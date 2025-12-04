Hochwertige Analyseergebnisse bei Fonlo & Iganna ergeben bis zu 5,96 % Li2O

HÖHEPUNKTE:

- Gesteinssplitter-Analyseergebnisse belegen das Potenzial für hochgradige lithiumführende Pegmatite bei den Lithiumprojekten Fonlo und Iganna (Ergebnisse zwischen 2,66 % und 5,96 % LiO).

- Vorbehaltlich der Bestätigung durch eine bevorstehende mineralogische Analyse wird angenommen, dass die identifizierten Lithiumminerale in Fonlo Spodumen und in Iganna Spodumen und Lepidolith sind.

- Tantalwerte von bis zu 0,15 % TaO weisen auf ein Potenzial für erhebliche Nebenprodukt-Umsätze hin.

- Erhöhte Cäsiumwerte deuten auf weiteres Potenzial für Nebenprodukt-Umsätze hin (eine Probe enthält >2,5 % Cs, was über der Nachweisgrenze des verwendeten Analyseverfahrens liegt und daher erneut analysiert wird).

- Die Analyseergebnisse bestätigen das Vorkommen von Lithium-Cäsium-Tantal-(LCT)-Pegmatitsystemen sowohl in Fonlo als auch in Iganna und bestätigen die zuvor bekannt gegebenen visuellen Beobachtungen grober Lithiumminerale. Sie erklären zudem den historischen Erfolg des handwerklichen Bergbaus an diesen Standorten.

- Chariot plant ein umfangreiches Explorations- und Entwicklungsprogramm in Fonlo und Iganna, einschließlich fortgesetzter Oberflächenprobenahmen, Schürfungen, detaillierter Kartierungen, geophysikalischer Untersuchungen und einer ersten Diamantbohrkampagne über 2.000-4.000 Meter.

Chariot Resources Ltd (ASX: CC9) (Chariot oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass die Analyseergebnisse aus jüngsten Gesteinssplitter- und Oberflächenprobenahmen im September 2025 (1) eine hochgradige Lithiummineralisierung bei den Projekten Fonlo und Iganna im Südwesten Nigerias bestätigt haben. Diese beiden Projektgebiete sind Teil des nigerianischen Lithiumportfolios (bestehend aus vier Projektclustern in den Bundesstaaten Oyo und Kwara).

Wie am 10. Juli 2025 bekannt gegeben, befindet sich Chariot im Prozess des Erwerbs einer 66,667%igen Beteiligung am nigerianischen Lithiumportfolio.

Sowohl Fonlo als auch Iganna beherbergen umfangreiche lithiumführende Pegmatite, die bereits handwerklich abgebaut wurden und Einnahmen aus dem Verkauf von handverlesenen Lithiumkonzentraten erzielt haben, hauptsächlich an chinesische Kunden. Die beiden weiteren nigerianischen Projekte im Portfolio, Saki und Gbugbu, wurden noch nicht beprobt, aber - wie Fonlo und Iganna - wurden auch sie handwerklich abgebaut und haben in den letzten Jahren Einnahmen aus dem Verkauf von handverlesenen Lithiumkonzentraten erzielt.

Wie zuvor am 14. Oktober 2025 bekannt gegeben, identifizierten die Geologen von Chariot große anstehende Pegmatitkörper in beiden Projekten, darunter einen nahezu vertikalen Ganggürtel mit über 6 Kilometern Streichlänge, bestehend aus mehreren Pegmatiten, in Fonlo, sowie mehrere flach einfallende Pegmatitsills in Iganna. Grobkörniger Spodumen wurde sowohl in Aufschlüssen als auch in Halden an beiden Standorten beobachtet (mit einzelnen Kristallen von bis zu 0,5 Metern Länge in Fonlo; in Iganna wurden sowohl Spodumen als auch Lepidolith in den Pegmatiten beobachtet). Diese visuellen Beobachtungen, die am 14. Oktober 2025 bekannt gegeben wurden, deuteten stark auf das Vorhandensein von Zonen innerhalb der Pegmatite mit hochgradiger Lithiummineralisierung (1) hin, was nun durch die heute bekannt gegebenen Analyseergebnisse bestätigt wurde.

(1) ASX-Mitteilung vom 14. Oktober 2025 - Significant lithium pegmatites at Nigerian projects.

Bei dieser Übersetzung einer im englischen Original 18-seitigen Pressemeldung handelt es sich nun um einen Auszug. Sie können die gesamte englische Pressemeldung hier downloaden: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03033143-6A1301501&v=undefined

Diese Mitteilung wurde vom Verwaltungsrat der Chariot Resources Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Shanthar Pathmanathan

Executive Chairman & Managing Director

Chariot Resources Ltd

Erklärung der sachkundigen Person

Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Dr. E. Max Baker zusammengestellt wurden, der als geologischer Berater für Chariot tätig ist. Dr. Baker ist Mitglied des Australian Institute of Mining and Metallurgy und verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die Gegenstand der Untersuchung sind, sowie in Bezug auf die von ihm ausgeübte Tätigkeit, um als kompetente Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (Australasiatischer Kodex für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse, Mineralressourcen und Erzreserven) zu gelten. Dr. Baker stimmt der Aufnahme der Informationen zu den Explorationsergebnissen in dieser Bekanntmachung in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu. Dr. Baker hält 7.926.860 Stammaktien an Chariot (entspricht einem Anteil von 3,97 % an den unverwässerten ausgegebenen Aktien von Chariot). Dr. Baker ist außerdem als Berater für Chariot tätig.

Wichtiger Hinweis

Aussagen in dieser Mitteilung gelten nur zum Datum dieser Mitteilung, sofern nicht anders angegeben, und die hierin enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Soweit gesetzlich zulässig, übernehmen weder Chariot noch eines seiner verbundenen oder nahestehenden Unternehmen, noch deren jeweilige leitende Angestellte, Direktoren, Mitarbeiter, Berater und Vertreter oder sonstige Personen irgendeine Haftung für oder im Zusammenhang mit der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Aussagen, Meinungen oder Angelegenheiten (ausdrücklich oder stillschweigend), die sich aus dieser Mitteilung ergeben, darin enthalten sind oder davon abgeleitet werden, oder für etwaige Auslassungen in dieser Mitteilung oder für sonstige schriftliche oder mündliche Informationen oder Meinungen, die jetzt oder in Zukunft einer Person zur Verfügung gestellt werden.

Diese Mitteilung kann Hinweise auf Prognosen, Schätzungen, Annahmen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen, Schätzungen und prognostizierten Ergebnisse auf angemessenen Annahmen beruhen, kann es keine Zusicherung geben, dass diese erreicht werden.

Über Chariot

Chariot Resources Limited ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von hochgradigen und oberflächennahen Lithiumvorkommen konzentriert, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Nigeria.

Zusätzlich zu dem kürzlich angekündigten, aber noch nicht abgeschlossenen Erwerb eines nigerianischen Lithiumportfolios verfügt Chariot über zwölf (12) Lithiumprojekte, darunter zwei Kernprojekte in den Vereinigten Staaten (die Kernprojekte) sowie mehrere Explorationsprojekte in der Pipeline, an denen Chariot mehrheitlich beteiligt ist und die es betreibt.

Die Kernprojekte umfassen Chariots Black Mountain Project (das potenziell Hartgestein-Lithium enthält) in Wyoming, USA, sowie das Resurgent Project (das potenziell Tonstein-Lithium enthält) in Nevada und Oregon, USA. Erste Untersuchungsergebnisse der Kernprojekte weisen auf hochgradige Lithiummineralisierung an der Oberfläche hin.

Das nigerianische Portfolio an Hartgestein-Lithiumvorkommen besteht aus vier Projektclustern (Fonlo, Gbugbu, Iganna und Saki) in den Bundesstaaten Oyo und Kwara, die sich über etwa 254 Quadratkilometer erstrecken und aus 8 Explorationslizenzen und 2 Kleinbergbaukonzessionen bestehen. Diese Vermögenswerte stellen eines der größten Lithiumportfolios des Landes dar und weisen eine Geschichte bedeutenden handwerklichen Lithiumbergbaus auf. Chariot rechnet damit, den Erwerb des nigerianischen Portfolios im ersten Quartal (oder Anfang des zweiten Quartals) des Kalenderjahres 2026 abzuschließen.

Chariot ist zudem an sechs Explorationsprojekten in der Pipeline in Wyoming, USA, beteiligt, darunter das Copper Mountain Project, das South Pass Project und vier weitere Hartgestein-Lithiumprojekte.

Chariot hält außerdem Anteile an sieben (7) Explorationslizenzen im vielversprechenden Southern Cross Greenstone Belt in Westaustralien. Der Southern Cross Greenstone Belt, eine der bedeutendsten Goldförderregionen Westaustraliens mit über 150 Minen, entwickelt sich derzeit zu einer Schlüsselregion für LCT-Pegmatite.

Chariot hält außerdem eine Beteiligung an einem Hartgestein-Lithiumprojekt in Simbabwe. Die Projektlizenzen in Simbabwe befinden sich im Prozess der Aufgabe.

Darüber hinaus hält Chariot über seine Beteiligung an Mustang Lithium LLC ein Portfolio an bestimmten Grundstücken im US-Bundesstaat Nevada, die vielversprechend für Lithiumvorkommen in Tonstein sind.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03033143-6A1301501&v=undefined

