die beiden sind eben nicht nur bei der Mörderjagd ein tolles Team!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

"Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."

Pressekontakt:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de