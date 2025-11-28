Recce erhält Patentschutz für RECCE®-Antiinfektiva in Hongkong

Sydney Australien, 27. November 2025 / IRW-Press / Recce Pharmaceuticals Limited (ASX:RCE, FWB:R9Q) (Recce oder das Unternehmen), ein führender Entwickler einer neuen Klasse synthetischer Antiinfektiva, freut sich bekannt zu geben, dass die Sonderverwaltungsregion Hongkong den Antiinfektiva von Recce offiziell die Patente für die Wirkstofffamilie 4 mit Gültigkeit bis 2041 erteilt hat.

Die Patentansprüche in Hongkong beziehen sich auf RECCE® 327 (R327) und RECCE® 529 (R529), insbesondere:

- Verfahren zur Herstellung von RECCE®-Antiinfektiva

- Anwendung von R327/R529 zur Behandlung von Krankheiten, insbesondere bei der Behandlung von bakteriellen Infektionen, Virusinfektionen und anderen

- Insbesondere die weitere Validierung von RECCE®-Antiinfektiva aus Studien bei akuten bakteriellen Haut- und Hautstrukturinfektionen (ABSSSI), diabetischem Fußsyndrom (DFI), Verbrennungen, Lungeninfektionen (einschließlich Ventilator-assoziierter Pneumonie/Krankenhaus-erworbener Pneumonie), Harnwegsinfektionen, Gonorrhoe, Influenza, SARS-CoV2

- Orale, inhalative, transdermale Anwendung oder mittels Injektion (in den Blutkreislauf, intramuskulär und/oder intravenös)

- Die Verabreichung kann auch als Aerosol, Gel, topischer Schaum oder Salbe (oder imprägniert in einen Verband zur Anwendung auf Haut oder Schleimhäute für die transdermale oder transmukosale Verabreichung) erfolgen.

Nach Australien, Kanada, Israel, Japan und China ist dies das sechste Patent des Unternehmens für die Wirkstofffamilie 4 des Unternehmens. Weitere Patentanträge gemäß dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) befinden sich derzeit in unterschiedlichen Phasen der Prüfung/Zulassung. Der Hongkonger Arzneimittelmarkt hat einen Wert von rund 2,5 Milliarden US$ und wird von 2025 bis 2030 voraussichtlich um 6,5 % jährlich wachsen. healthcareasiamagazine.com/healthcare/news/hong-kong-pharmaceutical-market-be-valued-3b-2028

Recce setzt seine klinische Phase-3-Studie in Indonesien fort, da es weitere Zulassungspfade in den ASEAN-Märkten anstrebt. Die Stärkung seines Portfolios an geistigem Eigentum in Ländern wie Hongkong unterstützt diese regionale Strategie weiter und ermöglicht Markteintrittsmöglichkeiten in Gebieten, in denen die Nachfrage nach Antiinfektiva der nächsten Generation kontinuierlich steigt.

James Graham, Chief Executive Officer von Recce Pharmaceuticals, sagte: Die Sicherung des Patents für die Wirkstofffamilie 4 in Hongkong stellt eine wichtige Erweiterung unserer Präsenz im Bereich des geistigen Eigentums in Asien dar. Dieser Schutz stärkt unsere Fähigkeit, eine neue Klasse von Antiinfektiva in einer Region mit erheblicher medizinischer und kommerzieller Bedeutung voranzubringen.

Diese Mitteilung wurde vom Board von Recce Pharmaceuticals zur Veröffentlichung freigegeben.

Über Recce Pharmaceuticals Ltd

Recce Pharmaceuticals Ltd (ASX: RCE, FWB: R9Q) entwickelt derzeit eine neue Klasse von synthetischen Antiinfektiva zur Lösung der globalen Gesundheitsprobleme in Zusammenhang mit antibiotikaresistenten Superbugs.

Die von Recce entwickelten Antiinfektiva umfassen drei patentierte, synthetische Polymer-Antiinfektiva mit breitem Wirkungsspektrum: RECCE® 327 (R327) als intravenöse und topische Therapie, welche für die Behandlung schwerer und potenziell lebensbedrohlicher Infektionen durch Gram-positive und Gram-negative Bakterien und deren Superbug-Formen entwickelt wird; RECCE® 435 (R435) als oral verabreichte Therapie bei bakteriellen Infektionen; und RECCE® 529 (R529) für Virusinfektionen. Dank ihrer vielschichtigen Wirkmechanismen haben die Antiinfektiva von Recce das Potenzial, die von Bakterien und Viren verwendeten Prozesse zum Aufbau von Resistenzen - eine große Herausforderung für alle bisherigen Antibiotika - erfolgreich zu überwinden.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat R327, R435 und R529 in ihre Liste der in der klinischen Entwicklung befindlichen antibakteriellen Produkte gegen prioritäre Krankheitserreger aufgenommen und damit Recces Aktivitäten zur Bekämpfung von antimikrobiellen Resistenzen entsprechend gewürdigt. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat R327 per Gesetz (Generating Antibiotics Incentive Now (GAIN) Act) als qualifiziertes Produkt zur Behandlung von Infektionskrankheiten eingestuft und R327 damit ein beschleunigtes Zulassungsverfahren ermöglicht und eine 10-jährige Marktexklusivität nach Zulassung gewährt. R327 wurde außerdem als einziger derzeit in Entwicklung befindlicher Arzneimittelkandidat auf Basis eines synthetischen Polymers zur Behandlung der Sepsis in die sogenannte Global New Antibiotics in Development Pipeline der gemeinnützigen US-Organisation The Pew Charitable Trusts aufgenommen.

Recce ist im Vollbesitz der Rechte an der automatisierten Herstellung, was die aktuellen klinischen Studien unterstützt. Recces Antiinfektiva-Pipeline zielt mit ihren einzigartigen Technologien auf synergistische, ungedeckte medizinische Bedürfnisse ab.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

