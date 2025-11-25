Nanoplastik dringt in Blut, Organe und Ökosysteme ein. ALLATRA präsentiert alarmierende Forschungsergebnisse und ruft zum Handeln auf.

New York " Die Internationale Gesellschaftliche Bewegung ALLATRA stellte am 24. Oktober in Zusammenarbeit mit Civic Hall eine fachlich fundierte öffentliche Präsentation vor, die sich einer der dringendsten Umwelt- und Gesundheitsfragen unserer Zeit widmete: den wachsenden Belastungen der Biosphäre durch Mikro- und Nanoplastik.

Die Veranstaltung brachte Klimaaktivisten, Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens, Mediziner, Studenten, Journalisten und besorgte Bürger zusammen, um aufschlussreich zu untersuchen, wie unsichtbare Kunststoffpartikel in den menschlichen Körper gelangen und die miteinander verbundenen Systeme unseres Planeten stören.

DIE WISSENSCHAFTLICHEN GRUNDLAGEN

Dr. John Ahn, PhD, MBA, internationaler Experte bei der IGB ALLATRA für Klima, Geodynamik und Umweltrisiken, reiste nach Manhattan, um sich dem ALLATRA-Team in New York für diese wichtige Bildungsveranstaltung anzuschließen. Dr. Ahn präsentierte zusammen mit drei in New York ansässigen Referenten wichtige Erkenntnisse aus dem ALLATRA-Bericht " Nanoplastik in der Biosphäre. Von molekularer Einwirkung zu planetarer Krise "

Die Präsentation zeigte, wie Nanoplastikpartikel, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind, jeden Winkel des Ökosystems unseres Planeten durchdrungen haben, von den Tiefen des Marianengrabens bis zum Gipfel des Mount Everest, und nun im menschlichen Blutkreislauf, in Organen und Zellstrukturen vorhanden sind.

Forschungen haben gezeigt, dass diese Partikel oxidativen Stress und chronische Entzündungen auslösen, die Zellfunktion stören und zunehmend mit verschiedenen neurodegenerativen Erkrankungen und Krebsarten in Verbindung gebracht werden.

Die ALLATRA-Sprecherin Evelina Cherif präsentierte ebenfalls besonders ernüchternde Prognosen und verwies dabei auf die Forschungsergebnisse von Shanna Swan, Professorin für Umweltmedizin und öffentliche Gesundheit, die in The Guardian veröffentlicht wurden: "Prognosen deuten darauf hin, dass die Welt bis 2045 vollständig unfruchtbar werden könnte."

Über die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hinaus hat der Bericht "Nanoplastik in der Biosphäre. Von molekularer Einwirkung zu planetarer Krise" aufgezeigt, dass Nanoplastik die Klimainstabilität verstärken, indem sie die thermische Regulierung der Ozeane stören und die globalen Niederschlagsmuster verändern, was zu häufigeren und schwereren Extremwetterereignissen beiträgt.

KOLLEKTIVES HANDELN

ALLATRA-Redner Steve Kasten hielt eine eindrucksvolle Abschlussrede über die entscheidende Bedeutung der öffentlichen Meinung für den Wandel.

"Die Geschichte zeigt uns, dass Veränderungen mit Bewusstsein und Engagement beginnen", erklärte Kasten und verwies dabei auf wegweisende Fallstudien wie die Luftverschmutzungsstudie "Harvard Six Cities", die Asbestregulierung und das Verbot von Bleifarben. "So wie engagierte Bürger und Wissenschaftler einst dafür gekämpft haben, Blei aus Farben und Benzin zu verbannen, können wir jetzt unsere Stimme erheben, um die Nanoplastik-Krise anzugehen, bevor es zu spät ist."

Kasten betonte, dass jeder dieser historischen Erfolge im Bereich der öffentlichen Gesundheit mit einer Handvoll Forschern und Fürsprechern begann, die sich weigerten, zu schweigen. "Die Kraft, Veränderungen zu bewirken, liegt in unseren Händen. Wie laut wir über dieses Thema sprechen, wird darüber entscheiden, wie schnell Lösungen gefunden werden", sagte er.

ENGAGIERTES PUBLIKUM, KRITISCHE FRAGEN

Die Präsentation enthielt durchgehend interaktive Elemente, wobei die Besucher aktiv an der Frage-und-Antwort-Runde teilnahmen. Zu Beginn der Veranstaltung fragte ALLATRA-Sprecher Oli Kotik die Besucher, ob sie glaubten, dass sich bereits Nanoplastik in ihrem Körper befänden; etwa die Hälfte hob die Hand. Am Ende der Präsentation hatte sich das Bewusstsein dramatisch verändert, und die überwiegende Mehrheit erkannte diese beunruhigende Realität an.

Die Präsentation umfasste auch ein Video von Dr. Lukas Kenner, Pathologe an der Medizinischen Universität Wien, über den Zusammenhang zwischen der Anreicherung von Nanoplastik in menschlichem Gewebe und der Entstehung von Krebs. Dies veranlasste Katrina Solona, eine anwesende Medizinerin, besorgniserregende Beobachtungen aus ihrer eigenen Praxis zu teilen: "Ich habe in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg der Darmkrebsdiagnosen beobachtet. Der Anstieg ist unbestreitbar."

Unter den Teilnehmern entfaltete sich eine lebhafte Diskussion über Kunststoffarten und ihre unterschiedlichen Gesundheitsrisiken. Der sich abzeichnende Konsens war eindeutig: Nanoplastikpartikel können aufgrund ihrer elektrostatischen Ladung tief in Zellstrukturen eindringen, was sie zur gefährlichsten Form der Plastikverschmutzung macht, die am dringendsten bekämpft werden muss.

Die Zuhörer stellten kritische Fragen zu den laufenden internationalen Forschungsbemühungen. Das Fehlen umfassender globaler Studien zu Nanoplastik und das begrenzte öffentliche Bewusstsein für dieses Thema unterstrichen die dringende Notwendigkeit einer koordinierten internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit.

BILDUNG EINER GEMEINSCHAFT, VEREINT DURCH DIE LÖSUNG ENTSCHEIDENDER PROBLEME

Über den Bildungsaspekt hinaus förderte die Veranstaltung den Aufbau sinnvoller Kontakte zwischen den Teilnehmern. Viele Teilnehmer äußerten sich dankbar für die Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, die ihre Besorgnis über Herausforderungen im Bereich Umwelt und öffentliche Gesundheit teilen. Die Kombination aus fundierten wissenschaftlichen Vorträgen und Gemeinschaftsbildung schuf eine Atmosphäre, in der die Teilnehmer sowohl lernen als auch Kontakte miteinander knüpfen konnten, die sich für positive Veränderungen einsetzen.

RESSOURCEN

Um das Thema Nanoplastik weiter zu vertiefen und die zugrunde liegenden Forschungsquellen zu überprüfen, wurden die Teilnehmer auf den umfassenden Bericht von ALLATRA "Nanoplastik in der Biosphäre. Von molekularer Einwirkung zu planetarer Krise" und den Dokumentarfilm "Falle für die Menschheit" verwiesen, die unter allatra.org/de verfügbar sind.

ALLATRA bedankt sich herzlich bei Civic Hall für die Bereitstellung des Veranstaltungsortes und die Zusammenarbeit als Mitveranstalter dieser Veranstaltung. Ihr Engagement für die Förderung kritischer Diskussionen über Umwelt- und Gesundheitsfragen ist ein Beispiel für ihr Engagement für bürgerschaftliches Engagement und das Wohlergehen der Gemeinschaft.

Über die Civic Hall

Die Civic Hall ist eine hochmoderne Einrichtung am Union Square in New York. Sie wurde mit einer einfachen Idee gegründet: sich miteinander zu verbinden, um die reichhaltigsten Möglichkeiten des Lebens in Bezug auf Wachstum, Zusammenarbeit und Feierlichkeiten zu nutzen.

Heute wird die Civic Hall von einem Ziel angetrieben: die Kraft des Möglichen in einem Forum zu entfalten, das so vielfältig ist wie die Stadt, in deren Zentrum sie steht. Von der Bereitstellung von Räumlichkeiten für Bildungsprogramme und Start-up-Unternehmen bis hin zur Ausrichtung von Kunstausstellungen und Hochzeitsempfängen - kein Ziel ist zu hoch gesteckt.

Über die Internationale Gesellschaftliche Bewegung ALLATRA

Die Internationale Gesellschaftliche Bewegung ALLATRA ist eine unabhängige, von Freiwilligen getragene Organisation, die Menschenrechte und Grundfreiheiten schützt und groß angelegte Forschungsarbeiten in den Bereichen Geodynamik und Umweltfragen durchführt. ALLATRA ist für seinen interdisziplinären Ansatz bei der Erforschung von Naturkatastrophen bekannt und fördert aktiv die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit und setzt sich für Menschenrechte und Grundfreiheiten ein.

In Anerkennung ihrer Arbeit erhielt die Internationale Gesellschaftliche Bewegung ALLATRA im Jahr 2025 den Apostolischen Segen Seiner Heiligkeit Papst Leo XIV. und im Jahr 2024 den Apostolischen Segen Seiner Heiligkeit Papst Franziskus für ihre Bemühungen um den Umweltschutz und die Bewahrung der Schöpfung.

