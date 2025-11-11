Nano One berichtet über Unternehmensentwicklungen und Ergebnisse des dritten Quartals 2025

Highlights

Operativ:

- Die in Betrieb genommenen Anlagen steigern den Durchsatz sowie die Kapazität und senken die Kosten in Candiac.

- Die FEED-Studie als Teil der Kapazitätserweiterungspläne für Candiac wurde abgeschlossen.

- Endgültige Investitionsentscheidung zur Fortsetzung der detaillierten technischen Planung und der ersten Beschaffungsmaßnahmen zur Erweiterung der Kapazität in Candiac auf mindestens 800 Tonnen pro Jahr.

Strategisch:

- Sumitomo Metal Mining bestätigt Nano One als wichtigen Technologiepartner und treibt die Zusammenarbeit zur Kommerzialisierung von LFP voran.

- Nano One qualifiziert mehrere Lithiumcarbonat-Bezugsquellen von Rio Tinto für LFP vorab.

- Nano One erweitert sein Patentportfolio.

Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 und danach:

- Gesamtnettovermögen von 16,5 Mio. CAD und Betriebskapital von 16,6 Mio. CAD zum Ende des dritten Quartals 2025.

- Im September 2025 wurde eine At-the-Market-Aktienemissionsprogramm (ATM) gestartet, das bis zum 30. September 2025 einen Nettoerlös von 0,2 Mio. CAD einbrachte, gefolgt von weiteren 2,4 Mio. CAD bis zum 31. Oktober 2025.

- NRCan-Fördermittel in Höhe von 5,0 Mio. CAD zur Unterstützung der Kapazitätserweiterung in Candiac, zur Förderung der Kommerzialisierung und zur Diversifizierung sowie Regionalisierung der Batterie-Lieferketten im Einklang mit den Prioritäten der G7.

-

Vancouver (Kanada), den 10. November 2025 - Nano One® Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) (Nano One oder das Unternehmen), ein auf Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnikunternehmen, hat seinen verkürzten Konzernzwischenabschluss (der Abschluss) und den Lagebericht (MD&A) für die neun Monate bis zum 30. September 2025 (Q3 2025) vorgelegt und freut sich, eine Zusammenfassung und eine Aktualisierung zu den nachfolgenden Ereignissen vorzulegen.

Q3/2025 - Finanzlage und Ergebnisse

Zum 30. September 2025 beliefen sich das Gesamtnettovermögen und das Betriebskapital des Unternehmens auf 16,5 Mio. CAD bzw. 16,6 Mio. CAD. Die liquiden Mittel beliefen sich auf 17,8 Mio. CAD. Der Einsatz von Barmitteln für operative Aktivitäten, Investitionen, Leasingzahlungen für Einrichtungen und sonstige Zahlungen im Quartal trug zu einem Rückgang der Gesamtvermögenswerte um 6,8 Mio. CAD im dritten Quartal 2025 gegenüber dem zweiten Quartal 2025 bei.

Erläuterung der aktuellen Aktivitäten von Nano One in Candiac und der Pläne zur Kapazitätserweiterung

Die Produktion von Lithium-Eisenphosphat (LFP) wird derzeit in den Anlagen von Nano One in Candiac (Québec) getestet und demonstriert. Dabei wird auf eine bestehende Anlage zurückgegriffen, die mit der patentierten One-Pot-Verarbeitungstechnologie des Unternehmens nachgerüstet wurde, sowie auf ein Team mit jahrzehntelanger Erfahrung in der kommerziellen LFP-Herstellung.

Im Jahr 2023 wurde die Anlage mit neuen 2.000-Liter-One-Pot-Reaktoren im Pilotmaßstab mit einer Kapazität von 200 Tonnen pro Jahr (tpa) aufgerüstet, die für Prozessverbesserungen und die Validierung des kommerziellen Vertriebs eingesetzt werden und über ausreichende Kapazitäten verfügen, um den vorläufigen kommerziellen Vertrieb an die Bereiche Verteidigung und Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) zu unterstützen.

Das Pilotprojekt dient auch der Validierung des LFP-Produkts, der Technologie und des operativen Know-hows von Nano One für die kommerzielle Massenproduktion und Lizenzierungsmöglichkeiten in den Märkten für BESS, Automobilindustrie und KI-Rechenzentren.

Die Anlage ist zudem mit bestehenden 20.000-Liter-Reaktoren ausgestattet, die in einer Reihe von manuell beschickten Produktionsläufen eingesetzt werden, um One-Pot-fähiges LFP in kommerziellen Anlagen in Originalgröße zu demonstrieren. Nano One gab am 20. August 2025 bekannt, dass es erfolgreich ein speziell entwickeltes und proprietäres Rührwerk in einem der Reaktoren installiert und in Betrieb genommen hat, wodurch eine verbesserte Durchsatzleistung, Kapazität und Kosteneffizienz für die kommerzielle Produktion und Lizenzierung demonstriert wurde.

Die Ergebnisse dieser Maßnahmen haben zu Entscheidungen und Plänen geführt, die nun umgesetzt werden, um die Automatisierung voranzutreiben, die 20.000-Liter-Reaktoren wieder in den Fließplan zu integrieren, die Produktionskapazität in Candiac zu erweitern und den prognostizierten Anstieg der Kundennachfrage zu bewältigen. Diese Pläne werden im Folgenden unter FEED-Studie beschrieben.

FEED-Studie abgeschlossen, positive endgültige Investitionsentscheidung (FID) für Candiac-Erweiterung im Hinblick auf kommerzielle Technologiedemonstration und kommerzielle Verkaufsziele

Im dritten Quartal 2025 wurde eine Front-End-Engineering- und Design-Studie (FEED) zur Kapazitätserweiterung der Anlage von Nano One in Candiac abgeschlossen, die zu einer Kostenkalkulation auf Vor-Machbarkeitsniveau und einer Schätzung der Nennkapazität führte.

Das Unternehmen hat zwei Phasen der Kapazitätserweiterung identifiziert: In der ersten Phase wird die Technologie im kommerziellen Maßstab demonstriert, indem einige der vorhandenen kommerziellen Anlagen des Standorts integriert sowie automatisiert und die Kapazität auf mindestens 800 tpa erweitert werden. In der zweiten Phase werden die erwartete Steigerung der Kundennachfrage und zukünftige Verkäufe durch eine Kapazitätserweiterung auf über 1.000 tpa unterstützt, was größtenteils durch Investitionen in die Rohstoffverarbeitung, Automatisierung und Integration mit vorhandenen Anlagen erreicht wird.

Das Unternehmen hat die endgültige Investitionsentscheidung (FID) getroffen, im vierten Quartal 2025 und im ersten Quartal 2026 mit detaillierten Planungs- und Beschaffungsaktivitäten fortzufahren. Darauf folgen zusätzliche Beschaffungs-, Installations- und Inbetriebnahmeaktivitäten, die im zweiten Quartal 2026 beginnen und deren Ziel es ist, die Inbetriebnahme im ersten Halbjahr 2027 abzuschließen. Die FID für die zweite Phase wird an das Wachstum der Kundennachfrage angepasst.

Parallel zu dieser ersten und zweiten Phase der Kapazitätserweiterung wird das Unternehmen seinen Pilotbetrieb weiterführen, um erste Verkäufe in den Bereichen Verteidigung und BESS zu generieren, Vertrauen aufzubauen und Abnahmeverträge für Produktionsanlagen mit größerem Volumen abzuschließen und mehrere derzeit laufende Lizenzierungsmöglichkeiten voranzutreiben.

Die Demonstration in den größeren Reaktoren wird ebenfalls fortgesetzt, und zwar in manuell beschickten Produktionsläufen, um die gleiche Größe der One-Pot-Reaktoren zu präsentieren, die in größeren Anlagen mit einer Kapazität von 25.000 tpa zum Einsatz kommen werden. Gegen Ende der ersten Phase werden die großen Reaktoren vorübergehend außer Betrieb genommen, um sie zu automatisieren, wieder in Betrieb zu nehmen und den erwarteten Anstieg der Nachfrage und des Absatzes zu bedienen.

Dieser Expansionsplan steht im Einklang mit den bestehenden staatlichen Förderprogrammen, die sowohl Investitions- als auch Betriebsausgaben bis zum Ende des zweiten Quartals 2027 unterstützen. Er markiert einen weiteren Fortschritt bei der Kommerzialisierung der One-Pot-LFP-Produktion und dem Aufbau lokaler Kapazitäten im Einklang mit den Prioritäten der Regierung hinsichtlich industrieller Widerstandsfähigkeit und Unabhängigkeit der Lieferkette.

Erweiterung des Patentportfolios

Am 20. August 2025 gab das Unternehmen die Genehmigung und/oder Erteilung von fünf neuen Patenten in Nordamerika und Asien für sein Portfolio an geistigem Eigentum (IP) bekannt, wodurch sich die Gesamtzahl auf zweiundfünfzig (52) erteilte, ein genehmigtes und vierundfünfzig (54) anhängige Patente in verschiedenen Ländern weltweit erhöht.

Start der ATM-Finanzierung

Am 8. September 2025 startete das Unternehmen ein At-the-Market-Aktienemissionsprogramm (ATM-Programm) durch den Abschluss einer Aktienvertriebsvereinbarung mit Canaccord Genuity Corp. und Roth Canada, Inc. (zusammen die Agenten), wonach das Unternehmen von Zeit zu Zeit Stammaktien über die Agenten vertreiben kann, um bis zu 15,0 Mio. CAD einzusammeln.

Bis zum 30. September 2025 hatte das Unternehmen im Rahmen des ATM-Programms 0,2 Mio. CAD zur Finanzierung des laufenden Betriebs eingeworben und im Oktober 2025 weitere 2,4 Mio. CAD.

Fortschritte bei der Zusammenarbeit mit Sumitomo Metal Mining zur Kommerzialisierung von LFP

Am 17. September 2025 berichtete das Unternehmen über die neuesten Fortschritte mit Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (SMM), das Nano One als wichtigen Technologiepartner für die Umsetzung seiner Wachstumsstrategie für LFP-Kathoden bestätigte. Die Ergebnisse der Entwicklungsarbeiten und Versuche, der wirtschaftlichen Modellierung und der Überprüfung des geistigen Eigentums waren positiv, sodass SMM großes Vertrauen in die proprietäre One-Pot-LFP-Technologie von Nano One hat.

Nano One und SMM bauen ihre Zusammenarbeit aus, um LFP-Produktionsmöglichkeiten mit strategischen Zielkunden zu verfolgen. SMM leistet auch Unterstützung und Zusammenarbeit beim Projekt von Natural Resources Canada (NRCan), das am 29. Oktober 2025 angekündigt wurde und im Folgenden beschrieben wird.

Vorqualifizierung von Lithium-Rohstoffen von Rio Tinto für die LFP-Kathodenproduktion

Am 6. Oktober 2025 gab das Unternehmen ein Update zu seiner laufenden Zusammenarbeit mit Rio Tinto, das sich speziell auf die Vorqualifizierung von Rohstoffen in großen Mengen in Batteriequalität für den One-Pot-LFP-CAM-Produktionsprozess von Nano One bezieht. Die Zusammenarbeit und Vorqualifizierung der kritischen Mineralien und Rohstoffe von Rio Tinto umfasst Lithiumcarbonat und vorkommerzielle Lithiumcarbonat-Proben aus den Standorten von Rio Tinto in Argentinien.

Nano One führt die Qualifizierung von Rohstoffen in Batteriequalität durch ein strenges, stufenweises Testprotokoll in zunehmendem Maßstab durch, von A-Proben (Kilogramm) über C-Proben (1-10 Tonnen) bis hin zu D-Proben in einer kommerziellen Anlage. Durch die Vorqualifizierung der Rohstoffe will Nano One die Akzeptanz seines LFP-Produkts und seiner LFP-CAM-Lizenzpakete bei den Kunden beschleunigen. Dies wird auch die Lieferketten für potenzielle Lizenznehmer vom Risiko befreien und die Qualifizierungsprogramme für A- bis C-Proben um bis zu einem Jahr beschleunigen.

NRCan-Fördermittel in Höhe von 5,0 Mio. CAD zur Unterstützung der Kapazitätserweiterung und zur Förderung der Kommerzialisierung

Am 29. Oktober 2025 gab das Unternehmen bekannt, dass es im Rahmen des Energieinnovationsprogramms von NRCan einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von 5,0 Mio. CAD erhalten hat, um die Produktion von One-Pot LFP CAM zu skalieren und die Kommerzialisierung zu beschleunigen. Die Finanzierung unterstützt die laufenden Arbeiten von Nano One in seinen Werken in Candiac (Québec) und Burnaby (British Columbia) bis zum 31. März 2027. Sie ermöglicht es dem Unternehmen, die Entwicklung verschiedener Produktqualitäten von One-Pot LFP fortzusetzen, um die Leistungsanforderungen verschiedener Anwendungen zu erfüllen.

Die Finanzierung unterstützt die nächste Phase der Produktionssteigerung von Nano One in seinem Werk in Candiac von 200 tpa auf mindestens 800 tpa mit der Flexibilität, 1.000+ tpa zu erreichen, um die Kundennachfrage zu befriedigen. Sie ergänzt die am 9. Dezember 2024 angekündigte Finanzierung durch die Regierung von Québec und die am 26. September 2024 angekündigte DPA-Titel-III-Finanzierung durch das US-Verteidigungsministerium.

Diese jüngste Tranche der staatlichen Unterstützung markiert einen weiteren Fortschritt bei der Kommerzialisierung der One-Pot-LFP-Produktion und dem Aufbau lokaler Kapazitäten im Einklang mit den Prioritäten der Regierung hinsichtlich industrieller Widerstandsfähigkeit und Unabhängigkeit der Lieferketten. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen des Treffens der G7-Energie- und Umweltminister, bei dem Maßnahmen zur Stärkung der Lieferketten, zur Verringerung von Abhängigkeiten und zur Sicherung des Zugangs zu Ressourcen beschlossen wurden, die für saubere Energie, fortschrittliche Fertigung und Verteidigung unerlässlich sind.

Eine ausführlichere Erörterung der Zwischenergebnisse von Nano One für das dritte Quartal 2025 finden Sie im Jahresabschluss und im MD&A des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Über Nano One®

Nano One® Materials Corp. (Nano One) ist ein Technologieunternehmen, das die Art und Weise, wie Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden, weltweit verändert. Die Anwendungen umfassen stationäre Energiespeichersysteme (ESS), portable Elektronik und Elektrofahrzeuge (EVs).

Das patentierte One-Pot-Verfahren des Unternehmens verringert die Kosten, ist einfacher zu genehmigen und senkt die Energieintensität, den ökologischen Fußabdruck sowie die Abhängigkeit von problematischen Lieferketten. Das Unternehmen trägt dazu bei, die Energiesicherheit, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette, die industrielle Wettbewerbsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit durch Prozessinnovationen zu fördern.

Die Produktion wird in Candiac, Québec, getestet und demonstriert, wobei auf bestehende Anlagen und jahrzehntelange Erfahrung bei der kommerziellen Herstellung von Lithium-Eisenphosphat (LFP) zurückgegriffen wird.

Strategische Kooperationen und Partnerschaften mit internationalen Unternehmen wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die Design-One-Build-Many-Licensing-Wachstumsstrategie, die weltweit wettbewerbsfähige, einfacher zu genehmigende und schneller auf den Markt zu bringende Lösungen für die Produktion von Batteriematerialien bietet. Nano One hat Finanzierungen von der kanadischen Regierung, der US-Regierung, der Regierung von Québec sowie der Regierung von British Columbia erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca .

Firmenkontakt:

Paul Guedes

Tel.: + 1 (604) 420-2041

E-Mail: info@nanoone.ca

Vorsorglicher Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Pläne, Zeitplan und Umsetzung sowie Zweck der Erweiterung der Anlagen in Candiac und Skalierbarkeit der entwickelten Technologie; der voraussichtliche Verkauf und Vertrieb von Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms, einschließlich des erwarteten Volumens, des Zeitplans und der Verwendung der Nettoerlöse; mögliche Bündelung von One-Pot mit vorqualifizierten Rohstoffen und die damit verbundenen Vorteile für Partner, Lizenznehmer und Kunden; Risikominderung in den Produktlieferketten für potenzielle Lizenznehmer; Erhalt des Gesamtbetrags der angekündigten erwarteten Finanzierung durch die kanadische Regierung/NRCan und andere staatliche Zuschüsse und Darlehen; Verwendung der Erlöse; laufende Produkt- und Prozessverbesserungen und Innovationen als potenzielle zusätzliche Einnahmequellen für das Unternehmen; Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen zur Abnahme der Produkte und Lizenzpakete des Unternehmens; Beschleunigung und Nachfrage in der Branche; erfolgreiche aktuelle und zukünftige Kooperationen, die mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen bestehen oder entstehen könnten; Wert, Funktionen und beabsichtigte Vorteile der Technologie und Produkte des Unternehmens; Bemühungen zum Aufbau widerstandsfähiger und nachhaltiger Lieferketten für kritische Mineralien und Batteriematerialien; Entwicklung und Weiterentwicklung der Technologie und Produkte von Nano One für die Skalierung und Kommerzialisierung; Erreichen der kommerziellen Produktion von LFP; Lizenzierung, Lieferkette, Joint-Venture-Strategien, Chancen und potenzielle Lizenzvereinbarungen des Unternehmens; und Umsetzung der Pläne des Unternehmens. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Begriffen wie glauben, erwarten, vorhersehen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, können, werden, sollten, fortlaufend, anvisieren, Ziel, potenziell oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, erkannt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: allgemeine und globale wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen; die nächsten Schritte und die rechtzeitige Ausführung der Geschäftspläne des Unternehmens; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und den operativen Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; die Nachfrage in der Branche; erfolgreiche aktuelle oder zukünftige Kooperationen mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen; die Ausführung der Pläne des Unternehmens, die von Kapitalquellen abhängen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmens über Lizenzen, Joint Ventures und unabhängige Produktion; die erwartete weltweite Nachfrage und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien; und andere Risikofaktoren, die in der MD&A von Nano One und im Jahresbericht vom 25. März 2025 für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, in seinem MD&A für das am 30. Juni 2025 endende Halbjahr sowie in den jüngsten Wertpapierdokumenten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, auf die hier verwiesen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

