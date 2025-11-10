Weihnachtsmarkt auf der historischen Burg Satzvey 2025

Weihnachtsmarkt in traumhafter Kulisse +++ Mittelalterliches Krippenspiel +++ Historischer Handwerkermarkt +++ Weihnachtsmann und Elfen +++ Am 29./30.11., 06./07.12., 13./14. und 20./21.12.2025

Zum Jahresende lädt die mittelalterliche Burg Satzvey traditionell zu ihrem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt auf dem historischen Gelände ein. An allen vier Adventswochenenden - jeweils samstags und sonntags - können die Besucher mit der ganzen Familie eintauchen in die feierliche Atmosphäre.

Warmer Lichterglanz verzaubert das festlich geschmückte Burgareal und Weihnachtsduft liegt in der Luft. Zahlreiche Marktstände laden zum gemütlichen Bummeln, Staunen und Verweilen ein. Nicht zuletzt das historische Krippenspiel und fantasievolle Aktionen für Kinder machen die Burgweihnacht für Groß und Klein zu einem besonderen Erlebnis.

Mittelalterliches Krippenspiel

Stündlich findet eine Führung durch das historische Krippenspiel statt, das mit aufwendigen Kostümen und in detailgenauer Gestaltung dem Hochmittelalter nachempfunden ist. Unter freiem Himmel erwacht die Weihnachtsgeschichte auf Latein und Mittelhochdeutsch zu neuem Leben - mit Glockengeläut und Proklamationen in deutscher Übersetzung.

Weihnachtsmann und Elfen

Die Wunschzettel der Kinder nimmt der Weihnachtsmann direkt vor Ort entgegen. Seine kostbar gewandeten Elfen laufen eifrig umher und stecken den Besuchern die ein oder andere süße Kleinigkeit zu. Kinder können einen Stiefel oder eine Mütze mitbringen, um sie an den Samstagen bis 15 Uhr füllen zu lassen.

Weihnachtliches Markttreiben

Auf dem weitläufigen Weihnachtsmarkt lässt es sich wunderbar stöbern und genießen, denn verschiedene Händler bieten regionale Handwerkskunst, süße Köstlichkeiten sowie herzhafte Leckerbissen feil. Ob Christbaumschmuck, Holzspielzeug, Weihnachtskrippen oder Räucherwerk - für jeden findet sich das passende Geschenk und hübsche Andenken.

Termine:

Samstag, 29. November 2025, 12 bis 20 Uhr

Sonntag, 30. November 2025, 12 bis 19 Uhr

Samstag, 6. Dezember 2025, 12 bis 20 Uhr

Sonntag, 7. Dezember 2025, 12 bis 19 Uhr

Samstag, 13. Dezember 2025, 12 bis 20 Uhr

Sonntag, 14. Dezember 2025, 12 bis 19 Uhr

Samstag, 20. Dezember 2025, 12 bis 20 Uhr

Sonntag, 21. Dezember 2025, 12 bis 19 Uhr

Krippenspiel stündlich:

samstags zwischen 13 und 20 Uhr, sonntags zwischen 12 und 19 Uhr

Eintritt:

Kinder unter 4 Jahren frei

Kinder (4 bis 12 Jahre): VVK 8 €, TK 10 €

Menschen mit Behinderung/Schüler/Studenten/Gruppen ab 20 Personen: VVK 10 €, TK 12 €

Erwachsene: VVK 12 €, TK 15 €

Familienkarte (2 Erwachsene und 2 Kinder): VVK 32 €, TK 40 €

Karten können sowohl im Vorverkauf als auch an der Tageskasse erworben werden. Vorverkauf über https://www.rheinruhrticket.de/rrt/ajax.aspx/shop/b7849a1c-ec99-4a38-818....

Parkplätze:

Bitte ausschließlich die ausgeschilderten Großparkplätze an den Ortseingängen nutzen.

Weitere Infos unter www.burgsatzvey.de

