FENECON schärft strategische Ausrichtung seiner Marke und bereitet damit weiteres Wachstum vor

Iggensbach, 2. Dezember 2025 ---- FENECON, ein führender deutscher Hard- und Softwarespezialist für Stromspeicherlösungen in den Segmenten Privathaushalt, Gewerbe und Industrie, schärft die strategische Ausrichtung seiner Marke. Damit will das Unternehmen seine Positionierung als Möglichmacher und Weggefährte der "Energy Journey" seiner Kunden stärken. Hinter dem Markenkern "Energy out of the Box" steht neben dem konkreten Bezug zum Produkt der Anspruch, Dinge neu und anders zu denken - was FENECON mit kreativen, funktional hervorragenden Lösungen unter Beweis stellt. Das spiegelt auch das Logo wider: Die "Box" repräsentiert die Hardware und die Ladebalken stehen für die "Energy" - also sowohl die Energy Journey als auch die vielfältigen Apps für das FENECON Energiemanagementsystem (FEMS Apps) und die Stromspeichermodule. Partner für die strategische Neuausrichtung und das neue Erscheinungsbild war die Strategie- und Design-Agentur KMS TEAM.

Erste neue Markenerlebnisse sind bereits umgesetzt. In der bevorstehenden Kampagne "Meine Energy Journey 2025" informiert FENECON seine Kunden über Kennzahlen und Highlights der persönlichen Energienutzung und -optimierung im Jahresrückblick. Daraus abgeleitet werden die individuell eingesparten CO2-Emissionen sowie Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der persönlichen Energy Journey dargestellt. Einen zusätzlichen Impuls will das Unternehmen in Kürze durch ein Weiterempfehlungsprogramm geben, bei dem sowohl empfehlende FENECON Kunden als auch Energy Journey-Einsteiger (Geworbene) von FENECON einen kostenlosen Stromzähler für die Steckdose erhalten. Für die Empfehlung bekommt die jeweilige Person zudem eine kostenlose FEMS App. Des Weiteren dient das Portal "myFENECON" künftig als digitale Schnittstelle zu Fachpartnern. Für diese stehen dort umfassende Marketingmaterialien wie Produktbilder, Flyer, Logos und Datenblätter bereit. Für das kommende Jahr ist der weitere Ausbau des Portals geplant.

Design der modularen Skalierbarkeit

Bei FENECON steht Modularität seit jeher im Fokus, deshalb bildet sie auch die neue zentrale Designidee im Markenauftritt - von den erweiterbaren Speichern bis hin zu den beliebten FEMS Apps. Dieser Gedanke spiegelt sich im neuen Corporate Design wider und wird online wie offline genutzt. Neu ist die eigens entwickelte Headline-Schrift, die aus den Modulen des unveränderten Logos und der Form der Produkte besteht. "Mit Energy out of the Box haben wir die Essenz von FENECON ins Design übersetzt: Energie, die frei wird, sobald man Systeme neu denkt. Unsere neue Headline-Schrift greift genau diese Dynamik auf. So wird die Marke visuell zu dem, was sie inhaltlich längst ist: ein Treiber für die Energiewende", so Patrick Märki, Managing Partner bei KMS TEAM.

Das neue Corporate Design wird seit dem 1. Dezember an ersten Touchpoints umgesetzt: an den Standorten, auf der neuen Webseite mit ihren zielgruppenspezifischen Unterseiten, den Social Media-Kanälen und im FEMS. Der FENECON Messestand auf der Solar Solutions Düsseldorf am 3. und 4. Dezember ist ebenfalls im neuen Design gestaltet.

"Kundenzentrierung ist der Eckpfeiler unserer Strategie. Wir begleiten unsere Kunden durchgehend auf ihrer Energy Journey und bieten dafür modulare Lösungen. Mit unserem neuen Corporate Design rücken wir diese Reise noch stärker ins Zentrum der Marke FENECON und richten unser Handeln konsequent danach aus. Der Markenrelaunch ist für uns ein wichtiger Meilenstein für weiteres Wachstum in einem Markt, der einfache PV-Batterien hinter sich gelassen hat und umfangreiche sowie vorausdenkende Energiemanagement- und Speicherlösungen braucht", sagt Franz-Josef Feilmeier, Inhaber und Geschäftsführer von FENECON. Marketingleiter Peter Schubach ergänzt: "Eine Marke ist deutlich mehr als das Logo, es geht um ein ganzheitliches Erlebnis - von digitalen Kontaktpunkten über Beratung und Installation bis hin zur Nutzung und Weiterempfehlung. Mit der Kampagne Meine Energy Journey 2025 unterstreichen wir diesen Anspruch und stecken voller Tatendrang, diesen Weg zusammen mit unseren Partnern weiterzugehen."

