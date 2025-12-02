Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "Manningatod in Pewsum" von Rolf Uliczka im Klarant Verlag

Ein Lehramtspraktikant liegt tot im Burggraben der Manningaburg. Kommissarin Peters sucht in Ostfriesland zwischen gescheiterter Karriere und Schulliebe nach der Wahrheit. Gemütlich rätseln!

In der idyllischen Manningaburg wird die Leiche des Lehramtspraktikanten Geerd Manninga gefunden. Die Kripo Aurich ermittelt: Musste der Ex-Bauunternehmer für seine gescheiterte Karriere oder ein heimliches Verhältnis in der Berufsschule bezahlen?

Klappentext:

»Da liegt ein Toter im Graben!« Im Burggraben der altehrwürdigen Manningaburg in Pewsum wird die Leiche eines Mannes entdeckt. Es ist Geerd Manninga, einst erfolgreicher Bauunternehmer, nun Lehramtspraktikant, der mit seiner Berufsschulklasse einen Ausflug auf die ostfriesische Burg machte. Eine Verletzung an der Stirn deutet auf ein Gewaltverbrechen hin. Kommissarin Femke Peters und ihr Team von der Kripo Aurich ermitteln. Warum musste Manninga sterben? Hat seine gescheiterte Unternehmerkarriere, die mit der Insolvenz seiner Baufirma endete, Feinde hinterlassen? Oder führt die Spur in die Berufsschule, zu einem möglichen Verhältnis mit einer Lehrerin? Zwei der Berufsschüler geraten schnell in Verdacht, doch auch ein dubioses Trio mit krimineller Vergangenheit rückt in den Fokus der ostfriesischen Ermittler …

Der Autor:

Rolf Uliczka ist geboren und aufgewachsen am Rande der romantischen Holsteinischen Schweiz und lebt mit seiner Frau seit einigen Jahren im Saterland. Menschen in all ihren Facetten und ihre Geschichten haben ihn schon immer fasziniert. Auch das Schreiben war und ist eine seiner größten Leidenschaften. Ostfriesland, das Land der Leuchttürme, des Wattenmeeres, der grünen Landschaften mit seinen geheimnisvollen Mooren und Inseln, wo jährlich Millionen ihren Urlaub verbringen, bietet ihm viel Stoff für das Unerwartete. Genau das macht auch die Spannung seiner Ostfrieslandkrimis aus.

Zur Reihe "Kommissarin Femke Peters ermittelt":

Femke Peters liebt die unendliche Weite Ostfrieslands, und so zögert sie auch nicht lange, als sie von der freien Stelle bei der Kripo Aurich erfährt. Kurz entschlossen kehrt sie nach einigen Jahren in der Großstadt in ihre Heimat zurück.

Doch auch auf dem platten Land schläft das Verbrechen nicht. Knifflige Mordfälle führen Femke und ihr Team quer durch Ostfriesland. Von Greetsiel bis Spiekeroog - das Einsatzgebiet der Kripo Aurich ist weit. Dabei bleibt die Kommissarin stets ihrer Linie treu. Analytisch, mit einem wachen Verstand, aber im entscheidenden Moment auch intuitiv, geht die leidenschaftliche Fechterin den Kriminellen auf die Spur.

