Carola Batt-Michel veröffentlicht „Christmas on Piano“ – ein zeitloses Jazz-Weihnachtsalbum voller Wärme und Eleganz

Mit „Christmas on Piano“ präsentiert Carola Batt-Michel ein Jazz-Album, das die Weihnachtszeit in feinsinnige, berührende Klangwelten taucht – und zugleich weit über die Feiertage hinaus wirkt. Gesang, Melodien und Texte stammen aus ihrer eigenen Feder; am Piano begleitet sie der Hervé Southman, dessen nuanciertes Spiel den Songs besondere Tiefe verleiht.

Das Album vereint stimmungsvolle Titel wie „Winterwonderland“, „Heaven’s Door“ oder „The Star of Bethlehem“ – jeder Song ein eigenständiger musikalischer Moment, getragen von Batt-Michels warmem, klaren Gesang und ihrer melodischen Erzählkraft.

„Christmas on Piano“ verbindet klassische Weihnachtsemotionen mit moderner Jazz-Ästhetik. Die feinschwingenden Harmonien und die intime Duo-Besetzung schaffen eine Atmosphäre, die gleichzeitig festlich, ruhig und zeitlos ist. So entsteht ein Album, das nicht nur in der Adventszeit, sondern zu jeder Jahreszeit seinen Zauber entfaltet.

Mit diesem Werk bestätigt Carola Batt-Michel ihr Gespür für elegante Kompositionen und authentische vokale Ausdrucksstärke – ein musikalisches Geschenk für Jazz-Liebhaber und alle, die besondere Momente suchen.

UPC 3618024050696

Release 28.11.2025

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.