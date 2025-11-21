Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "Weihnachtsmannmord auf Norderney" von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Ein Hausmeister im Weihnachtsmannkostüm wird tot in einem Ferienhaus gefunden - und plötzlich steckt die Adventszeit voller Geheimnisse, falscher Spuren und winterlicher Spannung.

Auf Norderney bringt ein toter "Weihnachtsmann", ein verwirrendes Doppelleben und ein Ferienhaus voller Fragen die Adventsruhe ins Wanken. Annika Broder und Niklas Straten ermitteln in einem Fall, der mit jedem Detail rätselhafter wird.

Klappentext:

Ein toter Einbrecher im Weihnachtsmannkostüm - was steckt dahinter?

Mitten in der Adventszeit wird in einem Ferienhaus auf Norderney ein Mann ermordet aufgefunden. Als die beiden Kommissare Annika Broder und Niklas Straten am Tatort eintreffen, stellen sie fest, wie grotesk dieser Fall wirklich ist: Der Tote trägt ein Weihnachtsmannkostüm. Augenscheinlich war er dort eingebrochen und dann umgebracht worden. Doch der Schein trügt, denn der Besitzer des Hauses identifiziert ihn als seinen Hausmeister Ingo Meyer. Hat er vielleicht einen Einbrecher überrascht oder hat ihn seine Verkleidung das Leben gekostet? Und wieso befinden sich in Meyers Wohnung so viele teure Elektrogeräte, wenn er mit seiner Arbeit nur wenig verdiente? Je mehr die Kommissare über den Mann herausfinden, desto rätselhafter scheint alles zu werden.

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0G368433S sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1077428654 .

Die Autorin:

Julia Brunjes ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager - damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Zur Reihe: "Die INSEL Wache":

Dort für Ordnung sorgen, wo andere Menschen Urlaub machen? Dieser Aufgabe widmet sich die blonde Oberkommissarin Annika Broder mit Herz und Verstand. Sie setzt bei der Verbrecherjagd auf Köpfchen, obwohl sie als leidenschaftliche Karatekämpferin Finsterlinge auch waffenlos außer Gefecht setzen kann. Und falls sie doch mal mit ihrem Latein am Ende ist, gibt es da immer noch ihren Vater Dr. Meinhard Broder. Der pensionierte Staatsanwalt hat sich auf der traumhaften Insel zur Ruhe gesetzt und kann seiner Tochter so manchen nützlichen Ratschlag geben. Doch bei der eigentlichen Aufklärung ihrer Kriminalfälle steht Annika ihr Kollege Nick Straten zur Seite. Der hochgewachsene athletische Kommissar mit dem graumelierten Vollbart wäre vermutlich Fußballprofi geworden, wenn er nicht die Polizeilaufbahn eingeschlagen hätte. Er kickt immer noch in seiner Freizeit beim TuS Norderney, wo er so manche wertvolle Information aufschnappt. Außerdem ist er stolzer Besitzer eines Segelboots - bei seinen Touren durch die ostfriesische Inselwelt ist auch Annika manchmal dabei. Die beiden sind eben nicht nur bei der Mörderjagd ein tolles Team!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

"Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."

Pressekontakt:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de