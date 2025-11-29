Neueste Forschungen zeigen: Mikroplastik ist eine bislang nicht hinreichend erkannte ernsthafte Gefahr für alle Menschen

Neue wissenschaftliche Versuchsreihen machen deutlich, dass sich bereits überall in der Umwelt Mikroplastik angesammelt hat, auch in der Antarktis, auf hohen Bergen und im Marianengraben. Daher ist auch der menschlichen Körper und die menschliche Gesundheit in einem immer stärker werdenden Maß bedroht. Mittlerweile lassen sich eingelagerte Plastikteilchen in allen menschlichen Organen nachweisen. Vor allem im Gehirn sammeln sich vermehrt kleinste Plastikteilchen an, da sie die Blut-Hirnschranke überwinden können.

Eine Zusammenfassung der aktuellen Forschungsergebnisse und die daraus folgende Schlussfolgerung für einen notwendig gewordenen anderen Umgang mit Plastik finden Sie unter dem Link

https://www.die-verwandlung-der-standeskultur.de/Artikel/artikel.html#Po...

