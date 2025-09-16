Startseite Augenärztin 1180 Wien – Dr. Eva Zimper Pressetext verfasst von yung am Di, 2025-09-16 16:19. Die Augenärztin 1180 Wien, Dr. Eva Zimper, bietet in ihrer modern ausgestatteten Ordination in Währing umfassende Betreuung für Kinder und Erwachsene. Das Leistungsspektrum reicht von Routineuntersuchungen, Netzhaut-Checks mittels OCT und Glaukomvorsorge bis hin zur Nachsorge nach Operationen wie etwa einer Katarakt-OP. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Kinderaugenheilkunde, inklusive Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen, Brillenbestimmung, Myopie-Management sowie der Zusammenarbeit mit Orthoptisten zur frühzeitigen Erkennung von Schielen oder Sehstörungen. Die Praxis in der Semperstraße 18A/7 ist zentral gelegen und leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Als Wahlarztordination (KFA) nimmt sich Dr. Zimper viel Zeit für ihre Patient:innen, legt Wert auf eine empathische und persönliche Betreuung und verbindet hohe medizinische Standards mit moderner Technik. Wer im 18. Bezirk eine kompetente und einfühlsame Augenärztin in 1180 Wien sucht, findet in Dr. Eva Zimper eine verlässliche Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um die Augengesundheit. Über yung Komplettes Benutzerprofil betrachten