ISEDD präsentiert neu entwickelten Durchlauferhitzer MI-RW-ISX für Reinstwasseranwendungen

Bielefeld - Die ISEDD GmbH, Spezialist für industrielle Systemtechnik, stellt mit dem MI-RW-ISX einen neu entwickelten Durchlauferhitzer vor, der speziell für die präzise Erwärmung von Reinstwasser konzipiert wurde. Das Gerät richtet sich an industrielle Anwender mit höchsten Anforderungen an Temperaturstabilität und Wasserreinheit - etwa in der Halbleiterfertigung, Medizintechnik oder Lebensmittelverarbeitung.

Der MI-RW-ISX bietet eine vollelektronische Regelung und ermöglicht eine gradgenaue Auslauftemperatur im Bereich von +2°C bis +70°C. Die Leistungsaufnahme wird dynamisch an Zulauftemperatur und Durchflussmenge angepasst. Das Gerät unterstützt verschiedene Reinstwasserarten wie VE-, DI-, WFI- und HPW-Wasser.

Kommunikation & Steuerung: Für die Integration in industrielle Prozesssteuerungen steht eine robuste Modbus RTU/RS485-Schnittstelle zur Verfügung. Optional kann das Gerät auch per analogem Strom- oder Spannungssignal (z.B. 0-10V oder 4-20mA) oder über Digitalsignale angesteuert werden. Darüber hinaus kann mit dem MI-RW-ISX auch per WLAN oder Bluetooth kommuniziert werden - etwa zur lokalen Konfiguration, Diagnose oder Wartung.

Technische Eckdaten:

- Einstellbereich: +2°C bis +70°C

- Leistung: 18-27kW (in 3kW-Schritten konfigurierbar)

- Versorgung: 3-phasig, 400V AC, 50/60Hz

- Maße: 434×278×100mm

- Gewicht: ca. 4,5kg

- Einschaltdurchfluss: 1,5l/min

- Kommunikationsschnittstellen: Modbus RTU/RS485

- Optionale Ansteuerung: analog (Strom/Spannung) oder digital

- WLAN (802.11b/g/n), Bluetooth

Der MI-RW-ISX eignet sich für den dezentralen Einsatz direkt am Verbrauchsort und bietet eine zuverlässige Lösung für kontinuierliche Prozesse mit hohem Qualitätsanspruch. Die kompakte Bauweise, automatische Selbstkontrolle und niedrige Betriebskosten machen ihn zu einer zukunftssicheren Komponente für moderne Produktionsumgebungen.

Weitere Informationen zur Neuentwicklung: Link zu Informationen zum MI-RW-ISX

ISEDD GmbH

N. Elsbend

Gustav-Bastert-Str. 11

33719 Bielefeld

Deutschland

E-Mail: prmaximus2012.ne@isedd.de

Homepage: http://www.isedd.de

Telefon: 0521-97176-0

Pressekontakt

ISEDD GmbH

N. Elsbend

Gustav-Bastert-Str. 11

33719 Bielefeld

Deutschland

E-Mail: prmaximus2012.ne@isedd.de

Homepage: http://www.isedd.de

Telefon: 0521-97176-0