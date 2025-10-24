Halloween in Ungarn 2025

Ungarn, 24. Oktober 2025 - Halloween, einst ein amerikanischer Exportschlager, hat in Ungarn längst Wurzeln geschlagen. In Städten wie Budapest, Debrecen oder Szeged ziehen verkleidete Kinder von Tür zu Tür, während Erwachsene Partys, Herbstmärkte und Nachbarschaftsfeste genießen.

Halloween in Ungarn - "Csokit vagy csalunk!"

"Was früher als fremder Brauch galt, ist heute ein Symbol für Gemeinschaft und Offenheit", erklärt Marischa von der Plattform Einwandererhilfe.de. "Halloween in Ungarn vereint Spaß, Kultur und ein Stück Weltoffenheit."

In der Hauptstadt Budapest begeistern Halloween-Partys in Clubs, Bars und auf Donau-Cruises ein junges Publikum. Gleichzeitig locken ländliche Regionen mit Kürbisfesten, Weinlesemärkten und Familienaktionen. Besonders beliebt sind das rségi Kürbisfestival im Westen des Landes und zahlreiche Herbstmärkte rund um den Balaton, wo Kulinarik, Handwerk und Musik die goldene Jahreszeit feiern.

Doch der ungarische Herbst endet nicht mit Halloween:

Auf die fröhlichen Tage folgt die besinnliche Zeit der Gedenkfeiertage Anfang November. Am 1. November, Allerheiligen, werden die Friedhöfe mit Kerzen und Blumen geschmückt - ein Anblick, der das Land in warmes Licht taucht. Am darauffolgenden Allerseelentag (2. November) gedenken Familien aller Verstorbenen. Das Nebeneinander von buntem Halloween und stiller Erinnerung macht den ungarischen Herbst besonders vielschichtig.

Auch wirtschaftlich sorgt Halloween für Aufwind: Kostümgeschäfte, Gärtnereien, Tourismusbetriebe und Cafés profitieren von der wachsenden Nachfrage. Besonders im Oktober und November bietet sich so eine emotionale Reisezeit - zwischen Kürbisorange und Kerzenweiß.

"Ungarn beweist, dass Tradition und Moderne keine Gegensätze sein müssen", so Marischa. "Halloween in Ungarn ist längst mehr als ein importiertes Fest - es ist ein Spiegel einer offenen, lebendigen Gesellschaft.

Marion Schanne

Marion Schanne

Doszaliget 24

9919 Csákánydoroszló bei Körmend im Komitat Vas in Ungarn

Ungarn

E-Mail: support@marion-schanne.de

Homepage: https://einwandererhilfe.de/

Telefon: +49(0)15111153614

Pressekontakt

Marion Schanne

Marion Schanne

Doszaliget 24

9919 Csákánydoroszló bei Körmend im Komitat Vas in Ungarn

Ungarn

E-Mail: support@marion-schanne.de

Homepage: https://einwandererhilfe.de/

Telefon: +49(0)15111153614